Gobierno Petro está dispuesto a vender de activos de Ecopetrol: así es la propuesta que hizo para que se haga el millonario negocio

Ecopetrol es la empresa más grande y rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el Plan de Enajenación 2026. Este contempla la posible venta de activos estatales clave valorados en más de $50 billones. Destacan empresas del sector energético, como Ecopetrol y sus principales filiales, lo que abriría la puerta a desinversiones inéditas en el país.

El nuevo Plan de Enajenación Global 2026 es un informe legal obligatorio que identifica compañías estatales susceptibles de desinversión en los próximos años. Se trata de una formalidad preventiva, sin que ello implique una decisión inmediata ni obligatoria de venta. El reporte establece qué activos pueden ser puestos a consideración para un proceso de venta a futuro, pero no activa su ejecución.

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Qué exige el mecanismo

Dicho mecanismo, en cumplimiento de la Ley 226 de 1995, exige que se presente al Congreso un listado preliminar de activos evaluados para una eventual enajenación dentro de los primeros 60 días del año. Tras la entrega, la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (Caap) analiza el catálogo remitido por el Ejecutivo, que incluye activos en sectores de energía, transporte y servicios públicos.

En el Plan de Enajenación 2026, en particular en el sector energético, se incluyen activos estratégicos vinculados a la cadena de petróleo y gas - crédito @SergioCabrales/X

El procedimiento permite al Estado visualizar, con fines de planeación económica y transparencia, todas sus participaciones susceptibles de venta, sin generar compromisos automáticos ni cronogramas fijos.

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Activos estatales incluidos en el Plan de Enajenación 2026

Del total de los 23 activos estratégicos identificados, Ecopetrol encabeza la lista. El plan abarca el núcleo de su estructura operativa: exploración y producción internacional (Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Hidrocarburos México, y activos en la Cuenca Permian de Estados Unidos), así como sucursales en Asia y Europa, como Ecopetrol Trading Asia, Ecopetrol Capital AG y Ecopetrol Singapur.

Transporte y logística: incluye empresas como Cenit, Oleoducto Central (Ocensa), Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. En refinación y petroquímica, se mencionan la Refinería de Cartagena (Reficar), Essentia S.A. y Ecodiésel Colombia.

Exploración y producción de hidrocarburos: aparecen Hocol, Equión Energía e Invercolsa, junto a iniciativas en energías renovables como Wind Autogeneración S.A.S.

Fuera del ámbito energético: el plan incluye la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport), la Zona Franca de Cartagena, la Sociedad Portuaria del Dique y terminales de transporte terrestre en Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla. El listado también contempla Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y filiales técnicas y comerciales como Ecopetrol Global Energy y Santiago Oil Company.

El Congreso de la República será clave para el desarrollo del Plan de Enajenación - crédito Colprensa

Proceso y requisitos para la venta de activos del Estado

La venta de estos activos no es automática ni inminente. El Estado colombiano posee el 88,2% de Ecopetrol, por lo que cualquier operación requiere la aprobación de su Junta Directiva, de los accionistas y de un decreto específico expedido por el Gobierno nacional. También es imprescindible un análisis técnico y financiero previo. Ni la inclusión de un activo en el listado ni su valor estimado vinculan de forma obligatoria al Estado a efectuar la venta. Sólo un decreto formal, posterior a los pasos corporativos y gubernamentales, habilitaría la enajenación.

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El plan cumple de manera exclusiva una función informativa y de planeación, sin establecer plazos específicos ni comprometerse con la materialización de las ventas.

Consecuencias e impactos potenciales de la desinversión

La desinversión en activos estratégicos podría alterar la rentabilidad y el control del Estado en segmentos esenciales de la cadena de petróleo y gas, como producción, refinación y transporte. Si se redujera la participación estatal o se vendieran filiales como Cenit o ISA, el Estado perdería influencia directa sobre industrias clave.

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Expertos como el ingeniero Sergio Cabrales dicen que la situación es sensible dada la coyuntura actual, caracterizada por crisis de gobernanza en Ecopetrol, descenso en la calificación de riesgo y caída de utilidades. Estas condiciones intensifican el debate en torno a la posibilidad de enajenar activos relevantes, con posibles repercusiones sobre la política energética nacional y el desempeño financiero de la principal empresa pública de Colombia.

La coyuntura económica del Gobierno Petro lo está obligando a buscar recursos de diferentes maneras - crédito Colprensa

Antecedentes y contexto político-económico

Planes similares se presentaron en administraciones previas, como la de Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que también incluyeron a Ecopetrol, ISA y Findeter entre los activos a considerar para venta, aunque finalmente dichas desinversiones no se materializaron.

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Dichos listados son vistos como herramientas de planeación fiscal y transparencia, más que como compromisos efectivos de venta. Sin embargo, la coyuntura institucional y financiera actual otorga peso renovado al impacto potencial de cualquier reducción en la presencia estatal en el sector.

La reiteración de estos planes en distintos periodos muestra su carácter preventivo y su relevancia como elemento de gestión estratégica. El escenario de 2024 resalta sus implicaciones ante la vulnerabilidad empresarial de Ecopetrol y la expectativa de los mercados.

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