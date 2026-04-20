Colombia

Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en Nariño con el despliegue de 500 uniformados: esta es la estrategia de seguridad

La incorporación de 270 soldados y 200 policías adicionales, junto con el despliegue de pelotones blindados y patrulleras, busca responder a los desafíos de seguridad surgidos por la presencia de grupos armados y el crimen transnacional

Guardar
El ministro de Defensa anuncia el aumento del pie de fuerza en Nariño con la llegada de 270 soldados y 200 policías para reforzar la seguridad - crédito prensa MinDefensa
El ministro de Defensa anuncia el aumento del pie de fuerza en Nariño con la llegada de 270 soldados y 200 policías para reforzar la seguridad - crédito prensa MinDefensa

El departamento de Nariño experimentará un fortalecimiento del pie de fuerza y la coordinación institucional tras los anuncios realizados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en una reciente Reunión Estratégica de Seguridad celebrada en Ipiales.

En presencia de la cúpula militar y policial, así como mandatarios locales, el ministro confirmó la llegada de 270 soldados del Ejército Nacional y 200 policías adicionales antes de finalizar abril. Esta medida busca responder a las exigencias de la región, escenario de disputas entre grupos armados organizados y rutas del crimen trasnacional.

Según lo informado por el Ministerio de Defensa, los nuevos efectivos serán distribuidos en puntos estratégicos y un componente especial se sumará a la Operación Cordillera, iniciativa que ha mostrado avances en la afectación de estructuras delictivas y logísticas.

La estrategia incluye el fortalecimiento de burbujas operativas e inteligencia, así como la mejora de la infraestructura policial en varias zonas del departamento, con apoyo de la Gobernación de Nariño y las alcaldías.

Las nuevas unidades serán desplegadas en puntos estratégicos y sumadas a la Operación Cordillera para combatir el crimen organizado en Nariño - crédito prensa MinDefensa
Las nuevas unidades serán desplegadas en puntos estratégicos y sumadas a la Operación Cordillera para combatir el crimen organizado en Nariño - crédito prensa MinDefensa

Operativos y control en zonas fronterizas

Durante la reunión, en la que participaron representantes de municipios como Ipiales, Arboleda, Barbacoas, Belén, Cumbal, Sandoná, La Llanada y Túquerres, se acordó el despliegue de dos pelotones blindados para reforzar el control vial, especialmente en áreas limítrofes.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el Gaula Militar Nariño intensificará sus esfuerzos en el municipio de Mallama para combatir el delito de extorsión, invitando a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita la identificación y judicialización de responsables.

La Armada de Colombia también fortalece su presencia en la región. La Patrullera Oceánica 20 de Julio, considerada la embarcación más grande construida por Cotecmar, ya se encuentra operando en aguas del Pacífico colombiano y recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga.

Además, se sumarán una nueva patrullera de costa, un bote guardacostas “Arcángel” y una embarcación fluvial para la Infantería de Marina, lo que incrementará la capacidad de respuesta en áreas fluviales y marítimas, especialmente en los límites con Ecuador.

Se desplegarán dos pelotones blindados para fortalecer el control fronterizo y vial en municipios clave, reforzando la lucha contra el crimen transnacional - crédito prensa MinDefensa
Se desplegarán dos pelotones blindados para fortalecer el control fronterizo y vial en municipios clave, reforzando la lucha contra el crimen transnacional - crédito prensa MinDefensa

Articulación institucional y próximas acciones

En los próximos días, se realizará una reunión interinstitucional con la participación del Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Ejército Nacional, Policía Nacional y el Icbf. El objetivo será diseñar estrategias para potenciar la seguridad en los pasos fronterizos formales y optimizar la labor conjunta de las entidades involucradas.

El Ministerio del Interior tiene previsto desarrollar el 15 de mayo en Pasto una mesa técnica de la Secretaría de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas. Se espera la participación de todos los alcaldes de Nariño para definir una hoja de ruta orientada a soluciones integrales en materia de seguridad.

