Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Gusi lanza Vallenato Social Club, un álbum colaborativo que celebra la identidad musical de Colombia junto a 12 figuras del género - crédito Frankie Jazz cortesía Paola España Comunicaciones

Gusi presenta Vallenato Social Club, una producción que reúne a 12 figuras representativas del vallenato en un álbum colaborativo que busca tanto celebrar como proyectar la identidad musical de Colombia.

Este trabajo surge tras dos años de encuentros y grabaciones en ciudades emblemáticas para el género, donde el artista asumió el rol de anfitrión para propiciar el diálogo entre diversas generaciones y estilos. El resultado es una colección de canciones que exploran las raíces y la evolución del vallenato, articulando la tradición con sensibilidades contemporáneas. Entre los participantes se incluyen figuras como Alfredo Gutiérrez, Jorge Celedón, Iván Villazón, Pipe Peláez, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés o Jean Carlos Centeno.

El álbum propone un recorrido por los diferentes ritmos y matices del vallenato, desde el son y la puya hasta el merengue y el paseo, invitando a leyendas consolidadas y voces emergentes a compartir un mismo espacio creativo. La selección de invitados responde al deseo de Gusi, apoyado en su experiencia como compositor y productor para promover una mirada más colaborativa en la creación, a la vez que proponer una mirada expansiva sobre las posibilidades del vallenato

La dimensión visual del proyecto refuerza su intención de documentar el proceso artístico, con videoclips que capturan la interacción espontánea y la energía de las sesiones en estudio. Además, el álbum cuenta con materiales adicionales que expanden la experiencia hacia el formato documental y transmedia, incluyendo entrevistas, cápsulas narrativas y la participación de cronistas especializados en la historia del vallenato. Este enfoque busca ofrecer no solo música, sino también un testimonio sobre el significado y la vigencia del género.

Infobae Colombia habló con Gusi acerca de los retos de liderar una producción de esta magnitud, sus motivaciones personales, la importancia de la colaboración intergeneracional y los planes para la promoción y proyección futura de Vallenato Social Club.

Infobae Colombia: En Vallenato Social Club usted asumió el rol de anfitrión, por así decirlo. ¿Qué implica liderar una producción de este tipo, coincidiendo con tantas generaciones distintas del vallenato?

Gusi: Es un proyecto un poco ambicioso, pero lo que siempre quise fue lograr una conexión con mis raíces, primeramente. Luego, también generar un colectivo y un movimiento con varios artistas de nuestra música vallenata, que quería yo que nos juntáramos, que fuéramos en manada, que creáramos un movimiento que pudiera mantenerse con el tiempo y que perdurara con los años.

Y luego. mi deseo como productor y creador de canciones de poder compartir en un lugar tan bonito como es un estudio de grabación, poder estar haciendo todo esto.

Son 12 artistas invitados, pero con cada uno tuve una, una conexión bien especial para poder crear algo que se mantenga y que, pues va a quedar en, en la historia. Creo que lo bonito de todo esto era poder dejar en mi historia un álbum que tuviera la palabra vallenato en todo el sentido de la palabra. Y en mis colegas encontré como esos escuderos y ese apoyo incondicional para poder llevar todo este proyecto adelante. También han sido mis validadores para que tenga la visibilidad que merece.

El nombre viene del Buena Vista Social Club, deduzco...

Sí, claramente (risas), pues el nombre solo cambia una palabra, pero digamos que el trasfondo sí tiene mucho que ver con, con lo que me inspiró el Buena Vista en su momento.

Pero también tengo que decirte que me inspiró mucho el movimiento de la Fania en su momento en la salsa, me inspiró mucho el movimiento de Motown en los Estados Unidos, de todo lo que surgió a partir de esto, el movimiento del jazz también, que iban como todos en manada, en colectivo. Recientemente, pues todo lo del género urbano o lo que está pasando también con la música regional en México. Creo que en el vallenato nos debíamos eso, ese espacio donde pudiéramos compartir. Y si nos vamos a la historia, creo que muy pocos o casi nadie ha grabado, artistas de vallenato han dejado canciones marcadas en colaboración. Más allá de haber cantado en algunas tarimas juntos, no hay grabaciones, si tú vas a buscar.

