Colombia

Enviaron a prisión a tres miembros del Tren de Aragua por el asesinato de un colombiano en Chile hallado en estado de descomposición

El connacional fue encontrado por un ciudadano que transitaba por la Ruta 68, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, al suroeste de Santiago

Guardar
- créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @ECOH_FiscaliaRM/X
El caso se reportó el 7 de abril de 2026 - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @ECOH_FiscaliaRM/X

Un juzgado en Chile decretó prisión preventiva para tres individuos señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, imputados por el homicidio de un ciudadano colombiano cuyo cuerpo fue hallado el martes 7 de abril de 2025.

La víctima fue encontrada con signos de violencia en la cuesta Barriga, sector ubicado en la Ruta 68, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, al suroeste de Santiago.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo luego de la alerta de un transeúnte que reportó la presencia de un cadáver en avanzado estado de descomposición y maniatado.

Las diligencias iniciales determinaron que la víctima presentaba múltiples impactos balísticos, destacó La Tercera.

PUBLICIDAD

Los detalles tras el homicidio de un colombiano en Chile

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal ECOH, Roberto Contreras, detalló que los tres detenidos fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio.

Según el relato del funcionario, las diligencias investigativas permitieron identificar y detener a los sujetos, quienes —de acuerdo con los antecedentes recabados— secuestraron a la víctima colombiana, le causaron la muerte mediante múltiples lesiones balísticas y luego arrojaron el cuerpo en la cuesta Barriga.

El tribunal estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

La medida de prisión preventiva fue considerada necesaria dada la gravedad de los hechos y la pertenencia de los imputados a una organización criminal transnacional.

El caso vuelve a encender las alarmas por la presencia y las actividades del Tren de Aragua en la región (donde además de Chile también expandió sus redes a países como Colombia y Perú), así como el impacto de la criminalidad organizada en delitos graves como el secuestro y el homicidio.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer la totalidad de las circunstancias y determinar si existen más personas vinculadas al crimen.

Temas Relacionados

Tren de AraguaChileHomicidio de colombianoCárcelColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobernadora del Meta reforzó las medidas de seguridad tras hallazgo de dron con explosivos: “No podemos bajar la guardia”

Rafaela Cortés subrayó el compromiso de su equipo con la defensa del territorio, priorizando la presencia institucional en zonas de mayor riesgo

Gobernadora del Meta reforzó las medidas de seguridad tras hallazgo de dron con explosivos: “No podemos bajar la guardia”

Simbiontes, la banda de rock conformada por miembros del Inpec y presos de la cárcel La Modelo en Bogotá

Creatividad, integración y arte colectivo abren nuevas posibilidades incluso en contextos adversos

Simbiontes, la banda de rock conformada por miembros del Inpec y presos de la cárcel La Modelo en Bogotá

Madres de víctimas de falsos positivos criticaron a Paloma Valencia tras nuevas cifras reveladas por la JEP: “Que Uribe sea su ministro es una burla”

La organización social cuestionó las palabras de la candidata presidencial del Centro Democrático, al considerar que el expresidente sea incluido en su eventual gabinete ministerial

Madres de víctimas de falsos positivos criticaron a Paloma Valencia tras nuevas cifras reveladas por la JEP: “Que Uribe sea su ministro es una burla”

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la producción de Tainy y la influencia de Ibrahim Maalouf, el sencillo se convierte en un puente entre culturas, fusionando sonidos caribeños y latinos para reflejar la diversidad que rodea al torneo futbolístico

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”

El documento oficial precisa que algunos empleados del gobierno norteamericano tienen prohibido trasladarse a estas áreas debido a los riesgos existentes

Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a departamentos de Colombia por escalada terrorista: “Bajo ninguna circunstancia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Ryan Castro logró ‘sold out’ histórico en Bogotá con su ‘Awooween’ en apenas una hora: “Gracias, mi Bogotá, vamos a prenderla feo”

Karol G inició la preventa de su gira con éxito tras sumar 8 nuevas fechas: esto se sabe sobre sus conciertos en Colombia

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nicolás Arrieta aclaró el motivo de sus gestos en televisión y habló sobre su salud mental: “Es mi condición, lo siento”

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Deportes

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Hora y dónde ver a James Rodríguez con Minnesota United vs. San José Earthquakes en la US Open Cup de Estados Unidos

Alejandro Char entregó nuevos detalles de la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “A la altura”

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay