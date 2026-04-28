Richard Ríos, futbolista de la selección Colombia, opinó sobre el rendimiento de Luis Díaz

El volante de la selección Colombia, Richard Ríos, consolidó su puesto en la 'Tricolor' como titular en la Copa América 2024 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Richard Ríos Montoya es un futbolista colombiano de 25 años nacido en Vegachí, Antioquia, un municipio conocido como “el pueblo con sabor a miel” por su tradición cañera. Su camino en el fútbol ha sido atípico y cargado de giros: inició en el fútbol sala, donde llamó la atención por su técnica y potencia, antes de ser descubierto por ojeadores en Brasil.

Allí pasó por clubes como Flamengo y Palmeiras, consolidando su crecimiento, aunque también atravesó momentos difíciles, como una grave lesión de rodilla y un paso amargo por el Mazatlán de México. Hoy, ya consolidado como internacional con la selección Colombia, Ríos vive su mejor momento en el fútbol europeo con el Benfica, donde se ha convertido en una de las revelaciones del equipo tras su millonario traspaso.

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En una entrevista con Diario AS España, Richard Ríos no ocultó su admiración por Luis Díaz, figura de la selección Colombia y del Bayern Múnich, al que calificó como uno de los grandes referentes actuales del país. “Siento que toda Colombia está haciendo fuerza, empujando para que gane la Champions”, dijo el volante antioqueño, antes de añadir sobre el extremo guajiro: “Es un jugadorazo y, aparte del fútbol que tiene, la persona que es… alguien muy grande. Siento que se lo merece”. Para Ríos, el presente de Díaz es motivo de orgullo nacional: “Luis está inmenso, estuvo brillante contra el Madrid. Toda Colombia está con él”.

El oriundo de Vegachí se consolidó como uno de los jugadores de las "Águilas"-crédito @SLBenfica/X

Un debut europeo de ensueño en Lisboa

La adaptación de Ríos al fútbol europeo ha sido más rápida de lo esperado. Su llegada al Benfica, por 27 millones de euros, lo convirtió en uno de los fichajes más importantes de la historia reciente del club. En su primer año ya suma seis goles y seis asistencias en 43 partidos, cifras que reflejan su impacto inmediato. “Fue un paso de gigante en mi carrera, un sueño hecho realidad”, explicó el mediocampista.

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El colombiano también destacó lo complejo del proceso de adaptación: “Es un poco complicado llegar a un país diferente, adaptarme a una cultura distinta, pero me siento muy feliz, estoy en un buen momento y motivado por lo que viene”. Además, resaltó el trabajo colectivo del equipo lisboeta, que ha mantenido una campaña sólida: “Eso es la motivación de muchas personas, no solo de los que estamos visibles, sino de todos los que trabajan detrás”.

Sobre la Champions League, torneo en el que debutó esta temporada, Ríos no ocultó su emoción: “Otro sueño realizado. Ojalá sea el comienzo de muchas citas en este torneo”. Incluso recordó los enfrentamientos ante el Real Madrid como experiencias inolvidables: “Salimos como unos guerreros, fue un lindo recuerdo que nos llevó a los playoffs. Desde niño sueñas con jugar partidos así”.

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El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

La influencia de Mourinho y el salto de calidad

Uno de los factores clave en su crecimiento ha sido la relación con su entrenador en el Benfica, José Mourinho. Ríos no escatimó elogios hacia el técnico portugués: “Su personalidad es increíble. Tiene un carácter tremendo y te motiva como nadie. Nunca le ves perder la ambición”.

El colombiano aseguró que trabajar con él ha sido una experiencia transformadora: “Te tiene como referencia. Ha ganado todo, pero sigue con la misma hambre. Eso me motiva a mí como jugador a querer más”. Incluso bromeó sobre su futuro: “¿Le veo de vuelta al Madrid? No sé, la verdad. Por mí, ojalá siga conmigo”.

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También destacó el estilo del fútbol brasileño como base de su evolución: “El fútbol brasileño me aportó mucho, no solo en lo táctico, también en lo físico. Juegas muchos partidos y eso te hace crecer”. Y comparó a sus dos grandes técnicos, Abel Ferreira y Mourinho: “En casi nada se parecen, pero he aprendido mucho de ambos”.

José Mourinho es el entrenador de Benfica. Se ha referido a su potencial continuidad en el club exponiendo que: "Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si nos separamos" - crédito Benfica

Colombia, el Mundial y la admiración por Luis Díaz

Más allá de su presente en Europa, Ríos también habló del futuro de la selección Colombia y del sueño mundialista. “Siempre es un sueño llegar a una final del Mundial. Hay que trabajar por eso. Colombia sueña con grandes cosas”, afirmó con convicción.

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Incluso se animó a mencionar a España como una de las candidatas: “Claro que sí, es candidata a ganarlo. Tiene muy buenos jugadores, pero en un Mundial todos pueden ser campeones”.

Sin embargo, el foco emocional volvió a Luis Díaz, a quien considera un referente absoluto: “Es un jugador inmenso, está en un nivel altísimo. Siento que se lo merece, toda Colombia está empujando por él”. En ese mismo tono, dejó una frase que resume su admiración: “Más allá del fútbol, la persona que es… es alguien muy grande”.

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Sobre su círculo de conocidos en el fútbol internacional, también habló de figuras como Endrick o Filipe Luis, resaltando su calidad humana y profesional. En el caso del joven brasileño, fue contundente: “Es un espectáculo de jugador y como persona ni se diga”.