El álbum busca establecer un hito en la historia del vallenato al fomentar la creación colectiva y el legado colaborativo dentro del género - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Quizás la parte más destacada de este proyecto es el diálogo intergeneracional, porque así como hay leyendas del vallenato, hay exponentes más recientes en la lista de cantantes invitados. ¿Dónde se traza la línea para hablar de evolución del vallenato o de reflejarla en Vallenato Social Club, y dónde la del respeto a la raíz?

Yo creo que el respeto a la raíz viene, por supuesto, por los invitados y los que yo quería tener que tuvieran esa, esa particularidad, como Alfredo Gutiérrez, que ha sido tres veces Rey Vallenato, pero también más de 60 años de carrera, una sonoridad muy particular dentro del género, músico en todo el sentido de la palabra, acordeonista, letrista, un verdadero juglar.

Y también tenemos nueva generación como José Martín Bernier, que es un artista que lleva muchos años cantando, pero digamos que no había tenido este tipo de roce. Están los de la mitad, como Felipe Peláez, Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno...

Entonces, para mí sí era buscar un equilibrio, un balance dentro de la gente con la que yo crecí amando este género y, por otro lado, con los que estoy creciendo, con los que estoy en mi generación: Elder Dayan, Rafa Pérez, Luisfer Cuello. Era ubicar bien la balanza para poder mostrar un proyecto que mantuviera un legado, pero que también hubiera una propuesta. Lo que tú llamas evolución, tiene mucho que ver con el cambio de sonoridad, pero manteniendo particularmente los sonidos muy presentes, la caja, guacharaca y acordeón, como ese, esa tripleta que es indestructible.

¿Hubo alguna colaboración en este álbum que sintiera que lo sacó un poco de la zona de confort, que lo llevó a hacer algo que por ahí, en otro momento usted no lo hubiera hecho?

Fíjate que yo el vallenato lo llevo estudiando muchos años, y no siempre me sentí muy cómodo haciendo lo que estoy presentando en este álbum, con géneros y subgéneros dentro del vallenato, como el son o el merengue, que no son muy comerciales.

También tengo una afinidad enorme porque yo tenía un grupo de vallenato con el que cantaba aquí en Bogotá desde que tengo 15 años y conocí e iba a muchos festivales de vallenato. He acompañado a acordeoneros en los procesos también de estar ahí arriba en el escenario compitiendo como acordeoneros, profesionales o aficionados, en fin, en varias categorías. He compartido escenarios con muchos de los que están en este álbum y otros que no lo están.

Entonces, digamos que al conocer un poco a fondo, pero también venir desde otra orilla en mi propuesta ya personal musical, que es un poco más tropical con el pop, pude también como cerrar un círculo en mi vida que le hacía falta ese último eslabón a la cadena con este álbum del Vallenato Social Club, porque puedo de una vez por todas amarrar como todo mi sentimiento familiar. Mi abuelo viene de Villanueva, tierra de cantores, de, de compositores, y cómo este mundo lo descubrí a través de su legado, pero no personalmente, porque lo conocí cuando él ya estaba muy viejo. Y esta música como que me lleva a amarrar ese sentimiento de amor y de identidad que tengo por mis venas, que e tener sangre villanuevera. Hay muchas cosas que, que se cierran en este círculo, que las logré a través del Vallenato Social Club.

Otro aspecto llamativo de Vallenato Social Club son los videoclips. Hay toda una intención de homenaje a toda esta tradición que trae el vallenato consigo. ¿Cómo fue el desarrollo de estos videoclips?

Pues fíjate que yo a ellos no les avisé (risas) porque era parte de mi plan llegar con las cámaras al estudio, claramente respetando en el momento que se fuera a grabar la voz si ellos querían que las cámaras estuvieran prendidas o no.

