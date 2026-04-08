Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

O'Higgins y Millonarios iniciaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile - crédito Millonarios FC

Millonarios tuvo un debut de nivel en la Copa Sudamericana 2026, en la que enfrentó a O’Higgins de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, donde los azules expusieron a sus figuras y el juego del entrenador Fabián Bustos, que sueña con avanzar de ronda.

Los azules ahora se preparan para la segunda fecha del grupo C, enfrentarán a un rival que, en el papel, parece de menor nivel e historia, pero puede complicar las cosas y el conjunto bogotano quiere llegar preparado para buscar el triunfo y soñar con los octavos de final.

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Como dato a tener en cuenta, previo al duelo en Copa Sudamericana se dará nada menos que el clásico capitalino. En este, se verá con Santa Fe el domingo 12 de abril en El Campín. No se sabe si Bustos rotará la plantilla o mantendrá los titulares para ambos compromisos, dado el poco tiempo de preparación.

El próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

Los embajadores no tuvieron una buena noche en Rancagua, Chile, donde hizo uno de sus peores partidos bajo el mando del entrenador argentino, porque falló en defensa, no tuvo ideas ofensivas y terminó con 10 hombres, por eso debe remediar las cosas en la siguiente fecha tras la caída 2-0 ante O’Higgins.

Millonarios se medirá con Boston River de Uruguay, el miércoles 15 de abril a las 9:00 p. m., hora colombiana, cuando los bogotanos desean un triunfo para pelear por los primeros puestos del grupo C, en el que es favorito Sao Paulo de Brasil por la plantilla y buen momento en el Brasileirao.

Boston River será el rival de Millonarios en El Campín por la Copa Sudamericana el 15 de abril - crédito Boston River

El compromiso será en el estadio El Campín, con capacidad para 35.000 personas y los azules tendrán graderías llenas en su totalidad, tal como se ha visto en el primer semestre, porque tiene una cifra aproximada a los 30.000 abonados en la Liga BetPlay y quiere lo mismo para la Sudamericana.

Los azules no contarán con Jorge Arias para el duelo frente a Boston River, pues pagará una fecha de sanción por la expulsión ante O’Higgins, que fue por doble amonestación, y su posible reemplazo sería Alex Moreno Paz, dependiendo de cómo el entrenador planee el esquema táctico.

Jorge Arias es baja de Millonarios para enfrentar a Boston River por expulsión - crédito Millonarios FC

De esta manera, el conjunto azul queda obligado a sumar tres puntos en condición de local para volver a la pelea en el grupo C, aprovechando la altura, el empuje de los aficionados y la necesidad de ganar para demostrar que tiene plantilla para pelear a nivel internacional.

Posiciones grupo C de la Copa Sudamericana

O’Higgins: 3 puntos (+2) São Paulo: 3 puntos (+1) Boston River: 0 puntos (-1) Millonarios: 0 puntos (-2)

Dos resbalones, dos goles

El equipo de Fabián Bustos tenía mucha expectativa por conseguir un buen resultado de Chile, que le ayudaría para impulsarse en la fase de grupos y pelear todo en condición de local para alcanzar los octavos de final o playoffs, pero no contó con que sus jugadores pasarían una mala noche.

Los errores defensivos de Millonarios le costó la caída frente a O’Higgins por 2-0 en Rancagua, donde Arnaldo Castillo logró la primera anotación a los 12 minutos, luego de superar a Andrés Llinás en la marca, dejando al defensor central en el piso, y el delantero cabeceó solo al palo derecho.

O'Higgins superó a Millonarios por 2-0 en el inicio de la fase de grupos en la Copa Sudamericana - crédito O'Higgins

En el segundo tiempo, las cosas no mejoraron para los azules que, pese a meter a Falcao García para ayudar en el ataque, falló un par de opciones con Rodrigo Contreras, David Mackalister Silva se vio mal y la expulsión de Jorge Arias por doble amonestación perjudicaron a una plantilla que pasa por una racha negativa en la última semana.

La segunda anotación fue de Francisco González al 83′, luego del pase desde el costado de Bastián Yáñez, el portero Diego Novoa se resbaló al tratar de cortar el esférico y dejó al delantero con libertad para empujar el balón, decretando la victoria celeste en Chile.