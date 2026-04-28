Colombia

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ reconocieron haber perpetrado el atentado terrorista en Cajibío: “Tuvieron efectos colaterales”

El grupo armado lamentó las más de 20 muertes de ciudadanos que se registraron tras la explosión de una pipeta en la vía Panamericana

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20 personas murieron tras la explosión - crédito AP
20 personas murieron tras la explosión - crédito AP

En la tarde del 28 de abril, las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron haber sido responsables del atentado terrorista registrado el 25 de abril en Cajibío, Cauca, en el que fallecieron 20 personas.

“Reconocemos ante las comunidades rurales de Colombia, la opinión nacional e internacional, que, en el marco de una acción propagandística sobre la vía panamericana que derivó en una confrontación contra fuerzas militares en la vereda el Túnel de Cajibio Cauca, se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos, que por años vieron transitar y construir patria a los combatientes“, se lee en el documento expuesto por el grupo armado en redes sociales.

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Las disidencias confirmaron que se trató de un atentado que iba dirigido a las Fuerzas Militares, pero un error por parte de uno de sus militantes provocó que explotara antes de tiempo, cuando pasaban varios vehículos particulares y de servicio público.

Comunicado Disidencias de Iván Mordisco
Este es el documento expuesto por las disidencias - crédito Red Social X

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