Paloma Valencia descartó, por ahora, sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Somos muy distintos”

Se acerca el momento para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas para definir quiénes serán los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Presidencia y la Vicepresidencia de Colombia, respectivamente.
Una de las opcionadas es Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, quien cerró sus actos públicos en el Movistar Arena, en Bogotá.
La aspirante del partido de oposición, en diálogo con Caracol Radio, se refirió a las recientes encuestas públicas donde se ubica en la tercera posición, pero distante de sus dos rivales directos: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Ante la posibilidad de que estos dos dirigentes sean quienes se enfrenten en una eventual segunda vuelta electoral, que se desarrollaría el 21 de junio de 2026, la candidata reafirmó su intención de no inclinarse por la candidatura del líder del Pacto Histórico. Sin embargo, dejó dudas sobre un posible acercamiento con el dirigente del movimiento Defensores de la Patria, argumentando que existe una diferencia de fondo en sus proyectos.
“Nosotros no representamos lo mismo. La gente dice que hay dos candidatos parecidos. No somos parecidos, somos muy distintos”, indicó Valencia a la cadena radial mencionada.
Así mismo, la actual senadora señaló que es “una persona que siempre ha defendido a los colombianos, que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas” y recalcó su postura política ante el pueblo colombiano.
“Yo tengo una postura política que he construido con mucho sacrificio durante muchos años. Yo no estoy aquí para soltar las banderas de lo que yo represento, de lo que he hecho, y ni estoy en disposición de construir nada distinto a lo que hemos construido en este instante”, complementó.
Del mismo modo, expresó su molestia ante los ataques contra su campaña provenientes del sector que respalda la aspiración de De la Espriella.
“Nos ha sorprendido la manera, con la sevicia, que han tratado al presidente Uribe, porque normalmente los que posan de amigos uribistas esperan a ganar para traicionar al presidente Uribe. Estos empezaron a atacarlo desde ahora y tiene un senador, un señor Bermeo, que no hace sino atacar al presidente Uribe. Sacan unos videos de inteligencia artificial absolutamente asquerosos diciendo que nosotros estamos manipulando encuestas”, denunció.
