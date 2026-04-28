Platense vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver al ‘León’ por la Copa Libertadores

Platense viene de dar el golpe en territorio uruguayo, mientras que Santa Fe cayó en el Neo Química de São Paulo-crédito Catalina Olaya/Colprensa-Gastón Britos/Fotobaires

La acción de la Copa Libertadores de América continúa con los cuatro equipos de la Liga BetPlay en acción.

Mientras Junior de Barranquilla tendrá que visitar Lima (capital de Perú), y Deportes Tolima recibe en Ibagué a Coquimbo Unido de Chile, Independiente Santa Fe, campeón de Colombia en el primer semestre de 2025 y Supercampeón del país tendrá una dura visita en territorio argentino para seguir con vida en la “Gloria Eterna”.

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El “León” de Bogotá visita al “Calamar” en un partido clave por el grupo E

Platense quiere tomar el liderato de su grupo-crédito Catalina Olaya/Colprensa-Rodrigo Valle/REUTERS

El partido se jugará el 29 de abril de 2026 en el estadio Vicente López de Buenos Aires, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el venezolano Alexis Herrera.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Platense

Platense dio el golpe en la fecha pasada ante Peñarol de Uruguay-crédito Fotobaires

El 24 de abril de 2026, El “Calamar” cayó por 1-0 ante San Lorenzo de Almagro en la Liga Profesional de Argentina en condición de local en el estadio Vicente López.

El único gol del partido lo anotó el atacante argentino Rodrigo Auzmendi al 27 de partido.

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En lo que se refiere a su más reciente presentación por la Copa Libertadores, el 16 de abril de 2026 dio el golpe sobre la mesa. y derrotó por 2-1 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Con los goles de Guido Maneiro al 22 y de Franco Zapiola de tiro penal, lograron entrar a la pelea por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pese al empate parcial de Matías Arezo al 58 de partido.

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Así viene el “Calamar” en sus últimos cinco partidos:

26 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Platense 0-1 San Lorenzo de Almagro

20 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Central Córdoba 4-3 Platense

16 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Peñarol 1-2 Platense

12 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Platense 1-1 Gimnasia de Mendoza

9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Platense 0-2 Corinthians

Santa Fe

Este fue el momento cuando Pasto y Santa Fe jugaron en el Departamental La Libertad-crédito Sebastián Castro/Colprensa

Por su parte, Independiente Santa Fe vive momentos de recuperación tras ganar sus dos últimos partidos en la Liga BetPlay, lo que le permitieron pelear hasta la última fecha la posibilidad de entrar al grupo de los 8.

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En su más reciente presentación por el campeonato colombiano, derrotaron el 23 de abril de 2026 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.

Los goles llegaron gracias a los delanteros Franco Fagundez al 64 de partido, y de Hugo Rodallega al 70. El descuento del Deportivo Pasto fue de Santiago Córdoba al 90 de partido.

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La última presentación del cuadro “Cardenal” en la Copa Libertadores fue el 15 de abril de 2026 en el estadio Neo Química de São Paulo, cuando cayó por 2-0 ante Corinthians con las anotaciones de Raniele al 50 y de Gustavo Henrique al 80 de partido.

A continuación, así viene el “León” en sus últimos cinco juegos:

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23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta

15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe

12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe

9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 1-1 Peñarol

Esta es la lista de convocados de Santa Fe para el duelo ante Platense:

El grupo de jugadores que estará disponible en Buenos Aires para el duelo copero ante el "Calamar"-crédito Jefatura de Prensa de Santa Fe

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Helibelton Palacios

Emmanuel Olivera

Juan Sebastián Quintero

Iván Scarpetta

Víctor Moreno

Jeison Angulo

Christian Mafla

Jhon Meléndez

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Luis Palacios

Ómar Fernández

Alexis Zapata

Kevin Cortés

Yeicar Perlaza

Delanteros

Jader Obrian

Franco Fagúndez

Martín Palacios

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega

En lo que se refiere a los antecedentes directos, este será el primer duelo continental que tendrán Platense y Santa Fe en torneos Conmebol. A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E:

Corinthians: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Platense: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores sigue su curso con la fecha 3 de la fase de grupos-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

28 de abril de 2026

Lanús (Argentina) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Estadio: Ciudad de Lanús de Buenos Aires

Árbitro: José Cabero (Chile)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Libertad (Paraguay) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

Hora: 5:00 p. m

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Universidad Central (Venezuela) vs. Rosario Central (Argentina)

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Estadio: Olímpico de Caracas

Árbitro: José Burgos (Uruguay)

Hora: 7:00 p. m

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus Premium

Cruzeiro (Argentina) vs. Boca Juniors (Argentina)

Estadio: Mineirão de Belo Horizonte

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora: 7:00 p. m

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Deportes Tolima (Colombia) vs. Coquimbo Unido (Chile)

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 9:00 p. m

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

29 de abril de 2026

Mirassol (Brasil) vs. Always Ready (Bolivia)

Estadio: José Maria de Campos Maia

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Platense (Argentina) vs. Santa Fe (Colombia)

Estadio: Vicente López de Buenos Aires

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Barcelona Sporting Club (Ecuador) vs. Universidad Católica (Chile)

Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil

Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil)

Estadio: Único Ciudad de la Plata

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)

Estadio: General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Universitario (Perú) vs. Club Nacional (Uruguay)

Estadio: Monumental de Lima

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV:

30 de abril de 2026

Bolívar (Bolivia) vs. Fluminense (Brasil)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Independiente Rivadavia (Argentina) vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Corinthians (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Independiente Medellín (Colombia) vs. Cusco FC (Perú)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium