Daniel Samper Ospina habló sobre sus parodias de los candidatos presidenciales: “A Paloma se le sale el Roy Barreras de adentro”

El humorista presenta su show Circombia en Elecciones - crédito Equipo de Daniel Samper Ospina

Para nadie es un secreto que la política colombiana ha ocasionado múltiples reacciones en la sociedad colombiana. Sin dudas, los disgustos y las molestias son algunas de las emociones que han caracterizado a la ciudadanía, a raíz de las decisiones adoptadas por los dirigentes del país.

Sin embargo, en la democracia nacional también hay espacio para el humor y burlarse de aquellas situaciones en las que los políticos han dejado mucho de que hablar.

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Ese es el caso de Daniel Samper Ospina, humorista, escritor y periodista colombiano que lanzó recientemente su espectáculo ‘Circombia en elecciones’, una gira que recorre las principales ciudades de Colombia como Pereira, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, con una mirada humorística sobre la contienda presidencial que se desarrolla en 2026.

En entrevista con Infobae Colombia, el comediante habló sobre el show que aborda aquellos momentos de los candidatos presidenciales, independientemente de su filiación política, al igual que las situaciones que han caracterizado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, transformando dichos episodios del panorama electoral en humor sobre el escenario.

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- crédito Equipo Daniel Samper Ospina

Qué es ‘Circombia en Elecciones’

Inicialmente, Daniel Samper Ospina explicó que el evento busca ofrecer una mirada crítica y satírica al panorama electoral colombiano, utilizando la figura del circo como metáfora del escenario político

“Hay tantas noticias disparatadas, tantos titulares delirantes, cometen tanto el oso los políticos que en determinado momento digamos que me aprendí de una frase muy común de todo el mundo que es: ‘este país de verdad es un circo’ (...) hay tantos contorsionistas, hay tantos payasos, hay tantos elefantes que esto realmente es un circo”, indicó el humorista a este medio de comunicación.

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Del mismo modo, destacó que su objetivo es invitar al público a reírse de los candidatos y de la dinámica electoral, para así desdramatizar la coyuntura y fomentar la reflexión desde la risa.

“Es un formato escénico en el cual, a través de una pantalla gigante, proyecto fotos y videos que han sucedido en la vida real de Colombia, demuestro pues por qué nuestro país es un circo y por qué es un circo sobre todo especial en el momento de las elecciones”, mencionó.

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- crédito Equipo Daniel Samper Ospina

Para Samper Ospina, cualquier hecho noticioso que ocurra en Colombia se vuelve propicio para generar su contenido humorístico. “Es un país que se la pasa debatiendo qué hacer con 80 hipopótamos que dejó Pablo Escobar. La solución es que de golpe aparece un tipo de la India millonario que los quiere llevar pa la India. O sea, todo es tan absurdo que es muy fácil, digamos que encontrar humor en las noticias, porque las noticias mismas tienen un ángulo involuntariamente humorístico”, recordó.

Su visión de los candidatos presidenciales

Por otro lado, expresó su percepción sobre el ambiente político colombiano, caracterizado por la polarización y el enfrentamiento entre sectores opuestos.

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En primer lugar, se refirió a los contendientes que lucharán por ser el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, algo que durante su espectáculo lo ha convertido en una especie de “casa estudio”.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Samper Ospina reveló que, aunque los aspirantes han dejado material para su obra, hay un personaje en particular que le ha puesto gran dificultad.

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“Es difícil con Iván Cepeda. Es un tipo muy extraño, muy opaco. A veces parece una especie de candidato desde la clandestinidad. Únicamente sale a lugares controlados, siempre leyendo un papel, nunca improvisa”, comentó.

Así mismo, detalló que “apenas tengo un video de él bailando. Con mucho esfuerzo lo conseguí. Entonces, ha sido difícil encontrarle lado a él (...) tiene que ser un humor un poco más intelectual, casi que conceptual, porque los otros sí permiten hacer un humor muy físico y muy visual”.

