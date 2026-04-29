Qué hacía en Colombia el rabino neoyorquino que fue asesinado en Bogotá: rentó su hospedaje por plataforma y planeaba regresar en pocos días a su país

El rabino estadounidense Nuchem Yasir Eber, de 51 años, fue hallado sin vida y con signos de violencia dentro de un armario azul abandonado en vía pública, en límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana -

Las autoridades colombianas continúan investigando el crimen de Nuchem Yasir Eber, ciudadano judío (un rabino) estadounidense de 51 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de un armario de plástico en el sector de Brasilia, en el límite entre las localidades de Kennedy y Bosa, en el sur de Bogotá.

El caso, que ha captado la atención tanto nacional como internacional, permanece bajo indagación y aún no se descartan hipótesis sobre las circunstancias y móviles del homicidio.

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Eber, originario de Nueva York y miembro de la comunidad jasídica de Belz, había llegado a Colombia semanas antes del hallazgo de su cadáver.

Durante su estadía, el ciudadano norteamericano frecuentó una sinagoga y una yeshiva en la capital, donde mantuvo encuentros puntuales con miembros de la comunidad judía local.

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Según un integrante de esa comunidad que contó detalles de los días del rabino estadounidense en Bogotá, y que mantuvo en reserva su identidad tras las declaraciones que le brindó al diario El Tiempo, Eber se encontraba en Bogotá para celebrar la Pascua judía (Pésaj), prevista en 2026 entre el 1 y el 9 de abril, y tenía planeado un viaje corto, con retorno programado para la semana siguiente.

Las cámaras de seguridad del lugar de hospedaje (que rentó a través de una plataforma) del rabino estadounidense lo registraron cuando salió la noche del martes 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

La desaparición de Eber generó preocupación entre sus familiares en el extranjero, quienes perdieron contacto con él días antes de que se conociera la noticia de su muerte.

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El cuerpo fue hallado en horas de la madrugada del 22 de abril, tras una alerta ciudadana a la línea 123.

Ese día y con los primeros rayos de sol, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio y confirmaron que el cadáver presentaba signos de violencia, aunque desmintieron versiones iniciales sobre desmembramiento.

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El rabino estadounidense quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en el norte de Bogotá, y donde se hospedaba cuando salió por última vez antes de que se perdiera toda comunicación con él, la noche del jueves 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La identidad de la víctima fue establecida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses gracias a registros odontológicos aportados por sus familiares, a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

La comunidad judía en Bogotá, por su parte, indicó que no tenía información sobre la presencia de Eber en el país, y que, tras la desaparición, la búsqueda fue coordinada en un comienzo por allegados y después la batuta quedó en poder de la embajada estadounidense.

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Cámaras de seguridad registraron los últimos momentos en los que Eber fue visto con vida.

En videos obtenidos por Citynoticias de las 8, se observa al hombre saliendo por sus propios medios de un inmueble ubicado en el barrio Niza, en la localidad de Suba, pasadas las 9:00 p. m. del maertes 21 de abril.

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El rabino vestía ropa oscura y una boina, y desde ese momento se perdió todo rastro de su paradero hasta el posterior hallazgo del cuerpo en el sur de la ciudad.

El cartel de búsqueda que se difundió a través de redes sociales - crédito @JBreakingNews/X

Qué se baraja hasta el momento por crimen de rabino en Bogotá: llegó de EE. UU.

Respecto a las hipótesis sobre el crimen, la Fiscalía General de la Nación indicó que el caso permanece en investigación y que, por ahora, no se descarta ni se afirma ninguna posibilidad.

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Sin embargo, tanto fuentes de la Fiscalía como informes de medios internacionales, entre los que se destacan The Israel Times, apuntan a que Eber podría haber sido víctima de un ataque durante un presunto robo, hipótesis que se mantiene como una de las líneas de investigación más fuertes.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, indicó que el cuerpo de Eber no presentaba desmembramiento, pero sí múltiples golpes, y recalcó que se adelantan investigaciones para establecer el tiempo, modo y lugar de los hechos.

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Por el momento, la prioridad de la familia y de la comunidad judía internacional se centra en la repatriación del cuerpo, mientras las autoridades continúan la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el caso.

Declaraciones del teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa - crédito Mebog