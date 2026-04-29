Colombia

Senatic impulsa la descentralización tecnológica: más de 2.400 jóvenes de Nariño obtuvieron certificación digital

La alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Organización Internacional del Trabajo marca un hito al llevar formación técnica en tecnologías de la información a municipios históricamente excluidos

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Senatic, la iniciativa, producto de la alianza entre el MinTIC, el Sena y la OIT presentó los resultados de su programa “Efecto Transformador” en el departamento de Nariño.
Senatic, la iniciativa, producto de la alianza entre el MinTIC, el Sena y la OIT presentó los resultados de su programa “Efecto Transformador” en el departamento de Nariño.

Senatic, la iniciativa, producto de la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó los resultados de su programa “Efecto Transformador” en el departamento de Nariño.

Las cifras dadas a conocer durante el eveto de clausira reflejan el alcance de la formación técnica en el sur del país. El programa certificó a más de 2.400 jóvenes en competencias digitales en esa región, según se dio a conocer en el evento de cierre de su primera cohorte regional, que reunió a más de 350 personas en Pasto.

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El 52,94% de los participantes en Senatic en Nariño fueron mujeres, una cifra que marca un avance concreto en la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico del sur del país. En total 2.403 jóvenes del departamento completaron su titulación técnica en tecnologías de la información (TI).

El 52,94% de los participantes en Senatic en Nariño fueron mujeres, una cifra que marca un avance concreto en la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico.
El 52,94% de los participantes en Senatic en Nariño fueron mujeres, una cifra que marca un avance concreto en la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico.

De los titulados, 444 pertenecen a la capital nariñense. El programa operó en 36 municipios del departamento a través de 98 instituciones educativas vinculadas en la línea de articulación con la educación media, lo que convierte a Nariño en uno de los territorios con mayor descentralización de la estrategia a nivel nacional.

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La formación no se concentró en los centros urbanos: llegó a municipios alejados donde el acceso a capacitación técnica especializada en áreas digitales ha sido históricamente limitado.

William Alexander Sánchez, subdirector de Competencias Digitales y director encargado de Apropiación de TIC del MinTIC, trazó el enfoque que guía la iniciativa: “A través de Senatic estamos entregando herramientas técnicas que permiten a los jóvenes integrarse activamente a la economía digital. No se trata solo de conectividad, sino de garantizar que el talento humano en los territorios cuente con la formación necesaria para acceder a oportunidades laborales reales y contribuir al desarrollo regional”.

William Alexander Sánchez, subdirector de Competencias Digitales y director encargado de Apropiación de TIC del MinTIC.
William Alexander Sánchez, subdirector de Competencias Digitales y director encargado de Apropiación de TIC del MinTIC.

Los datos de inclusión van más allá del indicador de género. De los 5.988 beneficiarios certificados en cursos cortos, el 57,38% son jóvenes menores de edad, lo que consolida la articulación temprana con la educación media como uno de los pilares del modelo. El programa integró también a población con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, grupos que con frecuencia enfrentan barreras adicionales para acceder a formación técnica de calidad.

La jornada incluyó el panel “Las TIC en el futuro del trabajo”, espacio en el que confluyen el Gobierno nacional, la academia, el sector empresarial y la gobernación departamental. Sánchez participó en representación del MinTIC; Alexander Barón lo hizo por la academia; Jonnathan Huertas, por la Gobernación de Nariño; Giovanni Delgado Guerrero, por el sector empresarial; y Carlos Mauricio Ojeda, en representación de los participantes de la línea de cursos cortos. La moderación estuvo a cargo de Claudia A. López Duarte, de la OIT, y el diálogo giró en torno a las oportunidades y desafíos que la transformación digital plantea para el empleo en las regiones.

El panel refleja uno de los propósitos centrales de Senatic: no limitar la formación a la certificación técnica, sino conectar el talento regional con mercados laborales nacionales e internacionales. La presencia de la OIT como socio de la alianza aporta estándares de trabajo decente al diseño del programa, un componente que diferencia esta estrategia de otras iniciativas de capacitación digital.

El evento cerró con el reconocimiento formal a los aprendices y una muestra cultural que incorporó expresiones de la identidad territorial.
El evento cerró con el reconocimiento formal a los aprendices y una muestra cultural que incorporó expresiones de la identidad territorial.

El evento cerró con el reconocimiento formal a los aprendices y una muestra cultural que incorporó expresiones de la identidad territorial como parte del proceso formativo, un gesto que reafirma la apuesta del programa por anclar la formación tecnológica en los contextos locales.

La continuidad del proceso está asegurada: 2.783 estudiantes adicionales ya avanzan en la cohorte 2025-2026 en el departamento, una cifra que supera el número de titulados de la primera cohorte y anticipa un crecimiento del impacto regional del programa en los próximos meses. La estrategia se enmarca en la Misión de Transformación Digital 2035 del Gobierno nacional, que apunta a consolidar un ecosistema donde el conocimiento técnico sea motor de productividad y desarrollo territorial.

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