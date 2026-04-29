Colombia

Por qué la almendra y el marañón son los frutos secos favoritos de los colombianos, pueden ser el snack ideal

Cada vez más personas incluyen los frutos secos en su dieta regular debido a los beneficios que tienen para la salud

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Primer plano de un tazón de almendras y marañones sobre una encimera de madera clara. Al fondo, una cocina blanca moderna con ventana y luz solar.
La almendra y el marañón destacan por su aporte de proteína vegetal, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales para una dieta balanceada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos de alimentación en Colombia están cambiando. Cada vez más consumidores buscan opciones que combinen sabor, nutrición y practicidad, lo que ha impulsado el crecimiento de ingredientes como la almendra y el marañón (nuez de la India) dentro de la categoría de frutos secos.

Este interés responde a una tendencia global hacia alimentos con mayor aporte nutricional. En el país, el consumo de frutos secos ha venido creciendo en los últimos años, impulsado por su perfil saludable y su versatilidad como snack o ingrediente en diferentes preparaciones. Además, la cultura gastronómica colombiana se adapta rápidamente a estas nuevas tendencias, integrando estos frutos en recetas tanto tradicionales como contemporáneas.

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Según datos de Nielsen, “la almendra lidera el crecimiento dentro de la categoría de frutos secos en Colombia con incrementos cercanos al 30%”, mientras que “el marañón presenta uno de los mayores potenciales de expansión con crecimientos cercanos al 1000%”, reflejando el creciente interés de los consumidores por alimentos que aporten energía, proteína y grasas saludables.

Tazón con almendras, jarra de leche de almendras y frasco de crema de almendras sobre mesa de madera rústica, con rama de almendro en flor y almendras sueltas.
Las almendras contienen antioxidantes, fibra y vitamina E, nutrientes que favorecen el bienestar cardiovascular y el funcionamiento del organismo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su popularidad, la almendra y el marañón destacan por sus beneficios nutricionales. Las almendras sobresalen por su alto contenido de vitamina E, antioxidantes, fibra y grasas saludables, nutrientes que favorecen el bienestar cardiovascular y el buen funcionamiento del organismo. También son fuente importante de proteína vegetal, lo que las convierte en un ingrediente clave en dietas balanceadas.

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Por su parte, el marañón aporta minerales esenciales como magnesio, hierro y zinc, además de grasas insaturadas que ayudan a mantener niveles adecuados de energía y a apoyar la salud del corazón. Su sabor suave y cremoso ha hecho que cada vez más consumidores lo incorporen en preparaciones dulces y saladas.

Un tazón de marañones tostados, una ensalada de hojas verdes, aguacate, mango y marañones, y una bolsa de harina de marañón en una mesa de madera.
El marañón aporta minerales como magnesio, hierro y zinc, además de grasas insaturadas que apoyan la energía y la salud del corazón - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la FAO (organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la composición general de los granos del marañón es: proteínas 21%, grasas 46% y carbohidratos 25%. Dentro de las grasas, el ácido oleico representa hasta un 61,35% de los ácidos grasos totales, sin contener colesterol dañino. Además, el marañón contiene hasta 18 diferentes aminoácidos, incluyendo 7 de los 8 esenciales para adultos y nueve de los diez esenciales para el desarrollo infantil.

El marañón es fuente natural de grasas buenas, las cuales ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre y son indispensables para el desarrollo celular y el funcionamiento cerebral. Además, ofrece minerales como calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio y magnesio, y vitaminas como C, E, B1, B2, B3 y B6.

Por su parte, la almendra ayuda a mantener el cuerpo en forma y lleno de energía durante todo el día. También reduce el colesterol, y puede proteger contra el cáncer, disminuye dolores menstruales, cuidan la salud del corazón, mejoran la función sexual, entre otros.

Bodegón de un cuenco de madera con almendras y marañones, rodeado de granadas, higos, uvas, manzanas, naranjas, mangos, plátanos y bayas sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Gracias a su composición, el marañón y la almendra contribuyen a la salud cardiovascular, el fortalecimiento óseo y el control del colesterol - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus nutrientes destacan arginina, vitamina E, zinc, magnesio, hierro, calcio, fósforo, proteínas, grasas saludables, triptófano, fibra soluble e insoluble y carbohidratos.

El marañón destaca como fruto seco ideal para integrarse en diversas preparaciones, ya sea entero, triturado o en forma de mantequilla o harina. Su consumo en cantidades moderadas aporta textura a ensaladas, panes y postres, y resulta versátil para meriendas junto a yogur o fruta, además ayuda a la saciedad evitando consumir alimentos entre comidas.

Por su parte, las almendras pueden consumirse enteras, en trozos para las ensaladas, en forma de mantequilla para untar o como leche vegetal, preparándola en casa de manera sencilla o comprando opciones saludables. También son una opción práctica como snack, existiendo diferentes variedades y sabores para disfrutar diariamente y aportar nutrientes a la dieta.

Es así que durante 2026, la tendencia de incorporar frutos secos en la dieta diaria crece, favorecida por la portabilidad y la versatilidad de estos productos. Su consumo directo como snack y su presencia en nuevas categorías de alimentos, como cremas y bebidas, refuerzan esa imagen de practicidad.

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