Acolfutpro acusó a la FCF de burlar la normativa FIFA y vulnerar los derechos de los futbolistas

Acolfutpro denunció que la FCF no integró las normas FIFA al Estatuto del Jugador, afectando la protección de los futbolistas - crédito REUTERS/Luisa González

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha incumplido la exigencia de integrar a su Estatuto del Jugador las disposiciones obligatorias del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, una medida que debió aplicarse en forma inalterada según el mandato de ese organismo internacional.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) advirtió que esta situación pone en riesgo los derechos elementales de los futbolistas profesionales del país y desatiende un compromiso vigente desde 2022 que busca fortalecer estándares de protección laboral, estabilidad contractual y seguridad jurídica dentro del fútbol.

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En su denuncia pública, Acolfutpro recordó que la FIFA expidió la Circular 1917 a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Lassana Diarra, estableciendo la regla de las 72 horas para la expedición del Certificado de Transferencia Internacional (CTI): “Esta disposición impide que una federación detenga la inscripción de un jugador por desacuerdos contractuales pendientes y garantiza la libre circulación profesional”.

La Circular 1917 de la FIFA exige emitir el Certificado de Transferencia Internacional en 72 horas, regla no adoptada por la FCF - crédito FCF

La FCF tampoco ha cumplido el plazo máximo de tres años —otorgado por la propia FIFA a partir del 1 de julio de 2022— para modificar la regulación nacional sobre el sistema de préstamos de futbolistas. Ese término ya está ampliamente vencido sin que la federación haya realizado los ajustes obligatorios a su normativa, lo que constituye una infracción institucional relevante.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales sostiene que la omisión de la federación afecta el núcleo de los derechos de los deportistas, tanto hombres como mujeres, lo que debilita las garantías mínimas que el reglamento internacional persigue asegurar: estabilidad contractual, libertad de movimiento, protección laboral y seguridad jurídica. La organización lo calificó como “inadmisible”, al señalar que el marco reglamentario de FIFA —reforzado progresivamente desde el año 2022— está diseñado para consolidar esas garantías a nivel global.

La contradicción se agrava porque el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, es miembro del Consejo de la FIFA, el mismo órgano encargado de aprobar estas regulaciones y exigir su cumplimiento en las federaciones nacionales.

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El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, integra el Consejo de la FIFA, órgano que aprueba y exige estas regulaciones - crédito FCF

La respuesta de Acolfutpro ante esta omisión ha sido contundente: “Somos la única organización que representa a los futbolistas profesionales en Colombia, hombres y mujeres, para que se garanticen sus derechos constitucionales, propiciando el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de la capacitación y la formación integral, bajo los principios de solidaridad, justicia y equidad, que contribuyen a la transformación social de nuestro país”.

La falta de incorporación de las normas obligatorias del reglamento FIFA al Estatuto del Jugador en Colombia implica que la FCF no protege debidamente los derechos contractuales y de movilidad de los futbolistas. Al omitir esta actualización, la federación colombiana expone a los jugadores a una vulnerabilidad jurídica y laboral que contrasta con los avances exigidos por la máxima autoridad internacional del fútbol desde hace dos años.

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Desde la entrada en vigor de la Circular 1917 de la FIFA, todas las federaciones están obligadas a expedir el Certificado de Transferencia Internacional para cualquier traspaso en un plazo no mayor a 72 horas, aun cuando existan disputas contractuales.

La omisión de la FCF contradice el objetivo de la FIFA de evitar restricciones al desarrollo profesional de los futbolistas - crédito REUTERS/Luisa González

Esta medida se estableció tras la sentencia en el caso Lassana Diarra para impedir que las federaciones bloqueen la inscripción de los futbolistas y para garantizar su derecho a la libre circulación profesional. La FCF no cumplió con la sincronización de su norma nacional, a pesar de que forma parte del Consejo de FIFA a través de su presidente.

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El incumplimiento también abarca el sistema de préstamos de jugadores. Desde 2022, las asociaciones tienen un periodo de tres años —ya expirado— para adecuar sus estatutos al nuevo marco internacional, plazo que la FCF dejó transcurrir sin ajustes. Esto contradice el objetivo de la FIFA de evitar prácticas que restrinjan injustamente el desarrollo profesional de los futbolistas.