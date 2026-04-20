Deportes

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

La Tricolor derrotó a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano de la Conmebol que se jugó en Paraguay y ahora llegará a la Copa del Mundo como campeón de América

Guardar
La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

Colombia aseguró su cupo tras derrotar 2-0 a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano y con eso clasificar a las semifinales, donde las cuatro selecciones que disputarían esta fase obtuvieron el cupo al Mundial.

Ahora, la victoria 4-0 de la Amarilla a Argentina en la final del campeonato pre-juvenil de Conmebol le permite a la selección dirigida por Freddy Hurtado, recordado por su paso como futbolista por Deportivo Cali y otros clubes del fútbol colombiano llegar con la chapa de campeón de América en el torneo que se jugará en Catar.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA desde 2024 se disputa con 48 equipos y la selección Colombia ya tiene su cupo asegurado. Este cambio responde a una serie de propuestas presentadas originalmente por la Asociación de Fútbol de Liberia y desarrolladas por el jefe de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, en el 71.º Congreso virtual de la FIFA celebrado el 21 de mayo de 2021.

La selección Colombia derrotó a Brasil en semifinales y a Argentina en la final del Sudamericano Sub17 de la Conmebol - crédito FCF
La selección Colombia derrotó a Brasil en semifinales y a Argentina en la final del Sudamericano Sub17 de la Conmebol - crédito FCF

La transición tiene como objetivo ofrecer un torneo más inclusivo, evaluar a mayor cantidad de jóvenes talentos y adaptar el certamen a un calendario anual, motivación confirmada por el seguimiento del proceso de aprobación en el Consejo de la FIFA en octubre de 2023 y la ratificación el 14 de marzo de 2024, según el propio organismo rector del fútbol mundial.

El sistema de competencia, descrito por la FIFA, se articula en dos fases claramente delimitadas: la fase de grupos y la fase de eliminación directa. En la primera etapa, los 48 seleccionados se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos por sorteo final y se enfrentarán entre sí en formato de liguilla.

Una característica singular consiste en que la última jornada de cada grupo se jugará íntegramente el mismo día y a la misma hora, con el objetivo de preservar la transparencia en la definición de posiciones y evitar ventajas informativas.

La selección Colombia ha sido cuarta en dos ocasiones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol
La selección Colombia ha sido cuarta en dos ocasiones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol

La clasificación a los dieciseisavos de final se determinará por los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, que serán establecidos con base en una tabla general. El criterio de desempate sigue un orden preciso: primero, mayor puntaje en los partidos directos; en segundo lugar, diferencia de goles; y posteriormente, número de goles marcados, tanto en duelos entre los involucrados como en el total del grupo. Si persistiera la igualdad, se utilizarán los puntos de “conducta deportiva” —considerando tarjetas recibidas— y, de ser necesario, sorteo organizado por la FIFA.

En cuanto a los criterios de “conducta deportiva”, la penalización es detallada por la FIFA: una tarjeta amarilla resta un punto, dos amarillas que derivan en una roja descuentan tres puntos, una roja directa implica cuatro y la combinación de amarilla más roja directa penaliza cinco puntos.

Este es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA
Este es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA

La fase de eliminación directa agrupa a 32 selecciones procedentes de la primera ronda y se estructura en cinco rondas sucesivas: dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final, además de un partido de repesca por el tercer puesto. Los emparejamientos se asignan en función del desempeño relativo durante la fase de grupos, en un orden que busca premiar la mayor cosecha de puntos y goles. La mejor primera de grupo enfrentará a la octava mejor tercera, mientras que los mejores segundos y otras posiciones se cruzarán según una matriz establecida por la FIFA.

En caso de que la combinación genere un enfrentamiento entre dos equipos que ya jugaron en el mismo grupo, la FIFA establece un mecanismo de reasignación para evitar ese cruce. Tras los dieciseisavos de final, el esquema sucintamente agrupado seguirá hasta la final.

Si un partido de la fase de eliminación directa culmina en empate, el reglamento dispone que la definición sea directamente a penales; no se contemplará tiempo suplementario.

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub17 de la FIFA

La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol
La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol

Los equipos representarán a las seis confederaciones con el siguiente reparto de cupos, según oficializó la FIFA el 15 de mayo de 2024: nueve para la AFC, diez para la CAF, ocho para la Concacaf, siete para la Conmebol, tres para la OFC y once para la UEFA.

La edición 2026 marcará el debut absoluto de Grecia, Montenegro, Rumania y Serbia, mientras que Cuba regresa después de una ausencia desde 1991, y Dinamarca y Jamaica vuelven tras trece años, de acuerdo con los registros del ente rector. Entre las ausencias notables figura la de Portugal, vigente campeón, y Nigeria, la selección más laureada en la historia de la competición, que queda fuera por tercera ocasión consecutiva.

  • Argentina
  • Bélgica
  • Brasil
  • Catar
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Croacia
  • Cuba
  • Dinamarca
  • Ecuador
  • España
  • Estados Unidos
  • Fiyi
  • Francia
  • Grecia
  • Haiti
  • Honduras
  • Irlanda
  • Italia
  • Jamaica
  • México
  • Montenegro
  • Nueva Caledonia
  • Nueva Zelanda
  • Panamá
  • Rumania
  • Serbia
  • Uruguay
  • Venezuela

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa Mundial Sub17 de la FIFAColombia vs.FIFAColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

América vs. Millonarios - EN VIVO: Susto para Radamel Falcao por un golpe en la cabeza, el rojo aumenta la ventaja

“Escarlatas” y “Embajadores” vienen de ganar sus compromisos de Conmebol Sudamericana y buscan los tres puntos que los afiance en la fase semifinal del torneo doméstico

América vs. Millonarios - EN VIVO: Susto para Radamel Falcao por un golpe en la cabeza, el rojo aumenta la ventaja

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Caminar es una de las opciones que comienza a tomar fuerza entre los turistas que irán al MetLife Stadium debido a la subida al transporte público y el alto valor para reservar un parqueadero

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Adama Diallo, Ousmane Diomande y Martial Godo son tres de los jugadores más jóvenes de la selección africana que pintan para ser figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026

El equipo bávaro, empatando podría asegurar la corona del campeonato de Alemania al llegar a 77 puntos; mientras que el segundo en la tabla, Borussia Dortmund, en los cuatro partidos que le quedan solo sumaría 76 unidades

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

América vs. Millonarios - EN VIVO: Susto para Radamel Falcao por un golpe en la cabeza, el rojo gana 2-0 al final del primer tiempo

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026