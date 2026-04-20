Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 19 de abril

Al finalizar la jornada, se publicaron los números que resultaron premiados en el sorteo más reciente de la noche

Guardar
Conozca si fue uno de los afortunados ganadores del sorteo nocturno del Sinuano de este domingo 19 de abril de 2026. (Infobae)
Conozca si fue uno de los afortunados ganadores del sorteo nocturno del Sinuano de este domingo 19 de abril de 2026. (Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este domingo, 19 de abril de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: domingo 19 de abril de 2026.
  • Sorteo: 13.502.
  • Números ganadores: 2 4 7 8.
  • Quinta: 6.

Lo que debes saber acerca de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Las recomendaciones para conservar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Resultado de SinuanoSinuano NocheSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ se pronuncia tras el violento ataque al equipo de rodaje: “La vida es un instante”

El hecho ocurrido durante el rodaje de la famosa producción de Telemundo en Bogotá provocó una cadena de reacciones entre sus actores, que expresaron mensajes de duelo, solidaridad y consternación tras la muerte de integrantes de la producción

Elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ se pronuncia tras el violento ataque al equipo de rodaje: “La vida es un instante”

Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en Nariño con el despliegue de 500 uniformados: esta es la estrategia de seguridad

La incorporación de 270 soldados y 200 policías adicionales, junto con el despliegue de pelotones blindados y patrulleras, busca responder a los desafíos de seguridad surgidos por la presencia de grupos armados y el crimen transnacional

Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en Nariño con el despliegue de 500 uniformados: esta es la estrategia de seguridad

Historial criminal de alias Yair, el instructor de drones del ELN abatido en El Tarra tras bombardeo de las Fuerzas Militares

Un operativo conjunto en Catatumbo terminó con la muerte del tercer cabecilla de la Compañía Armada Héroes del Cinera, acusado de múltiples ataques y del desarrollo de tecnología para el grupo armado

Historial criminal de alias Yair, el instructor de drones del ELN abatido en El Tarra tras bombardeo de las Fuerzas Militares

Revelan el nombre de los trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ detenidos por la muerte del atacante: alegan legítima defensa

Las autoridades trabajan por esclarecer en su totalidad el hecho que enlutó al gremio audiovisual por causa de un ataque repentino de un sujeto que, posteriormente, murió a manos de otros miembros de la producción que alegan legítima defensa

Revelan el nombre de los trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ detenidos por la muerte del atacante: alegan legítima defensa

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Infobae Colombia habló con el cantante, compositor y líder de esta iniciativa que congregó a 12 nombres destacados del género desde Alfredo Gutiérrez e Iván Villazón, hasta Karen Lizarazo y Rafa Pérez

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América vs. Millonarios - EN VIVO: Susto para Radamel Falcao por un golpe en la cabeza, el rojo gana 2-0 al final del primer tiempo

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking