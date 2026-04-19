Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Los Premios India Catalina 2026 revelan los nominados a la 42ª edición, destacando la excelencia audiovisual nacional e iberoamericana - crédito @premiosindiacatalina/Instagram

La Plaza de la Aduana en Cartagena se convirtió en el epicentro de la celebración más esperada por la industria audiovisual colombiana: la edición 42 de los Premios India Catalina.

Una multitud de artistas y creadores se dio cita el sábado 18 de abril para rendir tributo a las producciones y talentos que transformaron la pantalla durante el último año.

Esta edición reconoció la labor de quienes impulsan la televisión, las plataformas digitales y las nuevas narrativas. La ceremonia, que dio inicio a las 4:00 p. m., se distinguió por su ambiente festivo y el desfile de nominados sobre la alfombra roja, donde las personalidades dialogaron tanto con la prensa como con sus seguidores.

El evento premió 63 categorías, abarcando desde producciones tradicionales hasta propuestas de vanguardia, y reservó un espacio especial para recordar a quienes han marcado generaciones.

La Plaza de la Aduana de Cartagena fue el escenario principal para la gala de premiación del sector audiovisual - crédito Premios India Catalina

Entre los momentos más emotivos destacó el homenaje a Consuelo Luzardo, quien recibió el Premio Víctor Nieto a toda una vida, en reconocimiento a más de seis décadas dedicadas al teatro, el cine y la televisión.

Durante la velada, la diversidad de géneros y formatos quedó reflejada en la variedad de nominaciones. Los asistentes celebraron la inclusión de nuevas plataformas y narrativas, señalando el crecimiento de la industria y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y culturales.

Lista de ganadores en los Premios India Catalina

Mejor Serie de Ficción: La Primera Vez T3, Caracol Televisión/Netflix.

Mejor Actriz Protagónica: Carmen Villalobos, La Huésped, CMO Studios/Netflix.

Mejor Actor Protagónico: Emmanuel Restrepo, La Primera Vez T3, Caracol Televisión/Netflix.

Mejor Dirección de Ficción: Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza, La Vorágine, Quinto Color/Telecafé.

Mejor Libreto de Ficción: Dago García , La Primera Vez T3, Caracol Televisión/Netflix.

Actriz o Actor Revelación del Año: Juliana García, La Primera Vez T3, Caracol Televisión/Netflix.

Mejor Miniserie o Serie Corta: Manes S3, Estudios RCN/Amazon Prime.

Mejor Serie de Ficción Vertical: Chamado Na Madrugada, Idilio TV (Brasil-Colombia).

Las producciones y talentos premiados destacaron por su contribución al impacto e innovación en el panorama audiovisual nacional - crédito Premios India Catalina

Mejor Reality o Concurso: Fanpesinos 2, Internacional de Medios SAS/Canal Trece.

Mejor Serie Documental Iberoamericano: Marcial Maciel: El Lobo de Dios, Warner Bros. Discovery (LATAM).

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción: Chespirito: Sin Querer Queriendo, Warner Bros.

Mejor Actor Iberoamericano de Ficción: Pablo Cruz, Chespirito: Sin Querer Queriendo.

Mejor Actriz Iberoamericana de Ficción: Paulina Dávila, Chespirito: Sin Querer Queriendo.

Homenaje Trayectoria Internacional: Natalia Reyes (Premio Salvo Basile).

Mejor Creador de Contenido Digital: Emiro Navarro.

Producción de Ficción Favorita del Público: La Vorágine, Quinto Color / Telecafé.

Mejor Diseño de Producción de Ficción: Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas, La Vorágine.

Mejor Documental: Chiribiquete, Señal Colombia RTVC.

Mejor Actor de Reparto: Juan Pablo Urrego, Delirio, Tis Studios/Netflix.

Mejor Actriz de Reparto: Paola Turbay, Delirio, Tis Studios/Netflix.

Mejor Producción de Inclusión Social: Origen Divergente, Viento en Popa/Telepacífico.

