Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en Nariño con el despliegue de 500 uniformados: esta es la estrategia de seguridad

El ministro de Defensa anuncia el aumento del pie de fuerza en Nariño con la llegada de 270 soldados y 200 policías para reforzar la seguridad - crédito prensa MinDefensa

El departamento de Nariño experimentará un fortalecimiento del pie de fuerza y la coordinación institucional tras los anuncios realizados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en una reciente Reunión Estratégica de Seguridad celebrada en Ipiales.

En presencia de la cúpula militar y policial, así como mandatarios locales, el ministro confirmó la llegada de 270 soldados del Ejército Nacional y 200 policías adicionales antes de finalizar abril. Esta medida busca responder a las exigencias de la región, escenario de disputas entre grupos armados organizados y rutas del crimen trasnacional.

Según lo informado por el Ministerio de Defensa, los nuevos efectivos serán distribuidos en puntos estratégicos y un componente especial se sumará a la Operación Cordillera, iniciativa que ha mostrado avances en la afectación de estructuras delictivas y logísticas.

La estrategia incluye el fortalecimiento de burbujas operativas e inteligencia, así como la mejora de la infraestructura policial en varias zonas del departamento, con apoyo de la Gobernación de Nariño y las alcaldías.

Las nuevas unidades serán desplegadas en puntos estratégicos y sumadas a la Operación Cordillera para combatir el crimen organizado en Nariño - crédito prensa MinDefensa

Operativos y control en zonas fronterizas

Durante la reunión, en la que participaron representantes de municipios como Ipiales, Arboleda, Barbacoas, Belén, Cumbal, Sandoná, La Llanada y Túquerres, se acordó el despliegue de dos pelotones blindados para reforzar el control vial, especialmente en áreas limítrofes.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el Gaula Militar Nariño intensificará sus esfuerzos en el municipio de Mallama para combatir el delito de extorsión, invitando a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita la identificación y judicialización de responsables.

La Armada de Colombia también fortalece su presencia en la región. La Patrullera Oceánica 20 de Julio, considerada la embarcación más grande construida por Cotecmar, ya se encuentra operando en aguas del Pacífico colombiano y recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga.

Además, se sumarán una nueva patrullera de costa, un bote guardacostas “Arcángel” y una embarcación fluvial para la Infantería de Marina, lo que incrementará la capacidad de respuesta en áreas fluviales y marítimas, especialmente en los límites con Ecuador.

Se desplegarán dos pelotones blindados para fortalecer el control fronterizo y vial en municipios clave, reforzando la lucha contra el crimen transnacional - crédito prensa MinDefensa

Articulación institucional y próximas acciones

En los próximos días, se realizará una reunión interinstitucional con la participación del Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Ejército Nacional, Policía Nacional y el Icbf. El objetivo será diseñar estrategias para potenciar la seguridad en los pasos fronterizos formales y optimizar la labor conjunta de las entidades involucradas.

El Ministerio del Interior tiene previsto desarrollar el 15 de mayo en Pasto una mesa técnica de la Secretaría de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas. Se espera la participación de todos los alcaldes de Nariño para definir una hoja de ruta orientada a soluciones integrales en materia de seguridad.

Otro frente en el que se articularán esfuerzos corresponde a la asesoría de la Policía Nacional en la estructuración de proyectos municipales para la instalación de cámaras de vigilancia. De acuerdo con el MinDefensa, esta asesoría permitirá que las propuestas cumplan con criterios técnicos, económicos y legales, facilitando la gestión y la pronta ejecución de las iniciativas.

Inversión social y sustitución de cultivos ilícitos

El ministro Pedro Sánchez Suárez también anunció la firma del Pacto por Nariño, un compromiso que prevé una inversión superior a $7,5 billones durante la próxima década. El acuerdo contempla proyectos sociales y de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población en distintos municipios del departamento.

El Pacto por Nariño prevé una inversión social de $7,5 billones en una década para proyectos de desarrollo e infraestructura en el departamento - crédito prensa MinDefensa

En el desarrollo del Programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito promueve la inscripción de más de 14.000 familias para acceder a beneficios sociales y de infraestructura.

Las comunidades que opten por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos podrán recibir trapiches, centros de acopio, bancos de maquinaria, viveros, lanchas, plantas de cacao y biofábricas, como parte del impulso a economías legales.

Resultados y líneas de denuncia

El ministro Sánchez Suárez resaltó que los esfuerzos de la fuerza pública y las instituciones nacionales y regionales han generado reducciones significativas en los delitos de alto impacto.

El secuestro disminuyó en un 50%, los hurtos a residencias y a comercios en un 25%, y tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento presentan una caída del 75%. Durante el 2026, las autoridades capturaron a más de 2.200 presuntos delincuentes en Nariño.

Como parte del componente de participación ciudadana, el Ministerio de Defensa mantiene habilitadas las líneas gratuitas nacionales 107 y 157 para denuncias de hechos de corrupción o situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad en los territorios.