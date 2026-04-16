Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

Sobre el final del partido, Millonarios abrió el marcador con gol de Carlos Darwin Quintero - crédito Colprensa

Millonarios logró una victoria indispensable en la Copa Sudamericana tras imponerse 1-0 ante Boston River en el estadio El Campín de Bogotá, con un gol de Carlos Darwin Quintero que desató la euforia local y otorgó el primer triunfo del ciclo de Fabián Bustos en el torneo.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el protagonismo del portero uruguayo Juan González realizó más de cuatro atajadas decisivas que mantuvieron a Boston River en juego durante gran parte del encuentro y se consolidó como la figura del equipo visitante. La actuación del arquero interrumpió reiteradamente los intentos ofensivos de los locales, en especial durante el primer tiempo, cuando Millonarios controló la posesión pero no logró traducirla en goles.

La primera mitad evidenció carencias creativas en Millonarios. Los de Bustos buscaron opciones principalmente con Leo Castro y Rodrigo Contreras, quienes exigieron a González con remates cruzados y tiros desde la media distancia. El capitán Mackalister Silva también dispuso de una oportunidad clara a los 17 minutos tras una combinación en corto con Contreras, pero nuevamente el portero rival frustró la apertura del marcador.

La presión ofensiva de los azules fue acompañada por el respaldo constante de la hinchada, que reclamó mayor entrega desde las gradas.

Jugadores de Millonarios celebran el gol de Carlos Darwin Quintero que selló este miércoles el triunfo por 1-0 sobre Boston River en partido de la segunda jornada de la fase de grupos de Copa Sudamericana jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Las aproximaciones más claras se sucedieron entre los minutos 49 y 64, cuando Valencia habilitó a Falcao para un cabezazo que rozó el arco después de desviarse en un defensor. El nivel de juego de Millonarios se incrementó, aunque también encontró una respuesta defensiva eficaz por parte del conjunto uruguayo, que se apoyó en la figura de González e intentó administrar los tiempos para resistir la presión local.

A los 84 minutos, Carlos Darwin Quintero, criticado en semanas recientes, fue autor de una jugada individual que destrabó el encuentro. El atacante recibió de media distancia y ejecutó un disparo preciso al palo más alejado, imposible para González. La acción significó el estallido de la hinchada y consolidó su papel decisivo en un resultado apremiante para Millonarios.

Millonarios y Boston River se enfrentaron en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

En la tabla de posiciones, el cuadro albiazul quedó en el tercer puesto, por fuera de la zona de clasificación directa y el play-off, pero con los mismos puntos del segundo en la tabla. El puesto se lo arrebata O’Higgins de Chile por la victoria de los chilenos en la primera fecha ante Millonarios. El resultado entre ellos es el primer ítem de desempate.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C en la Copa Sudamericana 2026:

São Paulo: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados. O’Higgins: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Millonarios: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Boston River: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

El próximo partido de Millonarios en el torneo internacional será hasta el martes 28 de abril, cuando los Embajadores reciban al líder de la clasificación del grupo C, São Paulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá desde las 7:30 p. m.

Las opciones de Millonarios para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito REUTERS/Cesar Olmedo

La manera de clasificar directo a esta instancia es siendo líder del grupo, sin embargo, la Conmebol Sudamericana 2026 introdujo una fase eliminatoria intermedia que enfrentará a dieciséis equipos por un lugar en los octavos de final, redefiniendo el recorrido tradicional hacia el título al cruzar a clubes sudamericanos provenientes tanto de la Copa Libertadores como de la propia Sudamericana en una etapa previa.

Los cruces, compuestos por partidos de ida y vuelta, abrirán la puerta a duelos locales entre equipos del mismo país y dependerán de una estricta clasificación por desempeño que determinará sedes y emparejamientos en las etapas decisivas.

La estructura de estos playoffs establece que los equipos ubicados en el segundo puesto de cada grupo en la fase de grupos de la Sudamericana disputarán la serie ante los terceros clasificados de cada grupo de la fase de grupos de la Libertadores, según lo informó la Conmebol en el reglamento oficial del torneo 2026.

De acuerdo con lo estipulado, el partido de ida se jugará en el estadio del equipo proveniente de la Libertadores, mientras que la revancha se celebrará en la sede del representante de la Sudamericana