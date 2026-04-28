Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de los playoffs de la NBA

Houston Rockets se llevó el juego 4 de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste ante Los Angeles Lakers, llevando la serie de regreso a la Crypto Arena - crédito Troy Taormina/Imagn Images

Houston Rockets evitó la barrida como local en la serie ante Los Angeles Lakers con un claro 115-96 en el Toyota Center. Sin Kevin Durant y contra la pared tras perder los tres primeros partidos, se dieron una vida extra el pasado domingo, llevando la acción de regreso al Crpyto Arena de Los Ángeles.

Fue el partido en el que los jóvenes dirigidos por el entrenador Ime Udoka finalmente lograron dar un paso al frente, especialmente luego del modo en que desperdiciaron una victoria casi asegurada en el tercer partido.

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El líder de los Rockets fue Amen Thompson con 23 puntos, a los que se sumaron los 20 puntos, ocho rebotes y cinco robos de Tari Eason. Su pivot Alperen Sengun aportó 19 puntos, Reed Sheppard metió 17, y Jabari Smith sumó 16.

Amen Thompson lideró a los Rockets a la victoria en ausencia de Kevin Durant - crédito Carlos Ramírez/EFE

En cuanto a Lakers, esta vez no se mostraron tan lúcidos en la toma de decisiones, lo que sumado a la presión de Houston desde el salto inicial hizo que sumaran 23 pérdidas de balón durante el partido, y que se llevaran una desventaja rotunda de 18-34 al final del tercer cuarto, que resultó definitiva.

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La falta de acierto en los tiros también fue determinante. LeBron James (que con este encuentro se transformó en el jugador con más partidos disputados en la historia de la postemporada de la NBA) convirtió 10 puntos acertando dos de nueve tiros intentados. En la larga distancia, ni el veterano líder de la franquicia, ni Marcus Smart, ni Luke Kennard encontraron soluciones para revertir la historia.

Por otra parte, la salud de sus dos principales referencias ofensivas sigue siendo noticia. Austin Reaves podría estar de regreso para el próximo encuentro tras superar una lesión en los oblicuos, y aunque se barajó la posibilidad de que regresara a la duela en Houston, esto finalmente no sucedió. En cuanto a su estrella Luka Doncic, su fecha de regreso todavía es un misterio, mientras se recupera de problemas en los isquiotibiales.

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Los nombres clave para el juego 5

Alperen Sengun volvió a ser clave en la pintura para los Rockets en el cuarto partido de la serie ante Lakers - crédito Troy Taormina/Imagn Images

Alperen Şengün: el pivot reafirmó las sensaciones positivas del tercer partido y cerró una línea estadística similar en el cuarto partido con 19 puntos y 6 rebotes. No es la principal figura de la serie, pero al menos el turco da más indicios de no desentonar en el esquema de Udoka.

Amen Thompson: ante la ausencia de Kevin Durant por la lesión en el tobillo que todavía le impide jugar, hacía falta que una de sus principales armas ofensivas hiciera su aparición para hacer daño. 23 puntos (con 10 tiros acertados de 16) y 7 asistencias fueron fundamentales para sumar la primera victoria de Rockets en la serie.

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Marcus Smart: el base dejó algunas dudas durante la temporada regular, pero con la llegada de los playoffs hizo valer toda su experiencia en las tres victorias consecutivas de los Lakers. En el cuarto partido no estuvo igual de fino, por lo que hará falta una vez más su acertada lectura de juego para que la franquicia asegure un lugar en las semifinales de la Conferencia Oeste ante Oklahoma City Thunder.

Austin Reaves: uno de los motivos por los que Lakers no eran favoritos ante Rockets era la ausencia de este tirador, uno de los jugadores favoritos de la afición. Si su condición física le permite jugar los minutos clave, podría ser un impulso determinante en las aspiraciones del equipo de llegar a la siguiente ronda.

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Se espera que Austin Reaves regrese a la duela para el quinto partido en Los Angeles. Luka Doncic todavía tendrá que esperar para su regreso - crédito Jayne Kamin/Oncea/Imagn Images

Expectativas para el juego 5

Şengün, Jabari Smith y Amen Thompson demostraron que podían mejorar y dar el paso al frente necesario para, al menos, alargar la serie y evitar ser barridos en la serie. Será importante el manejo del vestuario por parte de Ime Udoka para que la totalidad del roster afronte el encuentro sin excesivas presiones, tomando en cuenta que nunca, en la historia de la NBA, se remontó una desventaja de 3-0 en postemporada.

En las filas de los Lakers se palpita la expectativa por cerrar una sorprendente serie en la que nunca se esperó que pudiesen ir con semejante ventaja a pesar de no tener a sus principales jugadores ofensivos. Sin embargo, los ajustes de Rockets obligarán al entrenador JJ Redick a trabajar en el tablero para que jugadores destacados en la serie como Luke Kennard, Rui Hachimura o DeAndre Ayton, vuelvan a ponerse en situación para cerrar la serie con éxito ante su fanaticada. Sumando lo anterior a la expectativa por el regreso de Reaves, ahora la presión va para ellos.

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Hora y dónde ver el juego 5 entre Rockets y Lakers por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El quinto juego de la serie se jugará el miércoles 29 de abril a partir de las 9:00 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Disney +, o en el NBA League Pass.