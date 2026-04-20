Colombia

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

La actriz colombiana sorprendió en la gala al cambiar su discurso en el reconocimiento para su carrera en un sentido tributo para los dos compañeros fallecidos, mostrando el lado más humano y solidario del elenco de la exitosa serie

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La famosa aprovechó su reconocimiento para darle visibilidad al ataque que dejó dos integrantes del equipo muertos - crédito @PaolaCondeC / X

Un violento ataque a cuchillo interrumpió la rutina de grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso durante la jornada del 18 de abril de 2026 en el centro de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el ataque dejó dos integrantes del equipo muertos, lo que afectó en gran medida a todo el equipo.

Una de las primeras actrices en pronunciarse fue Carmen Villalobos, protagonista de la producción, que tuvo que enfrentar el impacto de la tragedia en público pocas horas después de lo ocurrido, pues la famosa se encontraba en la ceremonia de los Premios India Catalina.

En medio del reconocimiento, la actriz dedicó su reconocimiento como Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público a los compañeros fallecidos, visibilizando así el duelo que atravesaba el elenco por este brutal ataque.

El reporte oficial indica que la agresión ocurrió en la localidad de Santa Fe y que las víctimas fueron identificadas como el productor de transporte Nicolás Francisco Perdomo y el conductor Henry Alberto Benavides Cárdenas, los dos miembros clave del equipo técnico.

Los trabajadores murieron tras ser atacados con arma blanca por un hombre que también falleció, según el reporte entregado por el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

La serie, que se encontraba en pleno rodaje de su nueva temporada, vivió así uno de los episodios más graves en su historia de producción.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron su relación a través de sus redes sociales y se han convertido en una de las parejas del momento (@cvillaloboss/Instagram)
La protagonista reveló la tristeza y el impacto que la reciente pérdida ha dejado en la familia de la producción y en su propio corazón - crédito @cvillaloboss/Instagram

Las palabras de Villalobos se viralizaron en redes sociales después de que subiera al escenario para recibir el galardón por su actuación en La huésped. Frente a los asistentes y visiblemente afectada, interrumpió el tono habitual de celebración con un mensaje de dolor: “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy”.

La actriz, reconocida como Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público, dedicó su distinción a la memoria de Perdomo y Benavides Cárdenas: “Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de La huésped, se los dedico de aquí hasta el cielo”.

Cabe mencionar que el luto que expresó la actriz no quedó limitado al acto público; en la madrugada del 19 de abril, Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para compartir su padecimiento y destacar la naturaleza de los vínculos que se forjan en este tipo de trabajos.

“Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría... Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos (...) ¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

La actriz demostró su dolor por lo ocurrido con los jóvenes trabajadores - crédito Carmen Villalobos / Instagram
La actriz demostró su dolor por lo ocurrido con los jóvenes trabajadores - crédito Carmen Villalobos / Instagram

Del mismo modo, la famosa agregó un mensaje para Nicolás Francisco Perdomo, una de las víctimas: “A ti Nico que Dios te reciba en su santo reino! Siempre tuviste la mejor actitud y energía! Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer! Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa... Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set! Te vamos a extrañar muchísimo (sic)”.

La famosa dedicó un mensaje especial para una de las víctimas de la tragedia - crédito Carmen Villalobos / Instagram
La famosa dedicó un mensaje especial para una de las víctimas de la tragedia - crédito Carmen Villalobos / Instagram

La nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso 4, anunciada por Telemundo a comienzos de 2026, marca el regreso de Villalobos como Catalina Santana junto a figuras como Majida Issa, Catherine Siachoque y Gregorio Pernía, que no dudaron en pronunciarse expresando su dolor por lo ocurrido en el set de grabación.

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