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En cuanto a Paloma Valencia, el escritor resaltó que “desde que es senadora yo tengo mucho material de ella. Se le sale el Roy Barreras que todos llevamos adentro, cada vez que ve a Uribe, entonces se bota y se revuelca en el piso para adular a Uribe. No tengo mucho lío con ella”.

Frente a Abelardo de la Espriella, el humorista detalló que tiene un reto muy particular en su obra. “El reto es caricaturizar a una caricatura. Eso a veces es difícil, pero pues él mismo es una caricatura”, argumentó.

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La periodista no logró superar a Paloma Valencia en las consultas interpartidistas del 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Del mismo modo, resaltó que en ‘Circombia en Elecciones’ también mostrará algunos videos que generaron varias reacciones en el país.

“Creo que la candidatura de Vicky Dávila dejó verdaderas joyas. La candidata que, en determinado momento, celebraba sacarle leche a una vaca, que se quedó encerrada en un ascensor, que se disfrazaba de wayuu, merece un capítulo especial en Circombia (...) con la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella (José Manuel Restrepo) que aparentemente era un personaje que lo podía complementar, un académico serio, personaje de corbata, que manejaba los números del Estado, y en menos de una semana terminó bailando mapalé como solamente quizás sea capaz de hacerlo Claudia López”.

El presidente Gustavo Petro defendió retirar licencias para asegurar el pago de deudas al sistema de salud. - crédito Presidencia

El ‘sketch’ del Gobierno Petro

De igual forma, Daniel Samper Ospina manifestó que gran parte de la gira estará opacada por algunos momentos del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, al cual el periodista lo cataloga como un delirio.

“Es un gobierno en el que hay tantos escándalos que también se comienza a dar un fenómeno de inflación de los escándalos. Mientras más salen escándalos, entonces menos valen los escándalos que ya hay”, precisó.

Además, recalcó que el mandatario nacional “es muy inesperado, es muy loco, hace cosas que uno no se está esperando y de golpe aparece con un vestido con guayabera y pantalón blanco, dos horas tarde en un desfile militar. Puede hacer lo que se le dé la gana”.

- crédito Equipo Daniel Samper Ospina

Entre todos esos momentos de delirio, hay uno en particular que, para el periodista, es el ‘prime’ de la administración Petro. “Yo diría que quizás sea el consejo de ministros en el cual regresó Armando Benedetti al poder, en el que Gustavo Bolívar dijo: ‘Yo lo amo, presidente’. En el que todos empezaron a hablar mal de Benedetti, en el que apareció por primera vez mencionado Papá Pitufo. Bueno, todo eso fue un delirio, y ese fue el ADN de Petro”.

Incluso, en el diálogo con Infobae Colombia, reveló que por su contenido humorístico ha recibido amenazas y comentarios malintencionados por parte de seguidores del presidente Petro.

“Mientras más fanaticen los políticos a sus huestes, más amenazan a las personas que tratamos de hacer algo de contrapeso al poder que ellos ejercen”, recalcó.

- crédito Equipo Daniel Samper Ospina

El escritor aseguró que la democracia se fortalece cuando los ciudadanos conservan la capacidad de reírse del poder y cuestionar las verdades absolutas que pretenden imponer los gobernantes.

Reiteró que “no hay mesías” y que todos los actores políticos son susceptibles de crítica y burla. Destacó que el humor constituye una herramienta eficaz para resistir los intentos de manipulación y para recordar que la política debe estar siempre bajo la vigilancia de la sociedad.

Por último, hizo una invitación a que asistan al espectáculo, al considerar que parte del dinero recaudado será donado al programa de becas de “Vamos Pa’lante” contra la deserción universitaria.

“Los invito a que vengan, a que se rían de nuestros políticos, a que no peleen por políticos, no vale la pena, riámonos de todos ellos. Ellos tienen que ser objetos de burla, de memes, de todo lo que uno quiera, pero no de peleas. No destruyamos familias, no destruyamos amistades por culpa de ellos, no nos dejemos fanatizar en esta época electoral. Seamos capaces de dudar de todos y sobre todo, de reírnos de todo, de todos ellos”, concluyó.