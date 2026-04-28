Luis Díaz volvió a marcar en una semifinal de Uefa Champions League y rompió un récord para el fútbol colombiano

El delantero guajiro apareció a los 69' con esta soberbia definición, que metió en la eliminatoria al conjunto alemán, que se llevó una diferencia manejable de cara al choque en el que podrá definir su clasificación a la final del torneo europeo - crédito Espn

Luis Díaz volvió a ser protagonista en la élite del fútbol mundial tras marcar su segundo gol en una semifinal de la UEFA Champions League, un hecho que lo convierte en el primer futbolista colombiano en alcanzar esa cifra en dicha instancia del torneo. Su nombre ya no solo aparece en las grandes noches europeas, sino también en los registros históricos de la competencia más importante a nivel de clubes.

El primer gran antecedente del extremo guajiro en semifinales se dio en la temporada 2021-2022, cuando vestía la camiseta del Liverpool FC. En aquella edición, el equipo inglés se enfrentó al Villarreal CF en una eliminatoria que terminó siendo más complicada de lo esperado en la ida, pero que se resolvió con autoridad en la vuelta disputada en Anfield.

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Esta fue la primera anotación de Luis Díaz en una semifinal de Uefa Champions League, lo hizo vistiendo la camiseta de Liverpool ante Villarreal, en el 2022 - crédito Espn

Primer impacto en semifinales con Liverpool

En ese partido decisivo, Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo cuando el marcador global estaba apretado y el Villarreal había logrado incomodar al Liverpool. Su impacto fue inmediato. Al minuto 67, el colombiano marcó el gol del empate 2-2 parcial en el partido, tras un centro preciso de Trent Alexander-Arnold. El tanto cambió el ritmo del encuentro y desestabilizó por completo al conjunto español. El Liverpool terminó ganando 3-2 el partido y 5-2 en el global, clasificando a la final de la Champions League.

Ese gol no fue un detalle menor. En su primera gran temporada en Inglaterra, Díaz ya estaba marcando diferencias en instancias decisivas. De hecho, fue elegido como uno de los jugadores más destacados del partido por su influencia ofensiva, su presión alta y su capacidad de romper líneas defensivas en un contexto de máxima tensión.

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Ahora, en una nueva edición de la Champions League, el colombiano volvió a aparecer en una semifinal, firmando su segundo gol en esta fase del torneo. Con esta anotación, alcanza un registro histórico: ningún otro futbolista colombiano había logrado marcar dos goles en semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

Luis Díaz, extremo de la selección Colombia, fabricó el primer gol del partido por un penal que le cometieron. Fue ante París Saint Germain con el Bayern Múnich - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Un récord sin precedentes para el fútbol colombiano

Hasta ahora, jugadores como James Rodríguez, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y otros referentes del fútbol colombiano en Europa han tenido participación en Champions League, incluso con goles importantes en fases de eliminación directa. Sin embargo, ninguno había conseguido este nivel de impacto específico en semifinales, lo que posiciona a Díaz en una categoría estadística inédita para el país.

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Más allá del dato, lo que resalta es el patrón de rendimiento del guajiro en escenarios de alta exigencia. Luis Díaz no solo responde en partidos regulares, sino que eleva su nivel cuando la presión aumenta. Esto lo ha demostrado desde su etapa en el FC Porto, donde comenzó a destacar en competiciones europeas, especialmente en Champions League, enfrentando a clubes como la Juventus y el Manchester City.

El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

En el Liverpool, su adaptación fue rápida. Llegó en enero de 2022 y en pocos meses ya era titular en partidos decisivos. Su estilo de juego, basado en velocidad, regate corto y agresividad ofensiva, encajó perfectamente en el sistema de Jürgen Klopp, que lo utilizó como extremo izquierdo en partidos clave de Premier League y Champions.

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En términos estadísticos generales, Díaz ha sumado goles y asistencias importantes en competiciones europeas, pero su impacto en fases eliminatorias es lo que más destaca. Marcar en semifinales no es habitual ni siquiera para jugadores consolidados en clubes top, debido al nivel táctico, físico y emocional de estos encuentros.

El segundo gol en semifinales también refuerza su posición dentro del fútbol colombiano en Europa. Si bien figuras como Falcao fueron dominantes en Europa League y James tuvo momentos brillantes en Real Madrid, el registro de Díaz en Champions League lo ubica en una línea ascendente dentro de la historia del país en el torneo.

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