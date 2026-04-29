Cayó en Medellín alias el Flaco, encargado de las finanzas de las disidencias de las Farc

En una operación de las autoridades cayó el jefe de finanzas del frente 18, conocido como alias el Flaco, que debe responder por su actividad delictiva en la región - crédito @Habitantesiete / X

En una operación conjunta realizada en Medellín, un equipo del Ejército Nacional y la Fiscalía General logró la detención de alias el Flaco o Choroto, señalado como cabecilla financiero de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades identificaron que su detención representa un golpe a las redes armadas y logísticas que este grupo mantiene en Antioquia, con efectos directos en la operatividad del Bloque Occidental Jacobo Arenas, cuyo accionar se extiende a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

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De acuerdo con el reporte oficial el criminal, identificado como Juan Esteban Durango Pardo, era buscado por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, según detalló el comandante de la Séptima División del Ejército, general Eduardo Alberto Arias Rojas, citado por Caracol Radio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido desempeñaba un papel esencial en la coordinación de recursos, la logística de armamento y el traslado de integrantes entre diferentes estructuras. Su función incluía la adquisición de drones y explosivos, además de la articulación de operaciones con cabecillas de otras células como las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, lo que demuestra la importancia de su actuar en el mundo criminal.

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Las autoridades lograron interrumpir el flujo de recursos y logística de un bloque ilegal que operaba entre varios departamentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el operativo de la captura se confirmó que fueron incautados más de $20 millones en efectivo, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm y un teléfono celular utilizado para contactar a otros criminales.

La inteligencia militar analiza actualmente el dispositivo móvil con el objetivo de recolectar información sobre las actividades del frente 18 y sus conexiones con alias Iván Mordisco, figura central dentro de la organización.

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El reporte oficial de las autoridades indica que su aprehensión es parte de un proceso continuado de debilitamiento de ese frente, en estrecha relación operativa con otras estructuras armadas que delinquen en Cauca y Valle del Cauca.

Las actividades ilegales bajo la dirección de Durango Pardo abarcaban la comercialización de estupefacientes, el reclutamiento forzado de menores de edad mediante técnicas de engaño y ofrecimientos económicos, así como operaciones de inteligencia orientadas a posibles extorsiones y secuestros de empresarios y multinacionales.

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Según el general Arias Rojas, el detenido era responsable de introducir tecnologías de drones y material explosivo en Antioquia, cuyo uso estaba dirigido tanto contra la población civil como frente a la fuerza pública, lo que fue rechazado ampliamente por los oficiales a cargo de la operación que están a la espera de la condena en contra del criminal.

El delincuente coordinaba redes logísticas, adquisición de tecnología y acciones criminales - crédito Ejército Nacional / X

Cabe mencionar que la Subestructura 18 ha recibido varios golpes por causa de una serie de acciones operativas acumuladas durante 2026, entre ellas el abatimiento de alias Ramiro durante un bombardeo a su campamento, así como la caída de alias Román Tres Codos, identificado como segundo al mando en el grupo criminal.

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Entre tanto, también se confirmó la deserción de integrantes clave para el actuar criminal de esta organización ilegal. Estos resultados, reportados por el Ejército y la Fiscalía, demostraron que se ha reducido sustancialmente la capacidad de acción de esta red y las acciones oficiales también han permitido el decomiso de de material bélico que estaría destinado para atentar en contra de los habitantes de la región y los uniformados que intentan trabajar por desarticular estos grupos criminales que cometen todo tipo de delitos en el área.

El criminal se movilizaba con una fuerte suma de dinero en efectivo para sus fines delictivos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Por ahora, según el comando regional, el Ejército Nacional mantiene las acciones ofensivas en Antioquia y otras zonas con el objetivo de contrarrestar los movimientos de los grupos armados, así como fortalecer la seguridad territorial y evitar la reconfiguración de estas estructuras ilegales que han azotado durante décadas a las regiones apartadas del país sin importar la caída de inocentes.

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