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Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Adama Diallo, Ousmane Diomande y Martial Godo son tres de los jugadores más jóvenes de la selección africana que pintan para ser figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El grupo E del Mundial reúne a Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, con partidos clave en Filadelfia, Houston, Toronto, Kansas City y Nueva York - crédito Federación de Costa de Marfil
El grupo E del Mundial reúne a Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, con partidos clave en Filadelfia, Houston, Toronto, Kansas City y Nueva York - crédito Federación de Costa de Marfil

A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el analista de datos polacos Cezary Kawecki colocó a Marruecos como el país con el plantel más joven, con una media de edad de 25,2 años. El informe fue realizado con las últimas convocatorias de la seleccionesen la Copa del Mundo y deja a la selección de Costa de Marfil como la tercera con el plantel más jóven.

En la clasificación de Kawecki, después de Marruecos, los planteles con menor media de edad pertenecen a Túnez (25,5 años), Costa de Marfil (25,8 años), Ecuador (25,9 años) y Argelia (25,9 años). En cambio, Colombia presenta la media más alta, 29,7 años, seguida por Panamá (29,6 años) e Irán (29,3 años).

Estos fueron los 25 jugadores convocados de Costa de Marfil, y sus edades, para los partidos contra Corea del Sur y Escocia en la fecha FIFA de marzo:

El plantel de Costa de Marfil, con una media de edad de 25,8 años, se posiciona entre los más jóvenes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Costa de Marfil
El plantel de Costa de Marfil, con una media de edad de 25,8 años, se posiciona entre los más jóvenes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Costa de Marfil
  1. Yahia Fofana (Caykur Rizespor - 25 años).
  2. Alban Lafont (Panathinaikos - 27 años).
  3. Mohamed Kone (Charleroi - 24 años).
  4. Ghislain Konan (Gil Vicente - 30 años).
  5. Odilon Kossounou (Atalanta - 25 años).
  6. Wilfried Singo (Galatasaray - 25 años).
  7. Evan Ndicka (A. S. Roma - 26 años).
  8. Emmanuel Agbadou (Besiktas - 28 años).
  9. Guela Doue (Estrasburgo - 23 años).
  10. Ousmane Diomande (Sporting CP - 22 años).
  11. Clement Akpa (Auxerre - 24 años).
  12. Franck Kessie (Al-Ahli - 29 años).
  13. Jean Michael Seri (Maribor - 34 años).
  14. Ibrahim Sangare (Nottingham Forest - 28 años).
  15. Seko Fofana (FC Porto - 30 años).
  16. Christ Inao Oulai (Trabzonspor - 20 años).
  17. Parfait Guiagon (Charleroi - 25 años).
  18. Nicolas Pepe (Villarreal - 30 años).
  19. Simon Adingra (Mónaco - 24 años).
  20. Evann Guessand (Crystal Palace - 24 años).
  21. Amad Diallo (Manchester United - 23 años).
  22. Benie Traore (Basilea - 23 años).
  23. Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim - 20 años).
  24. Martial Godo (Estrasburgo - 23 años).
  25. Elye Wahi (Nice - 23 años).

Estos son los partidos del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los 25 convocados de Costa de Marfil para la fecha FIFA de marzo destacan por su juventud y proyección internacional - crédito Federación de Costa de Marfil
Los 25 convocados de Costa de Marfil para la fecha FIFA de marzo destacan por su juventud y proyección internacional - crédito Federación de Costa de Marfil

Costa de Marfil arribará a la Copa Mundial como campeón vigente de África y disputará dos partidos de la fase de grupos en Filadelfia, incluyendo el inaugural el 14 de junio. El grupo E, compartido con Alemania, Ecuador y Curaçao, asegura partidos de alto nivel.

Fecha 1

  • 14 de junio: Alemania vs. Curazao - Lincoln Financial Field, Filadelfia.
  • 14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador- NRG Stadium, Houston.

Fecha 2

  • 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto
  • 20 de junio: Ecuador vs. Curazao - Arrowhead Stadium, Kansas City

Fecha 3

  • 25 de junio: Ecuador vs. Alemania - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
  • 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil -  Lincoln Financial Field, Filadelfia
Costa de Marfil disputará dos partidos de la fase de grupos en Filadelfia, incluyendo el inaugural el 14 de junio - crédito Federación de Costa de Marfil
Costa de Marfil disputará dos partidos de la fase de grupos en Filadelfia, incluyendo el inaugural el 14 de junio - crédito Federación de Costa de Marfil

La selección nacional de Costa de Marfil eligió Filadelfia como base de operaciones para sus entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando a la ciudad como uno de los puntos neurálgicos internacionales del torneo y anticipando un notable impacto en la economía y la vida urbana local.

Esta decisión sitúa a la sede del Subaru Park como epicentro de preparación para la actual campeona africana y refuerza el perfil de Filadelfia como anfitriona de grandes espectáculos deportivos en el verano boreal, gracias también a la organización de seis de los 104 partidos del certamen, entre ellos un encuentro de octavos de final previsto para el 4 de julio, según declaraciones de Daniel J. Hilferty, presidente de Comcast Spectacor y copresidente de Philadelphia Soccer 2026, al medio The Inquirer.

El estadio Subaru Park, perteneciente al club Philadelphia Union, fue elegido por sus instalaciones modernas y su reputación entre las mejores de Norteamérica. En un comunicado conjunto divulgado por Philadelphia Soccer 2026, Tim McDermott, presidente del club, afirmó: “Alojar a Costa de Marfil en nuestro campus es un honor para el club y toda la región. Nuestro complejo deportivo es uno de los más destacados de Norteamérica construido para acompañar y desarrollar fútbol de élite. Recibir a los recientes campeones africanos valida esa visión”.

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