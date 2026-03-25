Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Junior ante Atlético Bucaramanga

El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X

El campeonato colombiano continúa su camino al final de la fase del todos contra todos, y en uno de los partidos atractivos de la fecha, Junior recibió a Atlético Bucaramanga, el 24 de marzo de 2026 en el estadio Romelio Martínez.

El equipo Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, fue efectivo al cierre del primer tiempo y en el inicio de la segunda parte, y consiguió un triunfo clave ante el conjunto dirigido por Leonel Álvarez. Con este resultado, Leopardo salió parcialmente del grupo de los ocho clasificados, aunque aún tiene un partido pendiente.

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El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X

Con los goles de Jannenson Sarmiento al minuto 43, y de Teófilo Gutiérrez al 47 del partido, Junior llegó al cuarto lugar del campeonato con 22 puntos, bajando de esta forma al Internacional de Bogotá de posición, y colocando a Atlético Bucaramanga en el noveno puesto con 19 puntos.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Deportivo Pasto: 27 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Once Caldas: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior: 22 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Internacional de Bogotá: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Millonarios: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9) América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportivo Cali: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Águilas Doradas: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Fortaleza: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Independiente Medellín: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Jaguares de Córdoba: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Alianza FC: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Cúcuta Deportivo: 8 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Boyacá Chicó: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pereira: 6 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

El Tiburón se hizo fuerte ante el Leopardo y lo sacó del grupo de los 8

Junior jugará en el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Colprensa

El 24 de marzo de 2026, Junior derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Romelio Martínez durante la jornada 13 de la Liga BetPlay I-2026, con goles de Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez, y subió al cuarto lugar de la tabla con 22 puntos.

El triunfo del conjunto dirigido por Alfredo Arias provocó que Bucaramanga descendiera al noveno puesto con 19 unidades y un partido pendiente, escenario que pone en riesgo su aspiración de continuar en la zona de clasificación.

El primer tanto llegó al minuto 43, cuando Sarmiento sorprendió al arquero Luis Vásquez al ejecutar un tiro libre directo, tras una barrera débil de dos hombres. Solo dos minutos después de iniciado el segundo tiempo, Gutiérrez amplió la ventaja gracias a una asistencia de Jesús Rivas, superando nuevamente la resistencia de Vásquez.

Las intervenciones de Mauro Silveira resultaron determinantes para mantener el arco en cero, especialmente al detener disparos de Luciano Pons y Fabián Sambueza en la primera parte del encuentro. La presión ofensiva de los dirigidos por Leonel Álvarez no logró alterar el marcador, en parte por el desempeño del guardameta local.

En la próxima fecha, Junior se enfrentará a Inter Bogotá como visitante, mientras que Atlético Bucaramanga recibirá a Independiente Santa Fe.

Así va la fecha 13 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay va de la siguiente forma - crédito Catalina Olaya / Colprensa

21 de marzo de 2026

Once Caldas 1-4 Millonarios

Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá

22 de marzo de 2026

Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

23 de marzo de 2026

Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima

Independiente Santa Fe 2-1 Independiente Medellín

Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas

24 de marzo de 2026

Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo

Junior 2-0 Atlético Bucaramanga

Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto

25 de marzo de 2026

América de Cali vs. Llaneros