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Richard Ríos estaría a punto de perder a su técnico en Benfica: José Mourinho volvería a importante club

El portugués, que pelea por la Primeira Liga, empezó a sonar con fuerza para dirigir a una de las escuadras de mayor valor en el mundo y con la que ya salió campeón en una ocasión

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Richard Ríos y José Mourinho se han entendido mucho en el Benfica para que el club pelee por la liga en Portugal - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters
Richard Ríos y José Mourinho se han entendido mucho en el Benfica para que el club pelee por la liga en Portugal - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

Benfica se encuentra en la pelea por la Primeira Liga junto al Porto y el Sporting de Lisboa, con Richard Ríos como uno de sus jugadores más importantes en la plantilla, pese a llevar menos de un año en el club, gracias a su nivel en la mitad de la cancha y experiencia.

Sin embargo, el volante colombiano perdería a su técnico José Mourinho, que llegó al conjunto de las águilas desde septiembre de 2025, tras avanzar a la fase de liga en la Champions, alcanzó a clasificar a los playoffs y sigue firme en la escuadra hasta el final de la temporada.

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Queda por saber si el portugués será el elegido de una de las escuadras más importantes del mundo, que lo conoce bien y necesita con urgencia a un hombre que sepa lo que es salir campeón en España, sumado a que se quedó sin títulos en la campaña 2025/2026.

El Benfica de Richard Ríos se quedaría sin técnico

José Mourinho figura como principal candidato para reemplazar a Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid, según informó el periodista David Ornstein en The Athletic el martes 28 de abril. Florentino Pérez, presidente del club, lidera personalmente la búsqueda y considera que Mourinho es el perfil necesario para restaurar el éxito deportivo, como ocurrió entre 2010 y 2013, de acuerdo con la publicación.

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La determinación del directivo prescinde de otras voces dentro del Merengue que cuestionan la conveniencia de volver a apostar por el técnico portugués, que en su anterior ciclo conquistó una Liga y una Copa del Rey frente al equipo de Pep Guardiola, pero no logró ninguna Champions League. Según el reporte, el objetivo de Pérez sería que Mourinho alcance la decimosexta orejona para el club, que no la consigue desde 2024.

José Mourinho volvería al Real Madrid después de 13 años de su salida en 2013, al ser eliminado de la Champions - crédito Pedro Nunes/REUTERS
José Mourinho volvería al Real Madrid después de 13 años de su salida en 2013, al ser eliminado de la Champions - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La opción del actual técnico del Benfica destaca por su accesibilidad: la cláusula de rescisión de 3 millones de euros facilitaría su salida y el entrenador podría quedar libre 10 días después del último partido del Benfica previsto para el 16 de mayo. Esta condición permitiría planificar la plantilla y los movimientos de cara a la próxima temporada.

Medios ingleses agregan que el interés de Newcastle en Mourinho podría verse frustrado por el avance de las negociaciones del Real Madrid para asegurar la llegada del portugués, lo que deja al club de la Premier League nuevamente en la búsqueda de otro timonel.

Real Madrid despidió a Xabi Alonso por malos resultados y con Álvaro Arbeloa se quedó afuera de la Champions, Copa del Rey y LaLiga - crédito Europa Press
Real Madrid despidió a Xabi Alonso por malos resultados y con Álvaro Arbeloa se quedó afuera de la Champions, Copa del Rey y LaLiga - crédito Europa Press

“Tiene un carácter tremendo”

La temporada actual marca un punto de inflexión para Richard Ríos, quien calificó su primer año en Europa como un sueño concretado y un salto gigante en su carrera, según declaró al Diario AS.

Adaptarse a una nueva cultura y entorno le resultó complicado, pero afirma estar motivado y orgulloso de representar al club portugués. Bajo las órdenes de José Mourinho, Ríos ha potenciado su velocidad, conducción y habilidad para romper líneas rivales.

En rueda de prensa, Mourinho mostró su compromiso en buscar que el volante colombiano muestre su mejor versión - crédito Pedro Nunes y Pedro Rocha/REUTERS
José Mourinho se ha visto satisfecho con el rendimiento de Richard Ríos en Benfica, al que tiene como titular indiscutible - crédito Pedro Nunes/REUTERS / Pedro Rocha/REUTERS

“Su personalidad. Tiene un carácter tremendo y te motiva como nadie. Te tiene como referencia. Su carrera es increíble, lleva muchos años y lo ha ganado todo. Nunca le ves perder la ambición. Sigue con ella intacta. Eso me motiva a mí como jugador a querer más”, dijo el colombiano.

El volante también respondió a la pregunta sobre si cree que Mourinho vaya al Real Madrid, como se mencionó en los últimos días: “No sé, la verdad. Por mí, espero que no, que siga conmigo. Cada día es un aprendizaje a su lado”.

El Benfica no ha perdido ningún partido de liga esta temporada, condición de invicto que comparte como el único equipo entre las cinco grandes ligas europeas. Ríos atribuye este logro al esfuerzo colectivo, no solo de los jugadores visibles, sino también de quienes trabajan entre bastidores para el éxito del club.

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