Otro frente en el que se articularán esfuerzos corresponde a la asesoría de la Policía Nacional en la estructuración de proyectos municipales para la instalación de cámaras de vigilancia. De acuerdo con el MinDefensa, esta asesoría permitirá que las propuestas cumplan con criterios técnicos, económicos y legales, facilitando la gestión y la pronta ejecución de las iniciativas.

Inversión social y sustitución de cultivos ilícitos

El ministro Pedro Sánchez Suárez también anunció la firma del Pacto por Nariño, un compromiso que prevé una inversión superior a $7,5 billones durante la próxima década. El acuerdo contempla proyectos sociales y de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población en distintos municipios del departamento.

El Pacto por Nariño prevé una inversión social de $7,5 billones en una década para proyectos de desarrollo e infraestructura en el departamento - crédito prensa MinDefensa
El Pacto por Nariño prevé una inversión social de $7,5 billones en una década para proyectos de desarrollo e infraestructura en el departamento - crédito prensa MinDefensa

En el desarrollo del Programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito promueve la inscripción de más de 14.000 familias para acceder a beneficios sociales y de infraestructura.

Las comunidades que opten por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos podrán recibir trapiches, centros de acopio, bancos de maquinaria, viveros, lanchas, plantas de cacao y biofábricas, como parte del impulso a economías legales.

Resultados y líneas de denuncia

El ministro Sánchez Suárez resaltó que los esfuerzos de la fuerza pública y las instituciones nacionales y regionales han generado reducciones significativas en los delitos de alto impacto.

El secuestro disminuyó en un 50%, los hurtos a residencias y a comercios en un 25%, y tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento presentan una caída del 75%. Durante el 2026, las autoridades capturaron a más de 2.200 presuntos delincuentes en Nariño.

Como parte del componente de participación ciudadana, el Ministerio de Defensa mantiene habilitadas las líneas gratuitas nacionales 107 y 157 para denuncias de hechos de corrupción o situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad en los territorios.

Temas Relacionados

Ministerio de Defensa ColombiaNariñoSeguridad FronterizaDespliegue militarColombia-Noticias

Más Noticias

Historial criminal de alias Yair, el instructor de drones del ELN abatido en El Tarra tras bombardeo de las Fuerzas Militares

Un operativo conjunto en Catatumbo terminó con la muerte del tercer cabecilla de la Compañía Armada Héroes del Cinera, acusado de múltiples ataques y del desarrollo de tecnología para el grupo armado

Historial criminal de alias Yair, el instructor de drones del ELN abatido en El Tarra tras bombardeo de las Fuerzas Militares

Revelan el nombre de los trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ detenidos por la muerte del atacante: alegan legítima defensa

Las autoridades trabajan por esclarecer en su totalidad el hecho que enlutó al gremio audiovisual por causa de un ataque repentino de un sujeto que, posteriormente, murió a manos de otros miembros de la producción que alegan legítima defensa

Revelan el nombre de los trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ detenidos por la muerte del atacante: alegan legítima defensa

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Infobae Colombia habló con el cantante, compositor y líder de esta iniciativa que congregó a 12 nombres destacados del género desde Alfredo Gutiérrez e Iván Villazón, hasta Karen Lizarazo y Rafa Pérez

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

El Icetex anunció becas internacionales en Singapur: estos son los requisitos para acceder a los cursos con cobertura total

El Singapore Cooperation Programme ofrece cobertura total en matrícula, alojamiento, viáticos, transporte local y seguro médico para los seleccionados

El Icetex anunció becas internacionales en Singapur: estos son los requisitos para acceder a los cursos con cobertura total

Golpe estratégico al ELN: Fuerzas Militares revelaron resultados operacionales tras el bombardeo en Catatumbo

Una ofensiva conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia contra el ELN ocasionó la neutralización de los principales operadores de drones del grupo armado y el decomiso de armamento y explosivos diseñados para ataques aéreos

Golpe estratégico al ELN: Fuerzas Militares revelaron resultados operacionales tras el bombardeo en Catatumbo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América vs. Millonarios - EN VIVO: Susto para Radamel Falcao por un golpe en la cabeza

Colombianos que vayan a los partidos en Nueva Jersey durante el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking