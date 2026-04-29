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Luis Díaz se llevó los elogios de Luis Enrique luego del partido entre Bayern Múnich y PSG: “¡Madre mía!”

El entrenador del cuadro parisino se mostró sorprendido por el talento individual de los atacantes del equipo alemán, incluido el colombiano, en uno de los partidos más impactantes de la historia reciente de la Champions League

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Luis Enrique se refirió al desempeño de Luis Díaz y expresó su asombro, sobre todo en el inicio del partido - crédito Gonzalo Fuentes y Sarah Meyssonnier/REUTERS
Luis Enrique se refirió al desempeño de Luis Díaz y expresó su asombro, sobre todo en el inicio del partido - crédito Gonzalo Fuentes y Sarah Meyssonnier/REUTERS

La primera semifinal entre Paris-Saint Germain y Bayern Múnich por la Champions League 2025/26 no decepcionó frente a lo que se esperaba en la previa. Al contrario, dejó uno de los partidos más vibrantes en la historia reciente del torneo.

En un juego que estuvo para cualquiera en el Parque de los Príncipes de París, los locales superaron 5-4 al cuadro bávaro que igualmente aseguró una desventaja mínima de cara al encuentro de vuelta en el Allianz Arena de Múnich.

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Díaz convirtió un golazo en el partido y tuvo participación desde el pitazo inicial, intercambiando posiciones con sus compañeros en ataque, Michael Olise y Harry Kane. Esto no pasó por alto para Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, que no dudó en reconocer el rendimiento del colombiano en el partido que calificó como el mejor de toda su carrera.

El entrenador del campeón vigente mostró su admiración por sus rivales en las semifinales, sobre todo por lo mostrado en el primer tiempo - crédito Movistar

El entrenador español, ex Barcelona y seleccionador nacional de España, dio sus impresiones del encuentro en la zona mixta, mismas que fueron recogidas por la cadena Movistar+, reconociendo el momento como un hito en su carrera como entrenador.

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Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Ha habido una intensidad y un ritmo como nunca y creo que los dos equipos han gustado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo de Europa que menos partidos ha perdido. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos”, afirmó.

Luis Díaz destacó con un golazo y participó activamente en el juego ofensivo junto a Michael Olise y Harry Kane para el PSG - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Luis Díaz destacó con un golazo y participó activamente en el juego ofensivo junto a Michael Olise y Harry Kane para el PSG - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Luis Enrique lamentó que el equipo no haya podido mantener el dominio después de lograr una ventaja de 5-2: “En el momento en el que era todo perfecto, cuando ganábamos 5-2, todo se complicó. Aun así, estamos muy contentos y va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo”, expresó.

El técnico español también reconoció el buen inicio del Bayern y la dificultad de frenar a sus atacantes, Díaz incluido: “Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane... Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito. En dos ramalazos pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. A partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobreexcitado a pesar de que es muy bonito para el aficionado. El nivel de fatiga es máximo”, apuntó.

Luis Enrique advirtió que espera un partido muy similar en la vuelta de las semifinales de la Champions League - crédito Europa Press
Luis Enrique advirtió que espera un partido muy similar en la vuelta de las semifinales de la Champions League - crédito Europa Press

Sobre el desarrollo de la segunda mitad, Luis Enrique indicó: “En la segunda parte hemos empezado mucho mejor que ellos, hemos estado muy efectivos. Nos hemos puesto con 5-2 y tengo que analizar el partido, pero ahí creo que en el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y que no presionas de la misma manera y de la misma intensidad porque piensas que tienes algo, es cuando nos han hecho más peligro, más goles. Al final, hemos ganado, hay que estar contentos. Lo hubiera firmado antes y no espero otro tipo de partido diferente en Múnich”.

Por último, se refirió a las molestias físicas de algunos jugadores del plantel parisino: “Creo que son calambres en la mayoría. Cuando hay esa excitación alrededor del partido es normal que los jugadores, incluso jugadores expertos, padezcan calambres. Espero que lo de Hakimi se quede en un calambre fuerte. Esto es un equipo de fútbol, saber recuperarse de situaciones difíciles y saber estar a las verdes y a las maduras”.

Además, anticipó la revancha en Alemania: “Múnich nos trae muy buenos recuerdos a los aficionados y a los que formamos el Paris Saint-Germain y vamos a intentarlo”.

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