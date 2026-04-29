Colombia

Armando Benedetti habló sobre las nuevas reglas de comunicaciones impuestas por Petro: “Debe ser que me va a regañar”

El ministro del Interior reconoció no haber leído el texto oficial y también señaló que cree que las modificaciones hechas en la Casa de Nariño se deben al episodio con Angie Rodríguez

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Ilustración acuarela de Plácido Domingo con traje azul, con manos grandes de fondo que parecen sostener hilos multicolores conectados a él, sobre un fondo vibrante.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con humor sobre las nuevas reglas de comunicación de la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Armando Benedetti, ministro del Interior, volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras pronunciarse sobre las nuevas directrices de comunicación impuestas desde la Casa de Nariño, un ajuste interno que redefine cómo los funcionarios del Gobierno nacional deben relacionarse con los medios.

La medida surge luego de un episodio asociado a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy gerente del Fondo Adaptación, cuyas declaraciones ante la prensa generaron incomodidad dentro del alto ejecutivo.

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El ministro del Interior apareció ante periodistas en medio de preguntas sobre el alcance de estas reglas. El ambiente tomó un giro distendido cuando los reporteros lo abordaron con cuestionamientos directos sobre si los ministros ahora deben solicitar autorización previa para hablar.

Pintura estilo óleo de la Casa de Nariño en Bogotá, con dos grandes manos de títere fantasmales que parecen controlar el edificio.
Gustavo Petro redefinió la manera en que circulan los mensajes oficiales y concentra la palabra institucional en la Presidencia de la República - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Armando Benedetti respondió con ironía, lo que provocó risas entre los asistentes y marcó el tono de la interacción. “Ministro, ¿usted llamó al presidente ahora o es ministro rebelde? Porque ahora tienen que pedirle permiso para hablar”, preguntó un periodista.

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El dirigente de la costa contestó: “No, debe ser que me va a regañar”, una frase que generó reacciones inmediatas entre quienes cubrían la rueda de prensa.

Luego, el jefe de la cartera política se refirió al contenido de la directriz presidencial y admitió que no había leído el documento, pero explicó lo que entiende sobre su aplicación dentro del gabinete: “Yo no he leído la directiva, pero lo que entiendo es que las personas o ministros que vayan a hablar sobre cierto tema tienen que avisar antes a Palacio para ver si están de acuerdo”.

Luego del episodio protagonizado por Angie Rodríguez, el presidente Petro endureció las reglas sobre las comunicaciones en la Casa de Nariño - crédit Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Luego del episodio protagonizado por Angie Rodríguez, el presidente Petro endureció las reglas sobre las comunicaciones en la Casa de Nariño - crédit Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las preguntas continuaron y el foco se dirigió hacia el origen de la decisión interna; por lo que, consultado sobre si las nuevas disposiciones respondían al episodio que involucró a Angie Rodríguez, Benedetti fue breve y directo: “Yo creería que es solo por eso”.

Las nuevas directrices de comunicación en la Casa de Nariño

La instrucción presidencial llegó a ministros, directores de departamentos administrativos y gerentes de entidades del orden nacional. El eje del documento fija una línea única para la comunicación pública del Gobierno, con el propósito de evitar mensajes dispersos desde distintas dependencias y concentrar la palabra oficial en la Presidencia de la República.

La decisión presidencial establece una jerarquía clara en la vocería del Estado; desde ahora, la intervención pública del Ejecutivo se concentra en el jefe de Estado, que asume la posición central para fijar los pronunciamientos oficiales en asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales.

Desde ahora, la intervención pública del Gobierno se concentra en Gustavo Petro, que asume la función de definir los pronunciamientos oficiales - crédito Colprensa
Desde ahora, la intervención pública del Gobierno se concentra en Gustavo Petro, que asume la función de definir los pronunciamientos oficiales - crédito Colprensa

El documento, expedido por el mismo presidente Gustavo Petro, sostiene como principio la “unidad de mensaje, la coherencia institucional y la responsabilidad en la comunicación pública”.

Gustavo Petro definió en la directiva que la representación comunicacional del Gobierno recae de forma exclusiva en su figura. “La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República, quien fija las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, señala el texto.

El margen de acción de los ministros y directores queda condicionado a un esquema de autorización previa; aunque conservan la posibilidad de hablar sobre sus sectores, la instrucción fija límites precisos sobre el alcance de sus declaraciones.

La Casa de Nariño endurece las condiciones internas para la comunicación del Gobierno nacional - crédito Suministrada a Infobae Colombia
La Casa de Nariño endurece las condiciones internas para la comunicación del Gobierno nacional - crédito Suministrada a Infobae Colombia

“Los ministros y ministras, y los directores y directoras del Departamento Administrativo pueden ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, previa autorización expresa del presidente de la República”, establece la directiva. El documento añade que esas intervenciones deben mantener correspondencia estricta con la línea definida desde la Presidencia.

Puntos centrales de la nueva instrucción del presidente Gustavo Petro

  • El presidente de la República, Gustavo Petro, concentra la vocería oficial del Gobierno nacional.
  • Los ministros y directores solo hablan sobre sus carteras con autorización previa del jefe de Estado.
  • Las entidades del Ejecutivo limitan sus intervenciones a temas técnicos sin posiciones políticas.
  • Todas las comunicaciones públicas mantienen coherencia, unidad y responsabilidad institucional.
  • La Secretaría de Comunicaciones coordina y valida los mensajes oficiales del Gobierno.

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