Alarma por posible salida de Goodyear de Colombia: el sindicato aclaró cuál es la situación de la empresa y si más de 800 empleos están en riesgo

Trabajadores de la planta de Goodyear en el Valle del Cauca permanecen a la espera de una comunicación oficial sobre el futuro de la operación en Colombia - crédito REUTERS/Lim Huey Teng

La empresa Goodyear estaría evaluando el cierre de su planta en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, y una eventual salida de Colombia. La información no ha sido confirmada por la compañía, pero generó preocupación en el sector laboral por las posibles consecuencias.

La alerta fue difundida por Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la Confederación General del Trabajo, a través de la red social X. En su publicación afirmó: “La planta productora de llantas y accesorios complementarios ubicada en Cerrito Valle cierra sus puertas y se marcha de Colombia”.

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Según explicó, esta decisión implicaría la pérdida de más de 800 empleos directos y más de 4.000 puestos indirectos relacionados con la cadena productiva.

Díez Vélez también advirtió sobre el impacto en las familias que dependen de estos trabajos. En su mensaje indicó que “más de 800 empleos directos y algo más de 4.000 indirectos de la cadena productiva perderían su empleo con profunda afectación a más de 4.000 familias”.

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Publicación en la red social X del presidente de la CGT, Jorge Iván Díez Vélez, en la que advierte sobre el posible cierre de la planta y la pérdida de empleos- crédito @JorgeDiezCGT/X

Sin embargo, desde el Sintraincapla, sindicato que agrupa a trabajadores del sector, aseguraron que no existe confirmación oficial sobre un eventual cierre. El presidente del sindicato, Carlos Ramírez, señaló que la información ha generado incertidumbre entre los empleados, pero insistió en que la empresa no ha comunicado ninguna decisión formal.

El dirigente explicó que la preocupación surge en medio de una huelga que ya supera los 40 días en la planta. En esta participaron más de 230 trabajadores de un total de 373 empleados. Durante ese tiempo, los trabajadores han mantenido protestas permanentes y puntos de concentración durante las 24 horas.

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El conflicto laboral comenzó el 10 de marzo, cuando no se logró un acuerdo en el pliego de peticiones presentado por el sindicato. Entre las solicitudes estaban mejoras salariales para el año 2026 y condiciones laborales que no representen retrocesos. Las negociaciones incluyeron la participación del Ministerio de Trabajo, pero no se alcanzó un acuerdo definitivo.

La huelga en la planta, que supera los 40 días, reúne a más de 230 trabajadores que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales- crédito REUTERS/Dado Ruvic

Ramírez explicó que, pese a la tensión, no hay evidencia pública de que la empresa tenga planes de cerrar operaciones en Colombia. Indicó que, a diferencia de otros casos como los ocurridos en Venezuela o Sudáfrica, en este momento no existe información concreta que confirme una salida del país.

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Desde el sindicato también se señaló que cualquier decisión empresarial debe cumplir con la ley y respetar los derechos laborales. Insistieron en que se deben garantizar los procedimientos legales y la protección de los trabajadores en caso de cambios en la operación.

Además de la situación de Goodyear, el presidente de la CGT mencionó otros casos en el sector industrial. Según afirmó, empresas como Hino Motors de Colombia habrían reducido su producción y considerarían trasladar operaciones a Ecuador. También mencionó a compañías como Trimco y Andina de Tapizados, que dejarían actividades relacionadas con la fabricación de interiores para vehículos.

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De acuerdo con lo expresado por Díez Vélez, estos movimientos podrían afectar a toda la cadena de producción del sector automotor en el país. Esto incluye proveedores, fabricantes de partes y otros empleos indirectos.

El posible cierre afectaría más de 800 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos en la cadena productiva del sector- crédito REUTERS/Dado Ruvic

El dirigente también hizo referencia al sector agroindustrial. Señaló el cierre del ingenio María Luisa en el Valle del Cauca y el riesgo de cierre del ingenio La Cabaña en el Cauca.

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En su publicación, también incluyó cifras sobre el mercado laboral. Indicó que actualmente hay 13,5 millones de trabajadores informales y que esa cifra podría subir a 14,5 millones en un año. Además, afirmó que el salario mínimo hoy beneficia a 2,4 millones de trabajadores, pero que en un año podría bajar a 1,4 millones.

Finalmente, advirtió: “Toda empresa que se cierre, son más trabajadores en la calle, sin oportunidades, sin empleo, y más gente engrosando las cifras de la informalidad y el rebusque”.

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Por ahora, la situación de la planta de Goodyear en el Valle del Cauca sigue sin confirmación oficial, mientras crece la preocupación entre los trabajadores y el sector industrial.