Álvaro Uribe lanzó fuerte pulla sobre el aumento de la tasa de interés del Banco de la República: fue “por el derroche de Petro”

El expresidente Álvaro Uribe lanzó cuestionamientos al presidente Gustavo Petro por el comportamiento de la economía nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde Norte de Santander, en un acto político de respaldo a la campaña presidencial de Paloma Valencia por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una serie de señalamientos directos contra el presidente Gustavo Petro; y es que el exmandatario situó el eje de su discurso en la economía nacional y atribuyó al jefe de Estado responsabilidad sobre el comportamiento de las tasas de interés en el país.

Uribe vinculó el aumento de la tasa de interés del Banco de la República con decisiones del Gobierno nacional. En su mirada política, el exmandatario sostuvo que el manejo del gasto público y otras dinámicas económicas del Ejecutivo inciden en las decisiones del emisor, es por eso que en ese escenario, afirmó que las medidas del banco central responden a lo que describió como efectos del “derroche” atribuido a la administración Petro.

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El expresidente responsabilizó a Petro sobre el aumento del costo de vida

Durante su intervención, transmitida por el medio local La Opinión, Uribe expresó críticas reiteradas sobre el costo de vida y el rumbo económico: “Y cómo ha crecido el coste de vida. Y no es el Banco de la República. Los intereses que ha subido el Banco de la República por el derroche de Petro no se reflejan en lo que es el costo de vida todavía”.

El exmandatario insistió en que el alza de precios tiene relación con lo que calificó como un manejo expansivo del presupuesto estatal - crédito @CeDemocratico/X

El expresidente insistió en que el comportamiento de los precios no obedecería únicamente a factores monetarios, sino a decisiones del Ejecutivo. En esa línea, señaló que el aumento del gasto público tendría impacto en la inflación y en la política de tasas, por lo que el fenómeno actual del costo de vida responde a lo que calificó como una política de gasto expansivo.

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El expresidente Uribe advirtió que Petro buscaba ‘meter mano’ en las elecciones

Uribe agregó otra lectura sobre la economía nacional al referirse al flujo de recursos vinculados al comercio de las drogas: “Este costo de vida es por el derroche, porque Petro, regando plata, quiere ganarse las elecciones. Este costo de vida es porque entran 15.000 millones de dólares de narcotráfico y el Gobierno consiente eso”.

En el mismo pronunciamiento, el exmandatario comparó indicadores de producción de cocaína entre su administración y la actualidad. Sostuvo que al final de su gobierno el país registraba una cifra menor de producción y que en años recientes esa cifra aumentó de forma significativa: “Cuando yo terminé, el último año, Colombia vendía 150 toneladas de cocaína. Hace dos años, 2.100”.

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Álvaro Uribe vinculó el comportamiento económico del Gobierno Petro con el flujo de recursos del narcotráfico - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@CeDemocratico/X

La intervención de Uribe se dio en medio de la actividad política del Centro Democrático ante las elecciones presidenciales de 2026, previstas para el 31 de mayo. Su discurso se concentró en cuestionamientos al manejo económico del actual Gobierno y en una crítica directa al presidente Petro por el rumbo de la política fiscal y monetaria.

Esta fue la razón que dio el Banco de la República para aumentar la tasa de interés

El Banco de la República tomó una postura más restrictiva en 2026 y llevó la tasa de interés de intervención hasta 11,25% al cierre de marzo. Las decisiones de enero y marzo, ambas con aumentos de 100 puntos básicos, marcaron una línea clara de ajuste monetario frente a las presiones económicas del país.

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El primer factor de esta decisión fue el comportamiento de los precios, de acuerdo con el presidente del banco central, Leonardo Villar Gómez, la inflación, que mostraba señales de desaceleración en 2025, volvió a tomar impulso en los primeros meses de 2026. En marzo, la variación anual llegó a 5,56%, cifra que se aleja del objetivo del 3%. El aumento en tarifas de servicios públicos, transporte y arriendos influyó en ese resultado, también incidieron problemas en la oferta de gas y la resistencia a la baja en los precios de alimentos.

El Banco de la República, por su parte, elevó la tasa de interés hasta 11,25% en marzo de 2026, tras dos incrementos consecutivos de 100 puntos básicos - crédito Luisa González/Reuters

Otro elemento clave fue el dinamismo del consumo interno, de acuerdo con los banqueros, los hogares mantuvieron niveles altos de gasto, lo que sostuvo la demanda en la economía; a esto se sumó un mercado laboral con desempleo relativamente bajo, situación que dio soporte al consumo y redujo el margen para una desaceleración de los precios.

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La incertidumbre institucional también pesó en la decisión, debido a que el día que se discutían estas cifras se produjo la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, tras desacuerdos sobre la política de tasas, lo generó señales de tensión en el frente económico. Ante ese escenario, el banco central optó por reforzar su autonomía y ajustar su política para anclar expectativas de inflación.