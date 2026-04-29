Marino Hinestroza decepciona en Vasco da Gama: mal momento del colombiano se debería a la ansiedad y la mala preparación física

Marino Hinestroza sigue sin brillar con Vasco da Gama en el fútbol brasileño, a una semana de iniciar la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

El fichaje millonario de Marino Hinestroza por Vasco da Gama, concretado a fines de enero de 2026 por un monto de 30 millones de reales (aproximadamente 6 millones de dólares), ha generado decepción en la dirección técnica y la afición luego de que el atacante colombiano de 23 años quedara relegado en las preferencias de Renato Gaúcho, técnico del equipo, debido a su bajo rendimiento y ausencia de goles o asistencias desde su llegada, según un informe publicado por el medio Ge Globo.

La decisión de incorporarlo a la plantilla titular, apenas seis días después de anunciarse su contratación, ha sido vista como precipitada y uno de los factores que explican su bajo desempeño.

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Pese a las altas expectativas y a la aprobación unánime del departamento de fútbol al gestionar su arribo, Marino Hinestroza acumula trece partidos oficiales con el Vasco da Gama sin haber marcado ningún gol ni brindado asistencias. Desde la derrota ante Audax Italiano, luego de la cual fue duramente cuestionado por los aficionados, no ha vuelto a tener minutos y ha permanecido en el banco durante los encuentros frente a São Paulo, Paysandu y Corinthians.

Marino Hinestroza aún no destaca con Vasco da Gama, pese a que llegó como estrella en Atlético Nacional - crédito Vasco da Gama

El propio departamento médico del Vasco recomendó mayor cautela al momento de su debut, sugiriendo que el jugador no estaba en plenitud física por haber llegado tras un extenso período de vacaciones. No obstante, el debut de Marino Hinestroza se produjo el 2 de febrero de 2026, tan solo seis días después de su llegada al club el 27 de enero. El cuerpo técnico considera que ambos futbolistas saltaron al campo antes de lo recomendado, lo que repercutió negativamente en su rendimiento inicial.

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Integrantes de distintas áreas del club consultados por Ge Globo coinciden en que el atacante colombiano exhibe signos claros de ansiedad y dificultad para replicar el desempeño que mostró en el Atlético Nacional, particularmente durante el primer semestre de 2025. Voces del entorno del club atribuyen estos problemas no sólo a factores internos del vestuario, sino también a una gestión poco adecuada de su incorporación. Se le identifica, además, un esfuerzo constante por demostrar sus capacidades en un tiempo demasiado corto, lo que ha derivado en errores y en la pérdida de confianza.

En 13 partidos, Marino Hinestroza sigue sin marcar goles con Vasco da Gama - crédito REUTERS/Rodolfo Buhrer

La salida del delantero Rayan, considerado la principal figura del Vasco, sumó presión para Hinestroza, quien asumió el rol de reemplazo inmediato. La expectativa generada tanto por la dirigencia como por el propio futbolista de convertirse prontamente en protagonista ha intensificado su ansiedad y ha impedido su integración efectiva en la estructura del equipo.

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La situación del colombiano se agravó con la falta de ritmo competitivo en sus primeras presentaciones, una confianza en declive y la frustración por no haber respondido a la magnitud de la inversión.

No es solo Marino Hinestroza, otros jugadores afectados por mala gestión de la nómina

El actual entrenador del Vasco da Gama, Renato Gaucho, se refirió a lo difícil que ha sido la adaptación al fútbol de Brasil para el colombiano - crédito REUTERS/Rodolfo Buhrer

La gestión deportiva del Vasco da Gama en los primeros meses de 2026 ha estado marcada por decisiones que, a la luz de los hechos, resultaron contraproducentes tanto para Marino Hinestroza como para el club. La falta de adaptación a las metodologías de entrenamiento implementadas inicialmente por Fernando Diniz añadió otra dificultad al proceso de integración del colombiano, según expuso Ge Globo.

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Fuentes del área técnica sostienen que la gestión de la plantilla no fue adecuada tras las llegadas de los nuevos refuerzos y que la necesidad de respuestas rápidas llevó a exponer a jugadores que aún requerían más tiempo de preparación. Esta evaluación incluye la percepción de que la directiva actuó con precipitación, impacto que se trasladó al césped y se evidencia ahora en la relegación del fichaje más costoso de la temporada a un rol secundario.