Mejor Noticiero Nacional: Noticias UNO, NTC Televisión/Cablenoticias.

Mejor Presentador(a) de Noticias: María Fernanda Navia, Noticias UNO.

Mejor Dirección de Fotografía de Ficción: Diego Forero y Sergio Garcia, La Vorágine.

Un total de 63 categorías galardonaron la excelencia en televisión, plataformas digitales y nuevas narrativas en los India Catalina - crédito Premios India Catalina

Actor Favorito del Público: Emmanuel Restrepo, La Primera Vez T3.

Actriz Favorita del Público: Carmen Villalobos, La Húesped, Netflix.

Mejor Corto o Short Vertical: Los Propios, Telemedellín.

Mejor Serie de Ficción Web: Rumbos Cruzados, Dirty Kitchen / Banco Mundial.

Presentador Favorito del Público: Sara Uribe, Somos Café, Telecafé.

Producción de Variedades Favorita del Público: Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina.

Vodcast Favorito del Público: según información oficial.

Noticiero Favorito del Público: RTVC Noticias, Señal Colombia.

Mejor Spot Publicitario: Fichaje Nacional, Akira Cine.

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content: La Calle del Mensajero, Inter Rapidísimo.

Mejor Vodcast Temático: Microdosis de Amor Propio, Katherine Porto.

Mejor Vodcast Conversacional: Vamos Pa’ Eso, Juan José Castro / Fregore Studio.

Mejor Producción Transmedia: Colombia es una Maravilla, OGA Producciones.

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible: Estado de Fuga 1986, AG Studios/Netflix.

La gala congregó a destacados artistas, creadores y figuras emblemáticas de la industria del cine y la televisión colombiana - crédito Premios India Catalina

Mejor Diseño Sonoro de No Ficción: Daniela Gómez Vanegas, Las Voces de la Tierra.

Mejor Musicalización de No Ficción: Froyber Maya y Julio Cortés, Salseando Ando.

Mejor Diseño de Producción de No Ficción: José Varón, Contracorriente.

Mejor Director de Fotografía de No Ficción: Oscar Darío Jiménez Escrucería, Liberman Arango, Navegantes T1.

Mejor Edición de No Ficción: Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo, Un país que no he visto.

Mejor Diseño Sonoro de Ficción: Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz, Estado de Fuga 1986.

Mejor Musicalización de Ficción: Manuel J. Gordillo, Estado de Fuga 1986.

Mejor Diseño de Vestuario: Rosita Cabal, La Vorágine.

Mejor Edición de Ficción: Alejandro Norenha, La Vorágine.

Mejor Producción Universitaria: Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera

Mejor Actuación de Voz: Nara Gutiérrez, Guardianes Salvavidas.

Mejor Producción de Animación: Dapinty: Una Aventura Multicolor T2.

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil: Majo Vargas, La Cuarta Sur.

Mejor Producción Juvenil: La Cuarta Sur, Canal TRO.

Mejor Producción Infantil: Dapinty: una aventura musicolor T2.

Mejor Video Musical: La María, Diego Cáceres y Nidia Góngora.

Mejor Producción Musical: Armenia, Canal Trece.

Mejor Producción de Comedia: Betty La Fea - La Historia continua S2, Estudios RCN/Amazon Prime.

Mejor Presentador(a) de Variedades: Marcelo Cezán, Bravíssimo, CityTV.

Mejor Producción de Variedades: Bravíssimo, CityTV.

Mejor Producción de Canal Comunitario: La Vorágine de José Eustasio.

Mejor Presentador(a) de Deportes: María Fernanda Reyes, Citynoticias.

Mejor Producción Deportiva: Terreno de Juego, Telecafé.

Mejor Producción Periodística: El Espejo - Temporada 1: El cine sana.

Mejor serie documental: Navegantes T1, Buenavidafilms/Señal Colombia.

Mejor Noticiero Regional o Local: Citynoticias, CityTV.