Hinchas de Colombia con entradas para el partido ante Portugal en Miami tendrán transporte gratuito en el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium será la sede del partido de la selección Colombia vs. Portugal en la fecha 3 del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Los titulares de entradas para los partidos del Mundial de fútbol en Miami, Estados Unidos, accederán a un sistema gratuito de autobuses el día del encuentro para llegar al Hard Rock Stadium, según informó un vocero del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade al medio The Athletic.

Esta medida responde tanto al alto flujo previsto de asistentes como a la necesidad de facilitar un acceso seguro y ordenado al estadio, que albergará siete partidos, incluidos dos destacados de la fase de grupos: Portugal contra Colombia y Brasil contra Escocia, además de un encuentro de octavos de final, un partido de cuartos y la final por el tercer puesto programada para el 18 de julio.

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En comparación con otras sedes de la Copa del Mundo en Estados Unidos, donde los precios del transporte público se han disparado drásticamente, la gratuidad en Miami representa una diferencia significativa.

Aficionados son recibidos por personal de seguridad al abordar un shuttle gratuito que los lleva al Hard Rock Stadium en Miami para un evento deportivo internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Nueva Jersey se ha confirmado que un billete de tren ida y vuelta desde la Pennsylvania Station de Nueva York al MetLife Stadium costará USD 150 (546.123 pesos colombianos) por persona, más de once veces el valor habitual de USD 12,90 (46.966 pesos colombianos) para el mismo trayecto. En Boston, los aficionados deberán pagar USD 80 (291.265 pesos colombianos) por tren o USD 95 (345.878 pesos colombianos) por autobús para llegar desde la ciudad al Gillette Stadium.

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La operación de los Game Day Shuttles será exclusiva para quienes cuenten con boletos verificados para los partidos en el Hard Rock Stadium. Las autoridades de transporte locales anunciaron que habrá cuatro centros designados desde donde partirán los autobuses: Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail Station, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station y Seminole Hard Rock Hotel. Los asistentes deberán desplazarse hasta estos puntos por sus propios medios antes de abordar el transporte oficial.

Así luce el área del Hard Rock Stadium tomada desde arriba - crédito Maxar Technologies/Handout via REUTERS

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade explicó a The Athletic que el proceso de embarque incluirá la verificación del boleto por parte del personal del estadio en cada centro de transporte. Además, habrá un segundo control de entradas en el perímetro de seguridad del estadio. Nadie podrá utilizar los autobuses gratuitos si no presenta una entrada válida y escaneada en el punto de origen.

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La coordinación de estos traslados reúne a distintas agencias y actores locales. La propia dependencia confirmó que trabaja en conjunto con el Miami Host Committee, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el Departamento de Transporte de Florida y las autoridades de Miami Gardens para replicar y mejorar los protocolos que se emplean habitualmente en otros eventos de gran convocatoria como la Fórmula Uno o el Super Bowl.

Estos serán los partidos de Colombia y sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

La Selección Colombia figura entre las 10 favoritas al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según el ranking elaborado por el medio británico The Athletic. Ubicada en la novena posición, la Tricolor supera a tradicionales equipos como Croacia, Marruecos y Uruguay pese a sus recientes derrotas en partidos de preparación.

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La evaluación difundida por The Athletic —propiedad del grupo The New York Times— resalta el liderazgo de James Rodríguez, quien probablemente dispute su último mundial, y subraya el nivel de Luis Díaz, actualmente en el Bayern Múnich. En palabras del reporte: “James Rodríguez los liderará en la que probablemente sea su última Copa del Mundo, pero el jugador más peligroso es sin duda Luis Díaz, el exextremo del Liverpool que atraviesa un excelente momento de forma en el Bayern Múnich”.

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).