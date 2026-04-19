Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

El video muestra los momentos de pánico que vivió la cantante española y su equipo a bordo de un avión - crédito Natalia Jiménez / Instagram

La cantante Natalia Jiménez vivió momentos de tensión durante dos vuelos consecutivos al trasladarse para una presentación musical en México, cuando los aviones en los que viajaba sufrieron fallas técnicas que obligaron a aterrizajes de emergencia.

Los dos casos ocurrieron en menos de 24 horas y la situación fue confirmada por la propia artista a través de sus redes sociales, en las que se mostró bastante afectada. El hecho generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que no dudaron en recordar el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de sus amigos más cercanos del medio, en medio de un accidente aéreo el 10 de enero de 2026.

La doble falla aérea de Natalia Jiménez encendió alertas en redes sociales

Los momentos de pánico que vivió la artista y su equipo se presentaron durante un viaje hacia Zacatecas. El primer vuelo tuvo una pérdida de la presión de aire pocos minutos tras despegar de Ciudad de México; según relató la artista a través de publicaciones en sus redes sociales, la tripulación anunció el regreso al aeropuerto como medida precautoria y la tripulación pidió calma a los pasajeros.

Unas horas después, la artista abordó otro avión creyendo que podría retomar su agenda sin mayores contratiempos. Sin embargo, en pleno vuelo, una falla en la válvula de presurización empezó a calentar de forma inesperada la cabina.

Un vuelo a Zacatecas se convirtió en una odisea para Natalia Jiménez, quien vivió dos fallas técnicas seguidas, por lo que muchos recordaron lo ocurrido con Yeison Jiménez - crédito Natalia Jiménez y Yeison Jiménez / Instagram

Imágenes compartidas por la propia Jiménez muestran la presencia de humo, un fuerte aumento de la temperatura, alarmas sonoras y un ruido constante que obligó a cubrirse los oídos. Según la descripción de la cantante, fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia; tanto ella como su equipo, así como el resto de los pasajeros, resultaron ilesos.

En su testimonio audiovisual, la artista expresó: “Vi mi vida pasar dentro del avión, se puso muy feo. Estamos esperando que nos den un nuevo avión”. Más adelante, explicó tras el segundo incidente: “Se calentó el avión, salió humo, sonó la alarma y se puso terrible… Estoy temblando, quiero llorar”.

La activación de las alarmas, el ambiente cargado de humo y el ruido persistente incrementaron el miedo entre aquellos que viajaban junto a la cantante.

La artista compartió su experiencia en relación con recientes aterrizajes de emergencia demostrando la fragilidad de la vida - crédito Natalia Jiménez / Instagram

Los seguidores relacionaron el incidente con el accidente de Yeison Jiménez

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y se centró no solo en el bienestar de la cantante, sino en la cercanía que mantuvo con Yeison Jiménez. Y es que muchos recuerdan que los dos compartieron espacio en el programa La Voz y colaboraron musicalmente, por lo que se hicieron muy cercanos.

Varios seguidores dejaron comentarios en los que advertían sobre posibles señales tras las dos emergencias en un solo día: “Le digo algo: eso pasó con Yeison Jiménez; Dios le avisó varias veces y siguió montándose”, expresó un usuario que tomó la situación como una señal. Otros le recomendaron tomar un descanso: “Tómate unas vacaciones y recuerda el caso de Yeison Jiménez”.

Por su parte, la cantante reconoció públicamente el temor y la carga emocional tras los aterrizajes de emergencia, así como la preocupación respecto a continuar viajando en condiciones que pusieran en riesgo su salud y la de su equipo.

Yeison Jiménez y Natalia Jiménez no solo colaboraron musicalmente, sino que eran muy amigos - crédito @yeison_jimenez/IG

Cabe mencionar que los incidentes en los vuelos se presentaron poco después de que Natalia Jiménez sufriera una descompensación relacionada con su prediabetes tras participar en un festival. Esa situación incrementó el flujo de mensajes enfocados en el cuidado personal y la salud de la cantante, especialmente considerando la intensidad de su agenda profesional.

Actualmente, Natalia Jiménez planea retomar sus compromisos musicales, mientras que sus seguidores en plataformas digitales le reiteraron su apoyo y preocupación ante la posibilidad de que vuelva a enfrentar situaciones de alto riesgo durante sus traslados.