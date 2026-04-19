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Colombianos vayan a los partidos en Nueva Jersey en el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Caminar es una de las opciones que comienza a tomar fuerza entre los turistas que irán al MetLife Stadium debido a la subida al transporte público y el alto valor para reservar un parqueadero

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Aficionados al fútbol pagarán hasta USD 150 por un boleto de tren ida y vuelta entre Manhattan y el MetLife Stadium durante la final del Mundial 2026 - crédito Bing Guan/REUTERS
Aficionados al fútbol pagarán hasta USD 150 por un boleto de tren ida y vuelta entre Manhattan y el MetLife Stadium durante la final del Mundial 2026 - crédito Bing Guan/REUTERS

La tarifa del transporte público para los que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos superó todas las previsiones: los aficionados que se desplacen entre Nueva York y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final el 19 de julio, se enfrentarán a boletos de tren ida y vuelta de USD 150 (540.000 pesos colombianos, aproximadamente), una cifra doce veces mayor al costo habitual.

Este aumento, justificado por las autoridades locales como necesario por el costo logístico del evento, coincide con el reclamo de la FIFA, que objetó la medida ante la expectativa de que los desplazamientos estuvieran cubiertos o subsidiados para los poseedores de entradas, como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, donde el transporte fue gratuito. Este escenario ya provocó protestas entre los aficionados y generó una respuesta negativa de líderes estatales.

Estos son los partidos programados en el MetLife Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque la selección Colombia no tiene aún encuentros allí, sí hay colombianos que han accedido a boletas para algunos de los partidos que allí se jugarán:

El costo del transporte público al MetLife Stadium para la Copa Mundial 2026 multiplica por doce la tarifa habitual, según autoridades de Nueva Jersey - crédito Susana Vera/REUTERS
El costo del transporte público al MetLife Stadium para la Copa Mundial 2026 multiplica por doce la tarifa habitual, según autoridades de Nueva Jersey - crédito Susana Vera/REUTERS
  • 13 de junio 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).
  • 16 de junio 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).
  • 22 de junio 2026: Noruega vs. Senegal (Grupo I).
  • 25 de junio 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).
  • 27 de junio 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).
  • 30 de junio 2026: Partido 77 - 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos).
  • 5 de julio 2026: Partido 91 - Ganador 76 vs. Ganador 78 (Octavos).
  • 19 de julio 2026: Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El acceso al MetLife Stadium durante el Mundial implicará un gasto elevado y sin precedentes para los asistentes

Solo 5.000 espacios de estacionamiento estarán disponibles en el American Dream Mall, con un precio de USD 225 cada uno para asistentes al Mundial - crédito Reuters
Solo 5.000 espacios de estacionamiento estarán disponibles en el American Dream Mall, con un precio de USD 225 cada uno para asistentes al Mundial - crédito Reuters

El precio del boleto de tren para viajar al MetLife Stadium desde Manhattan tendrá un incremento significativo respecto de los eventos previos. En condiciones habituales, el trayecto ida y vuelta tenía un costo de USD 12,90 ($50.000 aproximadamente), pero durante el Mundial llegará a USD 150, dijeron funcionarios de NJ Transit. La diferencia también se aprecia en relación con partidos de la NFL o conciertos en el mismo estadio, donde la tarifa nunca superó los USD 20.

A este sobrecosto se suma la restricción para el estacionamiento en las inmediaciones. Solo 5.000 lugares estarán disponibles en el centro comercial American Dream Mall cercano, con un precio de USD 225 por plaza. El propio estadio, durante los partidos, destinará la mayor parte de su estacionamiento a zonas de aficionados, áreas de autobuses y personal de la FIFA.

Habrá autobuses como alternativa, pero el precio tampoco resulta accesible: boletos de ida y vuelta costarán USD 80 y los vehículos tendrán capacidad para 10.000 pasajeros por partido. Estas cifras muestran la magnitud del impacto económico que la experiencia de asistir al Mundial tendrá para los que deseen estar presentes en el estadio, por encima de la inversión en entradas que ya llegan a valores de varios miles de dólares en la plataforma oficial de reventa.

El acceso al estadio en Nueva Jersey supone uno de los mayores gastos logísticos para los asistentes al Mundial 2026 - crédito Bing Guan/REUTERS
El acceso al estadio en Nueva Jersey supone uno de los mayores gastos logísticos para los asistentes al Mundial 2026 - crédito Bing Guan/REUTERS

La explicación oficial provino de Kris Kolluri, presidente y CEO de NJ Transit, que sostuvo que el incremento se destina a cubrir los USD 62 millones del operativo especial de transporte ferroviario durante el torneo, de los cuales solo USD 14 millones serán cubiertos por subsidios federales. “Simplemente tratamos de recuperar nuestros costos”, afirmó Kolluri a la prensa. Si no se implementara esta tarifa diferenciada, los usuarios cotidianos del transporte local terminarían subvencionando en un “92%” los desplazamientos de los asistentes al Mundial.

El contraste con la política de Qatar 2022 es una de las claves que disparó la indignación de aficiones organizadas. En Doha, el sistema de transporte —metro, tranvía y buses— fue completamente gratuito para los que poseían una tarjeta especial de acceso al torneo. Esta medida cubría a visitantes, residentes y aficionados locales durante el Mundial.

La Federación de Aficionados de Inglaterra y Gales (FSA) calificó la decisión de “estafa”, y el grupo francés Irrésistibles Français (con cerca de 2.500 socios) habló de “escándalo” por el hecho de que en eventos recientes el transporte fuera gratuito o con tarifas mínimas.

La FIFA expresó en un comunicado su descontento ante la situación y recordó que los acuerdos originales con las ciudades sede, firmados en 2018, estipulaban transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos. La organización señaló que ninguna edición previa de grandes torneos ni otros grandes eventos en el MetLife Stadium había exigido este tipo de tarifas u obligación de cubrir los traslados de los espectadores.

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