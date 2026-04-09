Diego Aguirre, técnico de Peñarol, le teme a la altura para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores: “No es fácil”

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, tiene preocupación por la altura de Bogotá para enfrentar a Santa Fe - crédito Reuters / Peñarol

Peñarol de Uruguay empezará la Copa Libertadores en condición de visitante con el objetivo de recuperar la gloria perdida en las últimas cuatro décadas y volver a ser un club poderoso en Sudamérica, pues la última vez que salió campeón del certamen fue en la edición 1987.

Los charrúas debutarán por el grupo F frente a Santa Fe, conjunto que pasa por una campaña irregular en la Liga BetPlay, fue campeón de la Superliga en enero de 2026 y con su técnico Pablo Repetto obligado a realizar una destacada presentación para mantener su cargo.

Más allá de los problemas de los cardenales, una de las preocupaciones del cuerpo técnico de Peñarol es la altura de Bogotá. La preparación de la plantilla fue de alto nivel para hacerle juego a los albirrojos y quedarse con los tres puntos, los cuales le darían a los uruguayos el primer paso hacia los octavos de final.

“Las adversidades de la altura”

Los uruguayos llegaron a Bogotá y tuvieron las facilidades de las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol para entrenar en la ciudad, preparar el compromiso por Copa Libertadores y adaptar a sus jugadores a los casi 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad.

El entrenador Diego Aguirre afirmó que Santa Fe será un rival complicado por la altura de Bogotá, donde siempre golpea a los conjuntos provenientes del sur del continente, pero confía en que sus dirigidos hagan un excelente trabajo en el estadio El Campín para obtener el triunfo.

El técnico Diego Aguirre no solo quiere vencer a Santa Fe, sino a la altura de Bogotá - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

“Los tres son muy buenos rivales. Jugar en Colombia y con altura no es fácil. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido, para traernos algo, porque realmente son difíciles estos partidos. Lo más probable es que nosotros hagamos un buen partido, más allá de las virtudes o defectos de los rivales”, dijo el timonel uruguayo al medio Ovación.

El entrenador de Peñarol afirmó que el equipo no ha sufrido mucho desgaste en Bogotá, pues tuvo un vuelo tranquilo desde Montevideo y se ha sentido cómodo en la capital colombiana, donde el reto es estar en las mejores condiciones para hacerle frente a los cardenales.

Peñarol ha sido cinco veces campeón de la Copa Libertadores y fue semifinalista en la edición 2024 - crédito EFE

“Tuvimos la suerte de haber tomado un vuelo directo y en ese sentido estamos bien. Después, las adversidades de la altura y demás, son cosas que tenemos que enfrentar. Lo estoy planificando hace bastante”, fueron las palabras de Diego Aguirre al medio uruguayo.

“Es el torneo más importante de América”

El entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, también dio su análisis del rival y lo primero que dijo es que no será el mismo club que disputa la Liga Uruguaya: “Peñarol, si uno analiza lo que hace en el campeonato local —que son las referencias que tenemos—, es muy diferente a lo que va a plantear acá”.

El técnico Pablo Repetto colocará lo mejor de la nómina de Santa Fe para enfrentar a Peñarol de Uruguay - crédito Independiente Santa Fe

Con respecto al cardenal, el técnico destacó el regreso de algunos jugadores. “El equipo ha mejorado a partir de la continuidad y de que se han ido sumando jugadores que están cada vez mejor. Hoy tenemos a Fagúndez, a Lovera —a quienes hemos tenido poco en el torneo—, y también a Jader, que llegó falto de ritmo, pero que hizo un proceso físico especial y hoy está dentro de los convocados. Todo eso nos hace sentir que estamos más fuertes y con ilusión. Creemos que tenemos el potencial para lograr un resultado positivo en el comienzo”.

“Es un torneo que tiene a la gente muy ilusionada, porque el equipo hace cinco años que no estaba en esta instancia y eso genera algo especial. Es el torneo más importante de América”, terminó de decir Repetto, ilusionado por ganar en su debut.