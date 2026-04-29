Dron sobrevoló El Dorado y obligó a cerrar pista clave: vuelos frenados y alerta en Bogotá, esto se sabe

Una vez identificado el sobrevuelo, la entidad ordenó el cierre temporal de la pista internacional - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

La operación aérea en Bogotá tuvo una pausa la noche del martes 28 de abril, en un episodio que encendió alertas entre autoridades y pasajeros. Durante varios minutos, los movimientos en una de las principales pistas del país se detuvieron por completo, generando incertidumbre en la terminal.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular reportes de viajeros que hablaban de una supuesta suspensión general en el aeropuerto El Dorado, lo cierto es que la situación estuvo concentrada en la pista internacional. Allí, según El Tiempo, se registró un incidente que obligó a activar protocolos de seguridad aérea.

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La razón fue la presencia de un dron de origen desconocido sobre la terminal. El aparato fue detectado por los radares, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a tomar una decisión inmediata para evitar cualquier riesgo en las operaciones.

Una vez identificado el sobrevuelo, la entidad ordenó el cierre temporal de la pista internacional. La medida se aplicó de forma preventiva, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de situaciones, en las que no se puede garantizar el origen ni la intención del dispositivo.

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“En Medellín ya nos ha pasado: se nos han metido cinco drones. Hoy en día, la seguridad aérea, la Oaci, nos exige detener la operación mientras se verifica el origen y el destino del dron”, explicó la Aerocivil a medio antes mencionado.

El protocolo, según detallaron, implica revisar si el dron corresponde a uso militar, si es un dispositivo no identificado o si está siendo operado por un particular. Esa verificación es clave antes de permitir que las aeronaves retomen sus maniobras con normalidad.

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Durante el incidente, al menos cinco aviones que se encontraban en la pista internacional tuvieron que frenar sus operaciones. La suspensión, aunque breve, impactó directamente el flujo habitual de despegues y aterrizajes en uno de los puntos más transitados del país.

En total, la interrupción se extendió por nueve minutos, tiempo en el que las autoridades lograron neutralizar el dron. Solo después de confirmar que no representaba un riesgo, se autorizó la reapertura de la pista.

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Mientras tanto, algunos pasajeros reportaron retrasos y momentos de confusión dentro de la terminal, en medio de la falta de información inicial. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se trató de un cierre total del aeropuerto, sino de una medida puntual sobre una de sus pistas.

Tras superar la contingencia, la operación aérea retomó su curso habitual. Aun así, el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representan estos dispositivos en zonas aeroportuarias y la necesidad de reforzar los controles para evitar que situaciones similares se repitan.

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Por ahora, se espera que las autoridades avancen en la identificación del origen del dron y determinen si hubo algún responsable detrás de su presencia en una zona restringida. Entretanto, el aeropuerto El Dorado ya opera con normalidad, luego de una noche marcada por la tensión y las medidas de seguridad.

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