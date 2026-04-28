Karol G inició la preventa de su gira con éxito tras sumar 8 nuevas fechas: esto se sabe sobre sus conciertos en Colombia

Karol G inicia su tour global con alta demanda y filas virtuales de cientos de miles de fans - crédito VisualesIA Infobae

Karol G ha dado un paso más en su consolidación como una de las artistas latinas más influyentes a nivel mundial con el anuncio de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, que recorrerá Norteamérica, América Latina y Europa entre 2026 y 2027.

El tour fue presentado oficialmente tras su histórica actuación como artista principal en el festival Coachella, donde la cantante colombiana anticipó que llevaría su espectáculo a escenarios internacionales de gran formato.

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La gira iniciará el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago y contempla más de 35 fechas en estadios emblemáticos de ciudades como Toronto, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, São Paulo, Barcelona, París y Londres, entre otros destinos. Con este recorrido, Karol G se convertirá en la primera artista latina en encabezar una gira de estadios por Europa como parte de un tour global, reafirmando su alcance y popularidad tras el éxito de su álbum “Tropicoqueta”, que debutó en el primer lugar del Top Latin Albums de Billboard en 2025.

La preventa de boletos comenzó el 27 de abril y rápidamente se observó una alta demanda, lo que llevó a la apertura de nuevas fechas en varias ciudades tanto en Estados Unidos como en Europa. Los fans pueden acceder a las entradas a través de preventas exclusivas y diferentes plataformas oficiales, mientras que las experiencias VIP y paquetes especiales también han generado gran interés entre los seguidores de la artista.

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El éxito en la preventa de la nueva gira ha llevado a Karol G y a su equipo a sumar casi 10 fechas adicionales, distribuidas entre Estados Unidos y España. En ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Madrid, se añadió una presentación extra en cada destino para responder a la alta demanda de boletos.

En el caso de Estados Unidos, las ciudades que presentaron aumentos en sus fechas fueron Nueva Jersey, Miami, Chicago, Inglewood y Los Ángeles, donde cuenta con mayor demanda con 3 fechas confirmadas. Esto solo en las fechas de preventa, por lo que se espera que la demanda aumente cuando se habilite la compra general, manera en la que funcionará para cada ciudad.

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El impacto de la gira de Karol G también se reflejó en las redes sociales, donde seguidores compartieron capturas y testimonios sobre la alta demanda de boletos. En el caso de Chicago, la preventa registró más de 252 mil personas en la fila virtual. Ante la cantidad de usuarios conectados, Ticketmaster optó por cerrar temporalmente el acceso, ya que la demanda superaba ampliamente la disponibilidad de entradas.

En el caso de Colombia, hasta ahora solo existe una fecha programada para el 4 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, que tiene prevista la preventa exclusiva para clientes Falabella y MasterCard el 29 de abril a partir de las 10:00 a.m. mientras que la venta general se abrirá el jueves 30 de abril a las 10:00 a.m.

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Se espera que, por la alta demanda que Karol suele tener en Colombia, las fechas en Bogotá y otras ciudades aumenten, esto teniendo en cuenta que en el anuncio principal no está Medellín dentro del listado.