Platense vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver al ‘León’ por la Copa Libertadores

La acción de la Copa Libertadores de América continúa con los cuatro equipos de la Liga BetPlay en acción.
Mientras Junior de Barranquilla tendrá que visitar Lima (capital de Perú), y Deportes Tolima recibe en Ibagué a Coquimbo Unido de Chile, Independiente Santa Fe, campeón de Colombia en el primer semestre de 2025 y Supercampeón del país tendrá una dura visita en territorio argentino para seguir con vida en la “Gloria Eterna”.
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El “León” de Bogotá visita al “Calamar” en un partido clave por el grupo E
El partido se jugará el 29 de abril de 2026 en el estadio Vicente López de Buenos Aires, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el venezolano Alexis Herrera.
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Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Platense
El 24 de abril de 2026, El “Calamar” cayó por 1-0 ante San Lorenzo de Almagro en la Liga Profesional de Argentina en condición de local en el estadio Vicente López.
El único gol del partido lo anotó el atacante argentino Rodrigo Auzmendi al 27 de partido.
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En lo que se refiere a su más reciente presentación por la Copa Libertadores, el 16 de abril de 2026 dio el golpe sobre la mesa. y derrotó por 2-1 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.
Con los goles de Guido Maneiro al 22 y de Franco Zapiola de tiro penal, lograron entrar a la pelea por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pese al empate parcial de Matías Arezo al 58 de partido.
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Así viene el “Calamar” en sus últimos cinco partidos:
- 26 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Platense 0-1 San Lorenzo de Almagro
- 20 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Central Córdoba 4-3 Platense
- 16 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Peñarol 1-2 Platense
- 12 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Platense 1-1 Gimnasia de Mendoza
- 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Platense 0-2 Corinthians
Santa Fe
Por su parte, Independiente Santa Fe vive momentos de recuperación tras ganar sus dos últimos partidos en la Liga BetPlay, lo que le permitieron pelear hasta la última fecha la posibilidad de entrar al grupo de los 8.
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En su más reciente presentación por el campeonato colombiano, derrotaron el 23 de abril de 2026 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.
Los goles llegaron gracias a los delanteros Franco Fagundez al 64 de partido, y de Hugo Rodallega al 70. El descuento del Deportivo Pasto fue de Santiago Córdoba al 90 de partido.
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La última presentación del cuadro “Cardenal” en la Copa Libertadores fue el 15 de abril de 2026 en el estadio Neo Química de São Paulo, cuando cayó por 2-0 ante Corinthians con las anotaciones de Raniele al 50 y de Gustavo Henrique al 80 de partido.
A continuación, así viene el “León” en sus últimos cinco juegos:
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- 23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe
- 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta
- 15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe
- 12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe
- 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 1-1 Peñarol
Esta es la lista de convocados de Santa Fe para el duelo ante Platense:
Arqueros
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Weimar Asprilla
Defensas
- Helibelton Palacios
- Emmanuel Olivera
- Juan Sebastián Quintero
- Iván Scarpetta
- Víctor Moreno
- Jeison Angulo
- Christian Mafla
- Jhon Meléndez
Volantes
- Daniel Torres
- Jhojan Torres
- Kilian Toscano
- Luis Palacios
- Ómar Fernández
- Alexis Zapata
- Kevin Cortés
- Yeicar Perlaza
Delanteros
- Jader Obrian
- Franco Fagúndez
- Martín Palacios
- Nahuel Bustos
- Hugo Rodallega
En lo que se refiere a los antecedentes directos, este será el primer duelo continental que tendrán Platense y Santa Fe en torneos Conmebol. A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E:
- Corinthians: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Platense: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Independiente Santa Fe: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
Así se jugará la fecha 3 de la Copa Libertadores
28 de abril de 2026
Lanús (Argentina) vs. Liga de Quito (Ecuador)
- Estadio: Ciudad de Lanús de Buenos Aires
- Árbitro: José Cabero (Chile)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Libertad (Paraguay) vs. Independiente del Valle (Ecuador)
- Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
- Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
- Hora: 5:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Universidad Central (Venezuela) vs. Rosario Central (Argentina)
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- Estadio: Olímpico de Caracas
- Árbitro: José Burgos (Uruguay)
- Hora: 7:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus Premium
Cruzeiro (Argentina) vs. Boca Juniors (Argentina)
- Estadio: Mineirão de Belo Horizonte
- Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
- Hora: 7:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Deportes Tolima (Colombia) vs. Coquimbo Unido (Chile)
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
- Hora: 9:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
29 de abril de 2026
Mirassol (Brasil) vs. Always Ready (Bolivia)
- Estadio: José Maria de Campos Maia
- Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Platense (Argentina) vs. Santa Fe (Colombia)
- Estadio: Vicente López de Buenos Aires
- Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Barcelona Sporting Club (Ecuador) vs. Universidad Católica (Chile)
- Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil
- Árbitro: Roberto Pérez (Perú)
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil)
- Estadio: Único Ciudad de la Plata
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Hora: 7:30 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium
Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)
- Estadio: General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
- Hora: 7:30 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Universitario (Perú) vs. Club Nacional (Uruguay)
- Estadio: Monumental de Lima
- Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
- Hora: 9:00 p. m.
- Transmisión de TV:
30 de abril de 2026
Bolívar (Bolivia) vs. Fluminense (Brasil)
- Estadio: Hernando Siles de La Paz
- Árbitro: Derlis López (Paraguay)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Independiente Rivadavia (Argentina) vs. Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza
- Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
- Hora: 5:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Corinthians (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay)
- Estadio: Hernando Siles de La Paz
- Árbitro: Cristian Garay (Chile)
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Independiente Medellín (Colombia) vs. Cusco FC (Perú)
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)
- Hora: 9:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
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