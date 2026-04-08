Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal llegaría a costar 11 millones de dólares en reventa-crédito Phil Noble/REUTERS

Una entrada para el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026 ha sido ofertada en el mercado oficial de reventa de FIFA por cerca de USD 11 millones, una suma sin precedentes que ilustra la distorsión de precios en el sistema de reventa del torneo.

El evento que comenzará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, enfrenta una ola de demanda inédita, lo que ha impulsado no solo el monto de algunas ofertas extremas. El incremento consistente en el valor de las entradas regulares.

El editor del portal ESPN FC de Estados Unidos detalló que una boleta puede superar los 10 millones de dólares-crédito @ESPNFC/X

El propio mercado secundario de la FIFA ha mostrado situaciones similares en partidos de máxima demanda: entradas para la final han sido listadas por más de USD 143.000, es decir, una cantidad superior en más de 40 veces al precio original de una entrada de categoría media.

En el caso del partido entre Colombia y Portugal, según la información que entregó el periodista Roberto Rojas de ESPN FC, las boletas en reventa, el 7 de abril de 2026, estarían por el valor de los 11 millones de dólares.

“Una entrada de reventa para el partido Portugal vs Colombia en la Copa Mundial de la FIFA en Miami se está vendiendo por 11 millones de dólares 😂“.

El modelo de precios dinámicos de FIFA dispara el valor de las entradas para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA comenzará en junio de 2026-crédito Kirby Lee-Imagn Images

Como información adicional, la plataforma de reventa FIFA Resale/Exchange Marketplace, habilitada para residentes e internacionales, permite que los precios se establezcan con total libertad y sin tope superior, bajo el formato de dólares, generando así contextos de precios radicalmente elevados. Además, existe un cargo de reventa del 30 %, dividido en partes iguales entre vendedor y comprador.

En respuesta directa a la consulta sobre el origen y las causas del fenómeno, el sistema actual de reventa de la FIFA permite que los vendedores fijen cualquier precio sin límite, lo que sumado al auge de la demanda provoca listados excepcionales dentro del propio sitio oficial. No se ha verificado que alguna de estas ofertas extremas —como la de USD 11 millones por el partido Colombia vs. Portugal— haya concluido en una venta efectiva. Se trata de listados publicados en los canales autorizados, cuyas cifras superan ampliamente incluso las del mercado secundario regulado para la final del torneo, indicó un informe de Valora Analitik.

La Copa Mundial 2026 ha introducido un sistema de precios dinámicos que ajusta los valores en tiempo real de acuerdo con la intensidad de la demanda.

Esto permite que, especialmente para partidos considerados de alto perfil, los precios alcancen incrementos inusuales frente a ediciones anteriores. hasta la fecha se han adjudicado casi 2 millones de boletas en las etapas previas de venta, cifra que refleja la presión de una demanda superior a la de cualquier Mundial pasado.

En anteriores torneos, los valores máximos en reventa permanecían contenidos: en Qatar 2022, las entradas de mayor categoría rara vez sobrepasaban unos pocos miles de dólares en plataformas secundarias debidamente reguladas. La edición 2026 desvía notablemente de ese patrón: los boletos oficiales de categoría 1 para la final ya bordean los USD 11.000, cuando el tope de precio en la edición pasada alcanzaba apenas USD 1.600 para la fase final.

La comparación con precios históricos subraya el salto en el mercado latinoamericano y global. Mientras en Qatar los precios permanecían en cierto rango predecible, en 2026 la mecánica dinámica anticipa y capitaliza el interés creciente de los aficionados, sobre todo en encuentros con figuras y selecciones de alta resonancia.

Las entidades reguladoras y estamentos deportivos insisten en la recomendación de adquirir entradas únicamente por los canales oficiales de la FIFA, tanto para garantizar la autenticidad del ticket como para evitar posibles fraudes.