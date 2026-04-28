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Richard Ríos recibió elogios de la prensa de Portugal por su desempeño con el Benfica de José Mourinho: “Alcanzó su mejor nivel”

El exvolante del Palmeiras vive momentos de consolidación en el fútbol portugués bajo las órdenes del histórico entrenador luso

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El jugador del Benfica Richard Rios celebra el 2-1 durante el partido de la Liga Portuguesa que han jugado Benfica y Moreirense en Lisboa, Portugal-crédito Filipe Amorim/EFE/EPA
El jugador del Benfica Richard Rios celebra el 2-1 durante el partido de la Liga Portuguesa que han jugado Benfica y Moreirense en Lisboa, Portugal-crédito Filipe Amorim/EFE/EPA

A 44 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, las principales figuras de la selección Colombia comienzan a cerrar la temporada para llegar de la mejor forma en su debut ante Uzbekistán.

Este es el caso de Richard Ríos, que en medio de una temporada irregular a nivel colectivo con las “Águilas” dirigidas por José Mourinho, se consolidó como una de las piezas claves en el mediocampo del cuadro lisboeta.

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El 25 de abril de 2026, Ríos se reportó con un gol y una asistencia en la goleada del Benfica por 4-1 ante Moreirense por la liga de Portugal.

El oriundo de Vegachí se consolidó como uno de los jugadores de las "Águilas"-crédito @SLBenfica/X
El oriundo de Vegachí se consolidó como uno de los jugadores de las "Águilas"-crédito @SLBenfica/X

Tras la destacada actuación de Ríos, el 27 de abril de 2026, el diario A Bola de Portugal analizó el rendimiento de cuatro jugadores del Benfica, entre los cuales se destaca la presencia de Richard Ríos.

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Del volante colombiano resaltaron su capacidad de manejo con la pelota, y atrevimiento a la hora de encarar al rival en el ataque, y resaltaron las palabras de Mourinho hablando del buen nivel que muestra el exvolante del Palmeiras.

“Richard Ríos alcanzó su mejor nivel al final de la temporada, más integrado al equipo y a las ideas de Mourinho, lo que potenció su explosividad, su capacidad para conducir el balón hacia adelante y su poder para romper las líneas rivales. El entrenador ha insistido con Ríos en otra idea: simplificar el juego, porque menos es más”, dijeron.

Además para resaltar dicha labor, realizaron las comparativas de las estadísticas que ha tenido por el momento con el Benfica de Portugal, y las que tuvo en su momento con el Palmeiras de Brasil:

“Su temporada en el Benfica, con 43 partidos, seis goles y seis asistencias, es inigualable. En 2024 y 2025, con el Palmeiras, disputó 49 partidos, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias, y 36 partidos, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias, respectivamente”, agregaron.

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