Colombia

Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, denunció intento de soborno para gestionar pagos de una IPS: “Estaríamos en disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”

La invitación del exalcalde de Medellín destaca el compromiso institucional de avanzar hacia un sistema libre de prácticas ilegales y la decisión de llevar a quienes incurran en estos delitos ante las autoridades judiciales

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Daniel Quintero, nuevo superintendente de salud - crédito Juan David Duque/Reuters
Daniel Quintero, nuevo superintendente de salud - crédito Juan David Duque/Reuters

La Superintendencia de Salud enfrenta un nuevo episodio de presunta corrupción tras la denuncia pública de su titular Daniel Quintero, que informó sobre un intento de soborno a través de un mensaje dirigido a su teléfono personal, que habría llegado en medio de la alocusión del presidente Gustavo Petro, en horas de la noche del 27 de abril de 2026.

Según afirmó en sus redes sociales, “sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad. Conmigo esto se acabó”, aludiendo a las comisiones ilegales que intermediarios solicitan para agilizar trámites en el sistema de salud.

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En declaraciones adicionales, Daniel Quintero precisó haber presentado una acusación formal: “He radicado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un individuo que a través de WhatsApp me ofreció coimas para que yo, desde mi cargo, gestionara el pago de facturas de una IPS de su entorno familiar ante las EPS del sistema”.

El superintendente de salud, Daniel Quintero, reveló, en el Consejo de Ministros, prácticas irregulares en el sistema de salud - crédito @quinterocalle/X
El superintendente de salud, Daniel Quintero, reveló, en el Consejo de Ministros, prácticas irregulares en el sistema de salud - crédito @quinterocalle/X

Para el funcionario, el problema es estructural y de larga data: “El sistema de salud lleva años siendo saqueado por personas que cobran por lo que debería ser un derecho, que trafican con las deudas del sistema y que usan la enfermedad de los colombianos como negocio propio”.

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Al dirigirse a la ciudadanía, el superintendente extendió un llamado a quienes hayan sufrido situaciones similares: “Si usted ha sido víctima de corrupción, escríbanos a través de los canales de la Superintendencia de Salud o incluso a mí. Lo vamos a acompañar”.

La invitación destaca el compromiso institucional de avanzar hacia un sistema libre de prácticas ilegales y la decisión de llevar a quienes incurran en estos delitos ante las autoridades judiciales: “Juntos vamos a poner a estos corruptos en manos de la justicia”.

El video presenta a Daniel Quintero, Superintendente de Salud, haciendo una declaración. El contenido es una denuncia pública sobre un intento de soborno relacionado con su cargo - crédito @QuinteroCallec/X

‘Fico’ Gutiérrez criticó el nombramiento de Quintero

El anuncio de la designación de Daniel Quintero Calle como nuevo Superintendente Nacional de Salud generó una inmediata oleada de cuestionamientos en Antioquia y a nivel nacional. El epicentro de la controversia fue la publicación oficial de su hoja de vida en el portal de la Presidencia de Colombia, confirmando el nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro.

En los primeros momentos tras la noticia, el debate se trasladó rápidamente al terreno de las redes sociales y los foros políticos. Diversos líderes y representantes del sector médico advirtieron sobre los riesgos que, según ellos, esta decisión podría acarrear para el sistema de salud y el bienestar de los pacientes.

Las críticas más directas provinieron del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que en múltiples ocasiones ha denunciado graves irregularidades administrativas en la gestión municipal de Quintero, periodo durante el cual, destacó, existen “55 imputados derivados de presunta corrupción”.

El mandatario local fue más allá al calificar el nombramiento como “absurdo” y ejemplificar: “Petro pone al ratón a cuidar el queso”, escribió en su cuenta de X.

Federico Gutiérrez criticó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud: "Absurdo. Petro pone al ratón a cuidar el queso" - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez criticó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud: "Absurdo. Petro pone al ratón a cuidar el queso" - crédito @FicoGutierrez/X

La polémica se centra en la idoneidad de Quintero para asumir la autoridad sanitaria nacional. Gutiérrez no dudó en advertir: “Ha nombrado en la Superintendencia de Salud a los que se robaron a Medellín. No tiene hoja de vida, tiene prontuario criminal”.

El nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud ha suscitado inquietud en sectores políticos y sociales de Antioquia, así como entre usuarios y especialistas del ámbito sanitario.

La principal preocupación radica en que la llegada de Quintero podría derivar en intervenciones o liquidaciones de entidades como Sura y Savia Salud, que juntas atienden a cerca de siete millones de usuarios en la región y el país.

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