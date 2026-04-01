Néstor Lorenzo habría regañado a la selección Colombia con dureza tras el partido ante Francia: “La autocrítica no puede ser solo de nosotros”

Néstor Lorenzo le habría ordenado a sus jugadores ver sus errores en los partidos ante Francia y Croacia, molesto con el rendimiento general de la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Los dos amistosos que afrontó la selección Colombia como preparación para su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejaron más dudas que certezas.

Las dos derrotas ante Croacia y Francia pusieron sobre la mesa el bajo momento de varias figuras clave, decisiones técnicas cuestionadas durante la semana (que ya se suman a otras vistas en la segunda vuelta de las Eliminatorias), despertando un ambiente generalizado de desconfianza ante las posibilidades de los actuales subcampeones de América en la que será su séptima aparición mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque rendimientos de jugadores como James Rodríguez, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Juan David Cabal, Jhon Lucumí, Luis Javier Suárez, Camilo Vargas y Álvaro Montero estuvieron entre los más señalados en distintos programas deportivos y en las redes sociales, fue el seleccionador Néstor Lorenzo el que quedó en el punto de mira.

“El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y Francia una muestra de categoría. Sabíamos que nos exponemos a esto, yo quería que nos expongamos a esto, triste por la derrota, pero sin duda que nos va a dejar mucho aprendizaje”, expresó el seleccionador nacional luego de la derrota ante los Bleus por 3-1.

Lorenzo estuvo en la rueda de prensa junto a Luis Díaz, pero antes de la misma habría regañado al plantel por su rendimiento durante cerca de 15 minutos - crédito Travis Register/Imagn Images

Pero mientras que en el momento de atender a los medios de comunicación se mostró conciliador y diplomático, una reciente información apuntó a que Lorenzo no ocultó su enfado ante el rendimiento de sus dirigidos ante Francia y, por extensión, en los dos partidos de preparación.

En el programa radial Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Fabio Poveda fue quien dio a conocer la que habría sido la reacción del entrenador argentino en el camerino, antes de la comparecencia ante los medios.

“Cuando terminó el partido de Colombia-Francia, Néstor Lorenzo terminó muy molesto. Más allá de que en la rueda de prensa haya dicho que el segundo tiempo le gustó”, afirmó Poveda.

Según indicó, Lorenzo le dio una fuerte reprimenda al plantel, antes de asistir a la rueda de prensa con Luis Díaz.

“Los regañó muy fuerte y les dijo lo siguiente: ‘La autocrítica no puede ser solo de nosotros, el cuerpo técnico. La autocrítica tiene que ser de ustedes individualmente’. Y les dijo: ‘Véanse el partido’. Tengo entendido que le van a mandar el partido. ‘Véanse el partido para que ustedes mismos se den cuenta en qué fallaron, en qué falló cada uno de ustedes. Eso es lo que tienen que mirar para después arreglarlo, por supuesto. Entonces, ustedes mismos tienen que reconocer sus errores’. Los regañó por espacio de 10, 15 minutos”, apuntó el comunicador.

Los apuntes de Néstor Lorenzo tras los partidos de preparación

El técnico argentino analizó la derrota sufrida en Orlando, y destacó el regreso de James Rodrígue-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

En la rueda de prensa, el seleccionador nacional no dejó de reconocer las falencias defensivas. “Tenemos que mejorar la parte defensiva porque cometimos errores que nos costaron los partidos y los puntos. Es ahí donde debemos poner el foco”, reconoció Lorenzo.

El equipo, según su visión, generó oportunidades y mantuvo la iniciativa, pero la falta de efectividad y la fragilidad en la recuperación fueron determinantes.

“El grupo está muy bien, está muy fuerte. Vamos a aprender de esto. Un equipo práctico como Croacia, donde merecimos empatar o ganar, y otro donde nos superaron claramente. Pero si ves las estadísticas en cuanto a posesión y remate, le llegamos muchas veces también a este Francia. El equipo siempre va para adelante”, añadió.

Sobre los cambios en la formación, como la inclusión de Juan David Cabal en lugar de Jhon Lucumí para el partido ante los franceses, Lorenzo admitió que no dieron los resultados esperados y dejó claro que la competencia interna será clave para terminar de elegir los 26 convocados para la Copa del Mundo.