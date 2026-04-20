Colombia

Historial criminal de alias Yair, el instructor de drones del ELN abatido en El Tarra tras bombardeo de las Fuerzas Militares

Un operativo conjunto en Catatumbo terminó con la muerte del tercer cabecilla de la Compañía Armada Héroes del Cinera, acusado de múltiples ataques y del desarrollo de tecnología para el grupo armado

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Las autoridades reportaron la baja de instructores clave en manejo de drones y francotiradores, además del decomiso de granadas adaptadas y destrucción de campamentos usados para planificar acciones armadas - crédito prensa Fuerzas Militares

Una operación militar en la región del Catatumbo resultó en la muerte de Harley Rangel Pallares, alias Yair, señalado como uno de los principales mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el nororiente de Colombia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la acción que dejó al menos 12 integrantes del grupo armando abatidos y la destrucción de campamentos, además de la inutilización de más de 300 granadas adaptadas para drones.

Un prontuario marcado por ataques a la fuerza pública y civiles

Alias Yair, tercer cabecilla de la Compañía Armada Héroes del Cinera, estructura adscrita al Frente de Guerra Nororiental del ELN, acumulaba un historial delictivo que, según autoridades colombianas, lo convertía en una figura clave dentro de la organización insurgente.

La primera gran acción atribuida a “Yair” se remonta al 16 de febrero de 2015, cuando instruyó un ataque con explosivos contra la Fuerza de Tarea Vulcano en el corregimiento de San Martín de Loba, municipio de Sardinata, hecho que provocó la muerte de tres soldados.

Alias Yair, vinculado al ELN, acumulaba un historial de ataques contra la fuerza pública y civiles en el nororiente de Colombia desde al menos 2015 - crédito Ministerio de Defensa
Alias Yair, vinculado al ELN, acumulaba un historial de ataques contra la fuerza pública y civiles en el nororiente de Colombia desde al menos 2015 - crédito Ministerio de Defensa

Cuatro años después, el 19 de mayo de 2019, dirigió el lanzamiento de una granada de fragmentación contra la Alcaldía de Teorama, ocasionando heridas a siete civiles en un acto que, de acuerdo con reportes de inteligencia, buscaba presionar a la administración municipal.

El 21 de noviembre de 2021, las autoridades atribuyeron a “Yair” el hostigamiento contra el Batallón de Operaciones Terrestres (Batot) No. 11 en la vereda Campo Alegre, nuevamente en Teorama, donde murieron tres soldados profesionales.

En fechas posteriores, los ataques continuaron. El 17 de febrero de 2022, “Yair” ordenó hostigamientos contra tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento (Badre 3) en la vereda Lagunitas, resultando en tres uniformados gravemente heridos.

Según información del Ministerio de Defensa, el 24 de septiembre de 2024 coordinó la activación de un área preparada en la vereda Llana Baja contra la Fuerza de Tarea Vulcano, dejando cinco soldados heridos y uno muerto.

Innovación armada y control territorial

Una operación coordinada entre fuerzas militares y policía desmanteló campamentos y desarticuló redes criminales en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, tras la neutralización de dos líderes del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

Las capacidades de alias Yair no solo se limitaban a la dirección de ataques. Fuentes de inteligencia lo identificaban como instructor experto en el manejo y adecuación de drones para fines armados, una modalidad que, según MinDefensa, algunos grupos insurgentes han intentado incorporar para potenciar su accionar en confrontaciones con la fuerza pública.

El 13 de mayo de 2025, “Yair” habría ordenado el uso de drones con explosivos improvisados contra el Batallón de Despliegue Rápido No. 8 en la vereda Potrero Grande, una ofensiva que terminó con la muerte de un soldado.

Los reportes oficiales también señalan que el cabecilla tenía injerencia directa en veredas de El Tarra como San Martín, El Diviso, Unión Catatumbo, Puerto Catatumbo, La Angalia, Mineiros y Chiquinquirá. Estas zonas, ubicadas en el corazón del Catatumbo, presentan relevancia estratégica por su movilidad, presencia armada y su conexión con otros municipios de la subregión.

El operativo militar: bombardeo, destrucción de campamentos y neutralizaciones

La madrugada del domingo 19 de abril, las Fuerzas Militares ejecutaron la operación Beta en zona rural de El Tarra, en un contexto de sostenidas acciones contra estructuras armadas en el Catatumbo.

La operación militar en Catatumbo resultó en el abatimiento de 12 miembros clave del ELN, incluido el experto en drones, alias Yair - crédito prensa Fuerzas Militares
La operación militar en Catatumbo resultó en el abatimiento de 12 miembros clave del ELN, incluido el experto en drones, alias Yair - crédito prensa Fuerzas Militares

De acuerdo con el ministro Pedro Sánchez, “la acción permitió la neutralización de al menos 12 integrantes de la organización, incluido alias Yair, instructor en el empleo de drones y francotiradores, considerado pieza clave en el desarrollo de capacidades tecnológicas del grupo armado”.

Fuentes del sector Defensa confirmaron que durante el procedimiento fueron destruidos cuatro búnkeres y cuatro campamentos utilizados como puntos de refugio, almacenamiento y coordinación. La ofensiva también permitió inutilizar más de 300 granadas que, de acuerdo con reportes preliminares, iban a ser adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Las autoridades detallaron que, durante la fase de consolidación, las unidades militares enfrentaron ataques con drones por parte del grupo armado, lo que dificultó la recuperación de los cuerpos de los abatidos. La rápida reacción y la aplicación de técnicas de protección permitieron a las Fuerzas Militares mitigar la amenaza y mantener el control de la zona.

Un contexto de presión armada y operativos recurrentes

Las Fuerzas Militares de Colombia confiscaron más de 300 granadas adaptadas para drones, afectando severamente la capacidad aérea del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares
Las Fuerzas Militares de Colombia confiscaron más de 300 granadas adaptadas para drones, afectando severamente la capacidad aérea del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares

La ofensiva en Catatumbo se inscribe en la serie de operaciones sostenidas que la fuerza pública ejecuta en el nororiente del país. Según datos del Ministerio de Defensa, este bombardeo corresponde al número 19 realizado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y es el segundo dirigido contra estructuras del ELN en la región.

El Gobierno nacional busca así afectar la capacidad de mando, movilidad y logística de los grupos ilegales que operan en esta zona fronteriza donde persisten disputas territoriales.

Entre las personas abatidas durante el operativo se identificaron a integrantes clave como alias Valentina y miembros del grupo conocido como dronistas, responsables de implementar el uso de drones en acciones violentas.

La operación militar refuerza la presencia del Estado en una de las regiones con mayor presión armada de Colombia, donde el historial de alias Yair evidenciaba su rol en la escalada violenta que afecta tanto a la fuerza pública como a la población civil.

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