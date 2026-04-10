Así reaccionó la prensa uruguaya al empate entre Santa Fe con Peñarol por la Copa Libertadores: “Pudo ser más”

Una jugada disputada en el mediocampo durante el empate entre Peñarol y Santa Fe-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 9 de abril de 2026, Independiente Santa Fe hizo su estreno copero en el estadio El Campín, y empató a un gol frente a Peñarol de Uruguay.

El gol inicial fue anotado por el defensor argentino Emanuel Olivera al minuto 20 del partido, después de un tiro de esquina cobrado por el volante Ómar Fernández Frasica. Sin embargo, el cuadro dirigido por Pablo Repetto no supo mantener la diferencia en el marcador.

El gol de Matías Arezzo fue resaltado por la prensa de dicho país de la siguiente forma-crédito Ovación El País de Uruguay

En la segunda mitad, el gol del atacante uruguayo Matías Arezo al 59 le dio la alegría a los dirigidos por el técnico uruguayo Diego Aguirre, y los llenó de confianza para buscar la victoria.

Tras el partido, la prensa uruguaya tuvo varias reacciones importantes del empate entre “Leones” y “Manyas” (apodo por el cual es conocido Peñarol debido a una deformación de la palabra italiana mangia (come), derivada de la frase ofensiva «mangia mierda» ).

Uno de los portales más leídos en el país del sur del continente es la sección deportiva de Ovación, del diario El País de Uruguay. En su crónica destacó el buen segundo tiempo que tuvo Peñarol en el “Coliseo de la 57″ destacando que el partido se definió por pequeños detalles:

“Los detalles son los que definen partidos en la Copa Libertadores. Y fueron detalles en los que falló Peñarol, que se fue de Bogotá con un punto, pero con el sabor amargo de no haber podido conseguir una victoria que tuvo al alcance de la mano frente a Independiente Santa Fe en la primera jornada del grupo E en el Campín de Bogotá“, explicaron.

En la información que entregó el periodista Enrique Arrillaga, detalló el gol de Emanuel Olivera al minuto 21 de partido, vino de una de las fortalezas históricas del fútbol uruguayo: la pelota quieta:

“Todo se empezó a desmoronar a los 19 minutos, cuando en un córner desde la izquierda del ataque local que no fue y que estuvo mal sancionado por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, Emanuel Olivera ganó en las alturas y puso el 1-0. Fue un baldazo de agua fría para el equipo de Diego Aguirre que hasta ese momento estaba controlando a su rival en un partido que solo había tenido remates de media distancia de ambos lados”, detallaron.

Pero a la hora de detallar el empate del delantero Matías Arezzo, destacó la entereza del delantero uruguayo a la hora de ganar la pelota y sacar de su camino a Emanuel Olivera, héroe de Santa Fe en la primera parte.

“Pero la historia tuvo un vuelco en el complemento. Dos cambios más en Santa Fe, golero incluido, y Peñarol que se adelantó unos metros porque sabía que si se proponía hacer daño lo iba a conseguir. Y así fue porque a los 58’, Sebastián Britos sacó del arco buscando en largo a Matías Arezo, quien corrió, la peleó, la ganó en tremenda patriada contra dos defensores rivales, enganchó hacia el medio dentro del área y puso la pelota contra un palo para anotar el 1-1″, explicaron.

Montevideo Portal destacó la dura entrada de Víctor Moreno sobre Leonardo Fernández

Una jugada que fue calificada como falta para tiro penal, fue el foco principal de otro de los diarios más destacados de Uruguay-crédito Montevideo Portal

Otro de los portales que se enfocó en una de las polémicas del partido fue Montevideo Portal.

Al minuto 85 de partido, cuando el cuadro uruguayo estaba en su mejor momento futbolístico. el volante Leonardo Fernández entró al área para disputar una pelota en el área de Santa Fe, tras una buena jugada de Matías Arezo.

Allí el jugador uruguayo disputó la pelota con Víctor Moreno y Helibelton Palacios, recibiendo un duro golpe por parte de Moreno. Pero al momento de las muestras de dolor de Fernández, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela determinó que la jugada no era sancionable como falta de tiro penal, y continúo el partido.

A pocos minutos de finalizar el juego, el cuadro uruguayo reclamó una dura entrada sobre Leonardo Fernández en el área por parte de Hugo Rodallega-crédito ESPN Uruguay/Instagram

Justamente el portal en mención explicó que la molestia de los uruguayos fue evidente al describir los reclamos tanto de los jugadores en el campo de juego, como del técnico Diego Aguirre y el banco de suplentes con la decisión de Valenzuela:

“Sin embargo, el Carbonero se fue molesto con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela porque el gol del conjunto colombiano llegó de un tiro de esquina que no había sido, y luego reclamó un penal sobre Leonardo Fernández“, dijeron.

Cuando vuelven a jugar Santa Fe y Peñarol por la Copa Libertadores

El "León" ahora tendrá una dura visita en Brasil-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Santa Fe se prepara ahora para jugar el clásico capitalino el 12 de abril de 2012 ante Millonarios a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y en la Copa Libertadores tendrá que visitar al Corinthians de Brasil en el estadio Neo Química de São Paulo a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Mientras que Peñarol recibirá el 16 de abril de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) a Platense de Argentina en el estadio El Campeón del Siglo de Montevideo.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores:

Corinthians: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Peñarol: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Platense: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -2)