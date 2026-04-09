Deportes

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

El conjunto uruguayo aspira a sumar sus primeros puntos en condición de visitante, pese a las dificultades por la ciudad, el rival y las condiciones climáticas

Guardar
Diego Aguirre, técnico de Peñarol
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, tiene preocupación por la altura de Bogotá para enfrentar a Santa Fe - crédito Reuters / Peñarol

Peñarol de Uruguay empezará la Copa Libertadores en condición de visitante con el objetivo de recuperar la gloria perdida en las últimas cuatro décadas y volver a ser un club poderoso en Sudamérica, pues la última vez que salió campeón del certamen fue en la edición 1987.

Los charrúas debutarán por el grupo F frente a Santa Fe, conjunto que pasa por una campaña irregular en la Liga BetPlay, fue campeón de la Superliga en enero de 2026 y con su técnico Pablo Repetto obligado a realizar una destacada presentación para mantener su cargo.

Más allá de los problemas de los cardenales, una de las preocupaciones del cuerpo técnico de Peñarol es la altura de Bogotá. La preparación de la plantilla fue de alto nivel para hacerle juego a los albirrojos y quedarse con los tres puntos, los cuales le darían a los uruguayos el primer paso hacia los octavos de final.

“Las adversidades de la altura”

Los uruguayos llegaron a Bogotá y tuvieron las facilidades de las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol para entrenar en la ciudad, preparar el compromiso por Copa Libertadores y adaptar a sus jugadores a los casi 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad.

El entrenador Diego Aguirre afirmó que Santa Fe será un rival complicado por la altura de Bogotá, donde siempre golpea a los conjuntos provenientes del sur del continente, pero confía en que sus dirigidos hagan un excelente trabajo en el estadio El Campín para obtener el triunfo.

El técnico Diego Aguirre no solo quiere vencer a Santa Fe, sino a la altura de Bogotá - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
El técnico Diego Aguirre no solo quiere vencer a Santa Fe, sino a la altura de Bogotá - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

“Los tres son muy buenos rivales. Jugar en Colombia y con altura no es fácil. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido, para traernos algo, porque realmente son difíciles estos partidos. Lo más probable es que nosotros hagamos un buen partido, más allá de las virtudes o defectos de los rivales”, dijo el timonel uruguayo al medio Ovación.

El entrenador de Peñarol afirmó que el equipo no ha sufrido mucho desgaste en Bogotá, pues tuvo un vuelo tranquilo desde Montevideo y se ha sentido cómodo en la capital colombiana, donde el reto es estar en las mejores condiciones para hacerle frente a los cardenales.

Primera División de Uruguay: Nacional - Peñarol
Peñarol ha sido cinco veces campeón de la Copa Libertadores y fue semifinalista en la edición 2024 - crédito EFE

“Tuvimos la suerte de haber tomado un vuelo directo y en ese sentido estamos bien. Después, las adversidades de la altura y demás, son cosas que tenemos que enfrentar. Lo estoy planificando hace bastante”, fueron las palabras de Diego Aguirre al medio uruguayo.

“Es el torneo más importante de América”

El entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, también dio su análisis del rival y lo primero que dijo es que no será el mismo club que disputa la Liga Uruguaya: “Peñarol, si uno analiza lo que hace en el campeonato local —que son las referencias que tenemos—, es muy diferente a lo que va a plantear acá”.

Pablo Repetto - Santa Fe
El técnico Pablo Repetto colocará lo mejor de la nómina de Santa Fe para enfrentar a Peñarol de Uruguay - crédito Independiente Santa Fe

Con respecto al cardenal, el técnico destacó el regreso de algunos jugadores. “El equipo ha mejorado a partir de la continuidad y de que se han ido sumando jugadores que están cada vez mejor. Hoy tenemos a Fagúndez, a Lovera —a quienes hemos tenido poco en el torneo—, y también a Jader, que llegó falto de ritmo, pero que hizo un proceso físico especial y hoy está dentro de los convocados. Todo eso nos hace sentir que estamos más fuertes y con ilusión. Creemos que tenemos el potencial para lograr un resultado positivo en el comienzo”.

“Es un torneo que tiene a la gente muy ilusionada, porque el equipo hace cinco años que no estaba en esta instancia y eso genera algo especial. Es el torneo más importante de América”, terminó de decir Repetto, ilusionado por ganar en su debut.

Temas Relacionados

Santa Fe vs PeñarolDiego AguirreSanta FePeñarolColombia-Deportes

Más Noticias

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Un aficionado de los tiburones fue asesinado en medio de las riñas con simpatizantes del Real Cartagena tras el duelo por Copa Libertadores frente a Palmeiras

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Las dos mejores selecciones en la tabla clasificarán a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 y las dos siguientes irán al repechaje intercontinental

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

El gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid volvió a poner en el centro de la discusión la decisión del Liverpool de transferir al delantero colombiano al fútbol alemán, una operación que Jamie Carragher analizó en CBS Sports

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”