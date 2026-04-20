Elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ se pronuncia tras el violento ataque al equipo de rodaje: “La vida es un instante”

Un ataque ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá dejó tres personas muertas y una más herida, lo que alteró por completo el desarrollo de la producción “Sin senos sí hay paraíso 4” - crédito @beautiful.majii/Instagram

La producción televisiva Sin senos sí hay paraíso 4 quedó marcada por un hecho violento ocurrido durante una jornada de rodaje en Bogotá; el ataque, registrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, dejó tres personas muertas y una más con heridas de gravedad, lo que llevó al elenco a pronunciarse con mensajes de duelo, solidaridad y consternación.

El suceso tuvo lugar el sábado 18 de abril de 2026, en horas de la tarde, en un punto cercano a la avenida Circunvalar, en inmediaciones del Instituto Roosevelt, donde el equipo adelantaba grabaciones. La dinámica de la jornada de grabaciones cambió de forma abrupta tras una agresión con arma blanca que terminó en una confrontación dentro del mismo espacio de producción.

Las autoridades señalaron a Josué Cubillos García, de 24 años, como el responsable inicial del ataque. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se acercó a una persona del equipo y la hirió en el cuello, luego se produjo un enfrentamiento con integrantes de la producción.

La jornada de grabación de “Sin senos sí hay paraíso 4” en Bogotá terminó marcada por un hecho violento que dejó tres personas muertas y una herida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese intercambio murió otro de los trabajadores; las víctimas fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, además, el agresor también perdió la vida. Una persona más quedó herida y recibe atención médica en el Hospital San Ignacio.

Así reaccionó parte del elenco de esta producción

Tras conocerse los hechos, las reacciones del elenco llegaron de forma inmediata a través de redes sociales, en las que varios actores compartieron mensajes de duelo y apoyo a las familias afectadas.

La actriz Mjida Issa replicó las imágenes del movimiento “#SilencioEnElSet” y una publicación de Carmen Villalobos (protagonista de esta saga de telenovelas) y dejó un mensaje de carga emocional: “Una noche llena de emociones encontradas. Lágrimas de felicidad y tristeza. Gracias por tus abrazos siempre”.

La actriz Majida Issa compartió el mensaje de Carmen Villalobos junto al movimiento “#SilencioEnElSet” - credito @majidaissa/Instagram

Estefanía Gómez también expresó su sentir con una frase breve: “La vida es un instante. Hoy lo sentimos más”. Su mensaje se sumó a las voces que destacaron la fragilidad del momento vivido por la producción.

Estefanía Gómez se pronunció con una frase breve en la que destacó el impacto del suceso en el equipo de trabajo- crédito @estefigomez11/Instagram

El actor Juan Pablo Urrego, uno de los personajes más queridos de esta producción, mostró su solidaridad con los allegados de las víctimas, al replicar las imágenes con listón negro, por el luto: “Mis pensamientos están con los familiares y cercanos. Mucho por reflexionar”.

Su mensaje se enfocó en acompañar a las familias que enfrentaron la pérdida y también en resaltar el valor del momento presente y la vida en el ahora.

Juan Pablo Urrego mostró su solidaridad con las familias de las víctimas tras la tragedia ocurrida en el set - crédito @juanpurrego/Instagram

Por su parte, Gustavo Bolívar también dedicó un mensaje, él que en este universo narrativo se define por su papel como creador y responsable del desarrollo de la historia desde su origen; es guionista de estas novelas, autor de los derechos y figura central en su desarrollo, incluso en paralelo a su actividad en el ámbito político.

Por medio de su cuenta en la red social, el político y escritor posteó: “Hoy no hay palabras suficientes para expresar el pesar que siento por la muerte de los compañeros de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4. Abrazo con el alma a sus seres queridos y mi solidaridad con la empresa para la que he trabajado hace 27 años. El arte y la vida no pueden terminar así”.

El escritor original de la obra no dudó en reaccionar a lo ocurrido - crédito @GustavoBolivar / X

Por su parte, el actor y modelo Luigi Vega compartió una publicación de Carolina Gaitán, una de las protagonistas de esta serie, a la que dio difusión como homenaje. En el mensaje se leía: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Mensaje dirigido a uno de los integrantes del equipo de producción, en especial a Nicolás Francisco Perdomo.

Además, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía, Fabián Ríos, Johana Fadul, entre otros integrantes destacados del elenco de la telenovela, difundieron las imágenes relacionadas con el movimiento “#SilencioEnElSet”, en una acción conjunta de apoyo y duelo.

Varios integrantes del elenco replicaron imágenes del movimiento “#SilencioEnElSet” como muestra de duelo colectivo - crédito Instagram

Las expresiones del elenco se sumaron a una cadena de mensajes de duelo dentro de la producción, que quedó afectada por el hecho violento ocurrido durante la jornada de grabación. Las autoridades continúan con las investigaciones sobre lo sucedido en el lugar.