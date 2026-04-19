América vs. Millonarios - EN VIVO: rojos y azules se ven las caras en el Pascual Guerrero para definir gran parte de la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay

América vs. Millonarios es uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano. Entre ambos clubes suman 31 títulos de liga - crédito Colprensa

¡Activación lista! Así describió Millonarios cómo se preparan los jugadores para enfrentar a América en el estadio Pascula Guerrero.

Los jugadores de Millonarios se ponen a punto para encarar el duelo ante América - crédito @MillonariosFCOficial/X

América, que oficia de local, informó las disposiciones para el partido de esta noche ante Millonarios. El juego tendrá inicio a las 8:30 p. m., pero las puertas del estadio Pascual Guerrero se abrirán a las 6:30 p. m., y están habilitadas todas las tribunas.

América informó que todas las tribunas del estadio Pascual Guerrero estarán habilitadas - crédito @AmericadeCali/X

Cómo llegan los equipos

La ciudad de Cali se prepara para presenciar un encuentro clave entre América y Millonarios por la fecha 17 de la Liga BetPlay de Colombia. El partido, programado para el 19 de abril de 2026, representa una oportunidad decisiva para ambos equipos en la recta final de la fase regular del torneo. América, con 25 puntos en 15 partidos jugados, marcha séptimo en la tabla de posiciones y buscará hacerse fuerte como local en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Millonarios, que marcha de once con 22 puntos, llega con la intención de sumar unidades vitales para la clasificación a los play offs.

América atraviesa una campaña de altibajos y necesita una victoria para afianzarse entre los ocho primeros de la tabla. El equipo dirigido por David Gonález contará con el apoyo de su hinchada, que espera que el equipo siga en racha, luego de la victoria 2-1 ante Alianza Atlético (Perú), por la segunda fecha de la fase de cuadrangulares de la Conmebol Sudamericana.

Por su parte, Millonarios, equipo que dirige el argentino Fabián Bustos, llega con aire en el pecho luego de vencer 1-0 a Boston River (Uruguay) en la segunda fecha del certamen continental.