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Acolfutpro se quejó del horario de Alianza FC vs. Millonarios en la última fecha de la Liga BetPlay: “Pone en riesgo la salud de los futbolistas”

El horario fue elegido para jugar en simultaneo los cinco duelos que resultan claves en la definición de los equipos clasificados a la finales del torneo colombiano

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Estadio Armando Maestre de Valledupar
El estadio Armando Maestre Pavajeau es la casa del Alianza FC en Valledupar- crédito Acolfutpro

La Dimayor generó controversia al programar el partido entre Alianza FC y Millonarios FC para el domingo 3 de mayo a las 3:30 p. m. en Valledupar, pese a las advertencias sobre el riesgo para la salud de los futbolistas por las altas temperaturas y la falta de iluminación artificial en el estadio.

La programación de este encuentro, clave para definir los últimos clasificados a los play-offs de la Liga BetPlay I-2026, ha sido cuestionada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

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Según la publicación en X, la Dimayor estaría incumpliendo el Convenio Colectivo firmado ante el Ministerio del Trabajo, que establece: “La Dimayor se compromete a que la programación de los partidos se realizará teniendo en cuenta que las condiciones climáticas no afecten la salud de los/las futbolistas, conforme con criterios científicos.”

Denuncia de Acolfutpro sobre los riesgos de jugar a las 3:30 p. m. en el estadio Armando Maestre - crédito Acolfutpro
Denuncia de Acolfutpro sobre los riesgos de jugar a las 3:30 p. m. en el estadio Armando Maestre - crédito Acolfutpro

El partido se jugará en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde a esa hora se esperan temperaturas que pueden superar los 37°C, exponiendo a los deportistas a golpes de calor, deshidratación y otros riesgos graves. Para el domingo del partido, los pronósticos estiman una temperatura en Valledupar cercana a los 31°C, con un 50% de probabilidad de lluvias y una humedad del 72%.

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El periodista Fabio Poveda inició la discusión en redes sociales, preguntándose si fijar el horario a las 3:30 p.m. en Valledupar constituye una desventaja para Millonarios en su lucha por la clasificación: “¿Programar Alianza FC vs Millonarios a las 3:30 PM en Valledupar es atentar contra los intereses de Millos de clasificar entre los 8?”.

Un dato relevante es que, durante este semestre, Alianza FC no ha jugado antes en casa a las 3:30 p.m. Según el calendario, disputó dos partidos a las 4:00 p.m. y seis encuentros a las 4:10 p.m. La decisión de adelantar el horario para la fecha 19 responde a la necesidad de jugar cinco partidos en simultáneo, como exige la definición de los clasificados.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras 18 fechas

La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
  3. Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  4. Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  5. América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  6. Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado).
  7. Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  8. Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  9. Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  12. Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  13. Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  14. Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
  15. Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
  16. Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
  17. Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
  18. Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado).
  19. Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado).
  20. Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

Estos serán los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Viernes 1 de mayo

Once Caldas vs Atlético Nacional

  • Fecha y hora: Viernes 1 de mayo, 6:00 p.m.
  • Estadio: Palogrande.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Sábado 2 de mayo

Boyacá Chicó vs Llaneros FC

  • Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 2:00 p.m.
  • Estadio: La Independencia.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Jaguares FC vs Cúcuta Deportivo

  • Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 4:00 p.m.
  • Estadio: Jaraguay.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Domingo 3 de mayo

Fortaleza FC vs. Atlético Bucaramanga

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Atanasio Girardot.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Alianza FC vs Millonarios

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Armando Maestre.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: El Campín.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Murillo Toro.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

América de Cali vs Deportivo Pereira

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
  • Estadio: Pascual Guerrero.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Junior FC vs Envigado FC

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
  • Estadio: Romelio Martínez.
  • Transmisión: Win Sports.

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