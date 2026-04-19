Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Francisca Estévez sorprendió con su publicación en Instagram sobre lo ocurrido en Los Laches - crédito @itsfrancissca/Instagram y Netflix

Francisca Estévez es una de las actrices colombianas más reconocidas del momento, teniendo en cuenta el éxito de La primera vez, producción que protagonizó y que la llevó a ganar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, por lo que cada una de las opiniones que por allí publica se viraliza de forma rápida.

Precisamente, tras el ataque a cuchillo que ocurrió en medio de las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso, la famosa actriz se pronunció con palabras contundentes en las que responsabiliza, de forma indirecta, a aquellas productoras que disminuyeron el presupuesto de protección de los actores y equipos de grabación considerando que no es necesario, debido a que la tragedia ocurrida el sábado 18 de abril de 2026 en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe en Bogotá, se convierte en ejemplo de la importancia de mantener equipos especializados para evitar situaciones similares.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

Francisca Estévez rechazó lo ocurrido durante una de las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’

“Cada día se vive más negligencia de las productoras hacia el crew. Cuando estás dispuesto a bajar costos como sea es inevitable que empiecen a aparecer las consecuencias. BASTA YA CON PONERNOS EN RIESGO POR AHORRAR (sic)”, expresó la actriz con notable molestia por la inseguridad a la que están expuestos todos los trabajadores del gremio audiovisual.

Del mismo modo, Francisca Estévez reiteró que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo, lo que debería encender las alarmas de las grandes productoras: “Esto no es un caso aislado, es la consecuencia de rodar con los esquemas de seguridad que empezaron a “pensar” que eran suficientes (no, un niño de 20 años con un chaleco y un radio no es suficiente)“.

Las declaraciones de la joven fueron apoyadas por sus seguidores, otros actores y demás personal que trabaja en el gremio, que no dudaron en repostear para pedir protección para los trabajadores, que hoy se encuentran de luto tras el ataque a puñaladas que dejó tres personas muertas y una herida de gravedad.

La joven se pronunció sobre lo ocurrido, pidiendo mayor protección para los trabajadores del gremio - crédito Francisca Estévez / Instagram

¿Qué pasó en el barrio Los Laches, en Bogotá?

Las autoridades trabajan por esclarecer con exactitud los hechos; sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá reveló detalles de lo ocurrido durante el sábado 18 de abril, asegurando que el agresor, identificado como José Cubillos García, de 23 años, ya tenía antecedentes por protagonizar incidentes violentos en la zona.

De acuerdo con el comandante Giovanni Cristancho, dos días previos a este hecho, Cubillos García había atacado al personal de seguridad de un instituto de salud cercano, caso en el que fue despojado de un arma blanca. Aunque esto no le impidió obtener otro objeto cortopunzante para atacar a los miembros de una de las novelas más populares de Colombia.

Las primeras versiones de las autoridades indican que, durante el ataque en el set, el agresor se aproximó a una de las víctimas y le propinó una puñalada al cuello que resultó mortal. La reacción de los miembros del equipo técnico y otras personas derivó en una pelea en la que el agresor hirió gravemente a otras dos personas antes de morir en la confrontación.

Entre las identidades de los integrantes de la producción que fallecieron en medio del hecho se destacan las de Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, que pertenecían al equipo y figuran entre los fallecidos. Del mismo modo, se confirmó que una cuarta persona, que resultó herida de gravedad, permanece con pronóstico reservado en el Hospital San Ignacio.

La popular actriz publicó varios mensajes en los que demuestra la importancia de garantizar la seguridad de los trabajadores sin pensar en presupuestos - crédito Francisca Estévez / Instagram