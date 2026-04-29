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Gustavo Puerta está cerca de ser un fichaje bomba en Europa: lo buscaría un club campeón de liga

Gracias a sus buenas actuaciones en el Racing de Santander y estar a un paso del Mundial 2026 con la selección Colombia, el volante tendría opción de llegar a un histórico equipo

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Puerta ha sido destacado en España - crédito @realracingclub / X
Puerta ha sido destacado en España - crédito @realracingclub / X

Gustavo Puerta está cerca de dar un salto enorme en su carrera deportiva, pues en cuestión de tres años pasó de jugar en la segunda división de Colombia a estar cerca de uno de los clubes más importantes de Europa, gracias a sus actuaciones con el Racing de Santander.

El exjugador del Bogotá FC sería fichaje de un cuadro histórico en el Viejo Continente, futuro campeón de liga e integraría la plantilla para la temporada 2026/2027, después del Mundial 2026 al que asistiría con la selección Colombia, si entra en la convocatoria.

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Puerta estaría cerca de un histórico de Europa

El posible fichaje de Gustavo Puerta por el Inter de Milán representa uno de los movimientos más relevantes que podría registrar el mercado de fichajes europeo este verano, de acuerdo con Transfermarkt. El club italiano ha dirigido su atención hacia el centrocampista colombiano del Racing de Santander, con la intención de convertirlo en una de sus incorporaciones clave. La operación podría alcanzar los 20 millones de euros, cifra que supondría una venta récord en la historia de la entidad cántabra.

La razón por la que la negociación entre Racing de Santander e Inter de Milán sería la venta más costosa realizada por el club español radica en el salto económico de la transacción, que caería muy bien para una escuadra de segunda división.

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Gustavo Puerta
Gustavo Puerta daría el paso al Inter de Milán, uno de los clubes más poderosos de Italia y Europa - crédito Transfermarkt

El equipo adquirió a Gustavo Puerta por 3,5 millones de euros tras su paso por el Hull City, y ahora estima ingresar una suma que multiplica por más de cinco la inversión inicial. La directiva del Racing aspira a recibir una oferta de hasta 20 millones de euros, lo que situaría la operación como la venta más alta en la historia del club.

El interés del Inter de Milán responde no solo al rendimiento actual del colombiano, sino a la necesidad de reforzar su mediocampo para la Serie A y la Champions League. Otros equipos europeos, como el FC Porto y el Sporting Braga, también han seguido de cerca la trayectoria de Puerta, aunque el avance de las negociaciones con el Neoazzurri destaca a pocos días de la apertura oficial del mercado de fichajes.

Inter está cerca de coronarse campeón de la Serie A, por encima del Napoli - crédito Claudia Greco/REUTERS
Inter está cerca de coronarse campeón de la Serie A, por encima del Napoli - crédito Claudia Greco/REUTERS

Rendimiento de Gustavo Puerta y repercusión internacional

La temporada de Gustavo Puerta en el Racing de Santander ha sido sobresaliente. El centrocampista de veintidós años sumó 2.451 minutos en 30 partidos, anotando tres goles y facilitando una asistencia. Su equilibrio entre defensa y ataque ha incrementado su valor y el interés de clubes extranjeros.

El futbolista también se consolidó con la selección Colombia, participó en cuatro partidos tras su debut con gol ante Nueva Zelanda en noviembre. Durante la última fecha FIFA, Puerta actuó en duelos frente a Francia y Croacia, evidenciando solidez en el mediocampo y aspiraciones firmes de estar en la lista de convocados al Mundial 2026.

Gustavo Puerta disputó los partidos contra Francia y Croacia, en los amistosos de la fecha FIFA de marzo - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images
Gustavo Puerta disputó los partidos contra Francia y Croacia, en los amistosos de la fecha FIFA de marzo - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

“Con mucha emoción, mucha ilusión también porque sabía que estos partidos para mí, me estoy jugando un puesto en el Mundial, entonces los tomé con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con mucha actitud”, declaró Puerta a ESPN. “Desde el principio sabíamos que nos enfrentábamos a dos rivales de muy buen nivel y esto también es bueno que nos pasó ahora para saber en qué podemos mejorar y llegar así de la mejor manera al Mundial”.

Fuera del terreno de juego, el volante señaló la importancia del acompañamiento profesional en su desarrollo. En sus palabras al canal de deportes, destacó: “Tener el chef, un preparador físico, un kinesiólogo... al llegar a Europa estás obligado a dar un poco más. Todas estas cosas las he hecho por el Mundial, pero aparte es por mí mismo, porque me va a ayudar a mejorar como persona y futbolista”.

En el corto plazo, el colombiano mantiene su disciplina y enfoque de cara a los próximos desafíos, incluida la espera para saber si integrará la lista definitiva de convocados al Mundial y un posible salto al Inter de Milán. El próximo partido del Racing de Santander será contra el Huesca el tres de mayo, fecha en la que el club buscará consolidar su posición en la lucha por el ascenso a LaLiga.

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