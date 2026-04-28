Colombia

Motociclista grabó el volcamiento de un bus del Sitp en zona de obras en Bogotá y se detuvo a auxiliar a los pasajeros

Los hechos se presentaron en una vía clave del suroccidente, donde un automotor articulado quedó sobre la calzada, obligando a la intervención de personal de rescate y alterando la movilidad en el sector

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Las imágenes del siniestro muestran el bus del SITP volcado dentro de la excavación, rodeado por el operativo de emergencia - crédito Secretaría Movilidad
El bus involucrado realizaba la ruta 661 Península cuando terminó volcando sobre la calzada de la zona en construcción - crédito Secretaría Movilidad

La movilidad en el suroccidente de Bogotá enfrentó complicaciones la mañana del lunes 27 de abril, después de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) sufriera un volcamiento en plena zona de obras de TransMilenio.

El incidente provocó una congestión considerable y movilizó de inmediato a los equipos de emergencia en la localidad de Kennedy.

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El accidente se registró cerca de las 9:16 a. m., según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, cuando el vehículo que cubría la ruta 661 Península avanzaba en sentido norte-sur por la avenida carrera 68, a la altura de la calle 9C.

La zona está cercada por mallas debido a los trabajos del deprimido que conectará la troncal Américas con las nuevas estaciones en desarrollo sobre la 68.

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En registros difundidos a través de redes sociales, un motociclista que transitaba por el sector captó el momento del volcamiento con una cámara Insta 360. Las imágenes muestran cómo, tras el siniestro, el joven detuvo su marcha para prestar auxilio a los pasajeros, colaborando en las labores de evacuación mientras llegaban las autoridades al lugar.

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