Colombia

Hombre confesó por qué asesinó a su hijo en un hotel de Popayán en el 2020 y culpó a su expareja: “No tengo remordimiento de conciencia”

Jorge Eduardo Leal, sentenciado a 30 años de prisión, señaló a su excompañera sentimental Maivy Joana Rivera como responsable indirecta del crimen

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El homicidio del pequeño Emiliano Leal ocurrió en marzo de 2020 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Video Séptimo Día
El homicidio del pequeño Emiliano Leal ocurrió en marzo de 2020 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Video Séptimo Día

La frialdad con la que Jorge Eduardo Leal admitió el homicidio de su hijo provocó conmoción en la sociedad colombiana.

El hombre, condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado tras la muerte de Emiliano Leal, de tan solo dos años de edad, declaró públicamente no sentir ningún remordimiento tras asfixiar al menor con una almohada en un hotel de Popayán (Cauca, sur de Colombia).

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En declaraciones al programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, Leal expuso su versiones sobre los hechos que desembocaron en el crimen perpetrado el 12 de marzo de 2020.

Inicialmente, el hombre, que actualmente se encuentra recluido en el centro carcelario de la capital caucana, atribuyó su accionar a una crisis desencadenada por presiones en la relación.

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Jorge Eduardo Leal relató cómo asfixió a su hijo luego de una disputa con su expareja, Maivy Joana Rivera. Declaró que, antes del desenlace, el niño le había manifestado un propósito. “(Mi hijo) me dijo que debíamos irnos al infinito y más allá”, expresó Leal al citado programa.

Entonces, según Leal, tomó una almohada y asfixió al menor en la habitación del hotel donde fue capturado y el cuerpo hallado por las autoridades.

Al ser consultado sobre el motivo de su proceder, el hombre afirmó no tener remordimientos: “Yo no tengo remordimiento de conciencia. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir uno ahí? Si lo que me pasó fue un accidente”.

En sus palabras, la tragedia fue consecuencia de una presión emocional sostenida en el tiempo, culpando a la madre del menor y describiendo el evento como un accidente inevitable. “Ese accidente ya venía meses atrás. Yo estaba parado en la punta del barranco y ella me empujó”, recordó.

El condenado acusó a su expareja de manipulación, asegurando que el niño era empleado como instrumento de control dentro de la relación.

Utilizó el niño como un objeto para manipularme a mí, porque detrás del niño venía yo”, indicó a Séptimo Día.

Madre del niño también dio su versión

Desde su perspectiva, Maivy Joana Rivera, madre del pequeño Emiliano Leal Rivera, también dio su versión de los hechos al mismo programa de televisión.

Primeramente, señaló que su relación comenzó en 2010, pero que, con el tiempo, se tornó insostenible por el control, los celos y episodios reiterados de violencia intrafamiliar. Tras el nacimiento de Emiliano en 2017, el control y el maltrato aumentaron, según su testimonio.

Ante esta situación, Rivera contó que, tras estos episodios, decidió culminar con su relación sentimental en enero de 2020. No obstante, sostuvo que su separación intensificó la presión.

Siempre utilizó el niño como una ficha o un juego para él para manipularme a mí... era la obsesión que tenía hacia mí”, relató la madre en diálogo con Séptimo Día.

Igualmente, rememoró que el día del crimen (12 de marzo de 2020), previamente tuvieron una discusión en un vehículo, lo que derivó en amenazas directas.

“Él cargaba un bisturí en la parte de atrás del pantalón. La idea de él era o me decidía irme con él o me rayaba la cara”, reveló Rivera. Temiendo por su vida, narró que saltó del carro en movimiento mientras Leal huyó con Emiliano.

Después de acudir a las autoridades, Rivera aseguró que inicialmente le indicaron que debía esperar 48 horas para tratar el caso como desaparición. El operativo policial se desplegó al día siguiente (13 de marzo de 2020), permitiendo la ubicación de Leal y el hallazgo sin vida del menor en un hotel del centro de Popayán.

A pesar de la aceptación de cargos y la condena de 30 años de prisión, Rivera manifestó su dolor y rechazo absoluto hacia el responsable. “Ese tipo lo odio y no soy capaz de perdonarlo”, declaró la mujer al programa citado.

Convencida de que solo encontrará alivio si se establece justicia en reclusión, la madre de Emiliano confía en que la condena implique las consecuencias más severas posibles para Leal durante su estancia en prisión.

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