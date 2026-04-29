Este es el mirador con su propio “Cristo Redentor” en Bogotá que se volvió viral: así es el plan que conquista a turistas y locales

Un nuevo atractivo turístico transforma la experiencia de visitantes en Bogotá - crédito @miradorlacuevadelarco/IG

Bogotá continúa ampliando su oferta turística con propuestas que sorprenden tanto a residentes como a visitantes.

En los últimos años, la capital ha logrado posicionarse como uno de los destinos más atractivos de la región, al punto que en 2025 recibió cerca de dos millones de turistas extranjeros, según datos oficiales.

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Ahora, más allá de íconos tradicionales como Monserrate, el Museo del Oro, el parque de Los Novios o el parque Simón Bolívar y la Torre Colpatria, un nuevo lugar ha comenzado a captar la atención en redes sociales y plataformas digitales.

Se trata del mirador La Cueva del Arco, ubicado en la localidad de Santa Fe, donde una imponente estatua tipo Cristo Redentor se ha convertido en protagonista.

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La figura, de gran tamaño y con los brazos abiertos, domina el paisaje desde las alturas y ha sido comparada por muchos con el famoso monumento de Cristo Redentor en Brasil. Sin embargo, este espacio capitalino ofrece una experiencia propia que combina espiritualidad, entretenimiento y una vista privilegiada de la ciudad.

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Durante años, el mirador fue reconocido por sus panorámicas, pero con la llegada de esta estructura, el sitio adquirió una nueva identidad. La estatua no solo es un atractivo visual, sino que también permite a los visitantes interactuar con ella: en su interior cuenta con un balcón a la altura del pecho, desde donde se puede disfrutar de una vista de 360 grados de Bogotá.

El lugar ha evolucionado hasta convertirse en un plan completo. Además del mirador, ofrece una variada propuesta gastronómica, bebidas y espacios diseñados para el entretenimiento, según indican en sus redes sociales y los comentarios de las personas que han visitado el lugar.

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Entre sus atracciones se encuentran canchas sintéticas, actividades recreativas como la cauchera humana y eventos musicales que suelen realizarse con frecuencia.

El Mirador La Cueva del Arco, el nuevo plan favorito de Bogotá para selfies con Cristo y atardecer de película - crédito @miradorlacuevadelarco/IG

Uno de los mayores atractivos para quienes lo visitan es el atardecer. Decenas de personas llegan cada semana para observar cómo la ciudad se transforma con la caída del sol, convirtiendo el momento en una experiencia que muchos califican como imperdible.

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Este nuevo punto turístico no solo invita a observar la ciudad desde lo alto, sino también a vivirla de una manera diferente. Para muchos visitantes, el recorrido se convierte en una mezcla de contemplación, recreación y conexión emocional con el entorno.

En medio del creciente interés, el propio mirador compartió un mensaje en sus redes sociales que ha contribuido a impulsar su popularidad. Desde allí aseguraron: “Hoy, este mirador entrega fe, paz, esperanza y un punto de encuentro para las familias, con la inauguración del primer CRISTO REDENTOR EN BOGOT. Un Cristo que abre sus brazos para bendecir la ciudad y a cada persona que llega buscando un momento de calma y conexión (sic)”.

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En la misma publicación, el lugar destacó la transformación del espacio: “El Mirador La Cueva del Arco ha sido, por años, un lugar para contemplar la grandeza de Bogotá desde lo más alto… pero hoy deja de ser solo un mirador para convertirse en un símbolo eterno. Aquí ya no solo se viene a mirar la ciudad, aquí se viene a sentir, a creer y a recordar que los sueños también nacen en lo alto”.

El mirador con estatua gigante que sorprende en Bogotá - crédito @miradorlacuevadelarco/IG

Este nuevo punto turístico no solo invita a observar la ciudad desde lo alto, sino también a vivirla de una manera diferente. Para muchos visitantes, el recorrido se convierte en una mezcla de contemplación, recreación y conexión emocional con el entorno.

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Cómo llegar al mirador

Para quienes planean visitarlo en transporte público, el recorrido puede iniciar desde la estación Universidades de TransMilenio. Desde allí, se debe caminar por la Calle 22 hasta la avenida Circunvalar y tomar una ruta de TransMiZonal con dirección norte-sur, como la L616 o la 7. El descenso se realiza en la parada de la carrera 7 Este con calle 1D bis, muy cerca del acceso al mirador.

En caso de movilizarse en vehículo particular, se recomienda tomar la calle 22 hasta la avenida Circunvalar en sentido norte-sur. El sitio dispone de parqueadero para motos y, en sus alrededores, existen espacios habilitados para carros.

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El mirador abre sus puertas de jueves a domingo y durante los días festivos. Para quienes deseen conocer detalles actualizados o realizar reservas, la recomendación es consultar directamente sus redes sociales y para los visitantes es asistir con ropa abrigada, ya que la altitud del lugar hace que las temperaturas sean más bajas, especialmente en horas de la tarde y noche.