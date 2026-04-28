Enviaron a prisión a tres miembros del Tren de Aragua por el asesinato de un colombiano en Chile hallado en estado de descomposición

El caso se reportó el 7 de abril de 2026 - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @ECOH_FiscaliaRM/X

Un juzgado en Chile decretó prisión preventiva para tres individuos señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, imputados por el homicidio de un ciudadano colombiano cuyo cuerpo fue hallado el martes 7 de abril de 2025.

La víctima fue encontrada con signos de violencia en la cuesta Barriga, sector ubicado en la Ruta 68, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, al suroeste de Santiago.

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El hallazgo se produjo luego de la alerta de un transeúnte que reportó la presencia de un cadáver en avanzado estado de descomposición y maniatado.

Las diligencias iniciales determinaron que la víctima presentaba múltiples impactos balísticos, destacó La Tercera.

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Los detalles tras el homicidio de un colombiano en Chile

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal ECOH, Roberto Contreras, detalló que los tres detenidos fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio.

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Según el relato del funcionario, las diligencias investigativas permitieron identificar y detener a los sujetos, quienes —de acuerdo con los antecedentes recabados— secuestraron a la víctima colombiana, le causaron la muerte mediante múltiples lesiones balísticas y luego arrojaron el cuerpo en la cuesta Barriga.

El tribunal estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

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La medida de prisión preventiva fue considerada necesaria dada la gravedad de los hechos y la pertenencia de los imputados a una organización criminal transnacional.

El caso vuelve a encender las alarmas por la presencia y las actividades del Tren de Aragua en la región (donde además de Chile también expandió sus redes a países como Colombia y Perú), así como el impacto de la criminalidad organizada en delitos graves como el secuestro y el homicidio.

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Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer la totalidad de las circunstancias y determinar si existen más personas vinculadas al crimen.