Yo no quería perderme ningún detalle y por eso quería grabar porque más allá del videoclip que era como un momento íntimo en el estudio, quería dejar también marcados los momentos que son únicos, tan íntimos en una grabación. Es ver al artista vulnerable, que se equivoca, que quiere repetir, que no está seguro. Y eso era parte también del Vallenato Social Club. Y luego, cuando ya la canción estuviera saboreada y masticada, cómo llegamos a grabarla, como el videoclip para que se le presente a la gente.

Es un momento en diferentes estudios de grabación, porque cada artista vive en una región diferente y luego hacerles también unas entrevistas a ellos, así como estamos teniendo ahora hablando acerca de tu carrera, de la mía, de cómo nos juntamos, de qué piensan acerca del vallenato. Y eso me ayudó a generar como unas cápsulas con cada uno de ellos bien interesantes, de cómo nos conectamos a través de la música. Y luego me llevó también a Valledupar a buscar historiadores y gente que tiene mucho conocimiento del vallenato y hacer un documental que presentaré más adelante, en un par de meses.

¿Qué lugar espera que ocupe Vallenato Social Club y este documental en la historia del género?

Yo quiero marcar el antes y el después en el tema de colaboración, de la manada, de pensar que si juntamos las fuerzas todo va a salir mejor. Eso es el legado que quiero mantener, más allá de si el álbum y las canciones llegan a los primeros lugares a nivel radial. Ya lo veremos. La música al final para mí es otra cosa y significa otra cosa. El hecho de haber compartido con ellos, de crear las canciones ya es un premio gigante. Poder dejar grabada en canción cada una de estas obras ya para mí es mucho más grande que todo lo que pueda existir.

Pero si dejamos sembrado en el subconsciente de cada uno de estos artistas que trabajar en colectivo suma más que hacer cada uno su carrera independiente, que a todos les va muy bien, que nota que a todos nos vaya bien, pero como una gran familia. Y ahí es donde yo creo que está el punto detonante de este álbum y lo que quiero dejar sembrado con este primer volumen, digámoslo así.

¿Es un primer volumen? O sea, ¿vienen más?

Pues yo quisiera, tantos artistas que se quedaron por fuera, ¿pero sabes también qué quiero, hermano? Que ellos se apropien de la marca y hagan también sus versiones del Vallenato Social Club. De pronto puede haber uno cantando con un piano y un saxofón. De pronto Felipe Peláez quiere hacerlo un acústico. De pronto Iván Villazón quiere hacerlo en parranda. De pronto Poncho Zuleta quiere hacerlo en sinfónico.

Todo eso, si está debajo de la sombrilla del Vallenato Social Club, para mí sería fabuloso. Vamos a ver si todos entendieron al final el mensaje que tenía esta propuesta de colaborar.

¿Cómo va a ser la promoción de esto? ¿Va a haber gira? Naturalmente sería complicado con tantas colaboraciones pero, ¿Qué tiene en mente para promover este disco?

(risas) Sí, es complicado hacer gira, pero no es imposible. La idea es ver si en algunos de los escenarios que nos quedan de aquí el resto del año podemos compartir la música. Y poder compartir, significa que coincida también nuestra agenda, que es algo complejo.

Pero por ahora, más allá de eso, estoy pensando es en sacar el álbum y que la gente lo entienda, lo identifique. Ya poco a poco la vida nos va dando ese camino que tenemos que seguir.

Obviamente, me encantaría hacer por lo menos un solo concierto donde estuviéramos todos, y en eso estoy trabajando, pero por ahora estoy enfocado en el lanzamiento y en dos o tres días ya prendo la máquina con todo esto que me estás proponiendo, que aparte ya yo lo había pensado, que es hacer un solo concierto, por lo menos, y poderlo documentar y grabar también sería algo maravilloso para sentar. Ya eso es como la cereza del pastel, ¿no? Mostrar este álbum en vivo.