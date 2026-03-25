Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Junior ante Atlético Bucaramanga

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias se ratificó dentro del grupo de los ocho clasificados, y sacó parcialmente al cuadro santandereano

Guardar
El Tiburón supo imponerse ante
El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X

El campeonato colombiano continúa su camino al final de la fase del todos contra todos, y en uno de los partidos atractivos de la fecha, Junior recibió a Atlético Bucaramanga, el 24 de marzo de 2026 en el estadio Romelio Martínez.

El equipo Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, fue efectivo al cierre del primer tiempo y en el inicio de la segunda parte, y consiguió un triunfo clave ante el conjunto dirigido por Leonel Álvarez. Con este resultado, Leopardo salió parcialmente del grupo de los ocho clasificados, aunque aún tiene un partido pendiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Tiburón supo imponerse ante
El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X

Con los goles de Jannenson Sarmiento al minuto 43, y de Teófilo Gutiérrez al 47 del partido, Junior llegó al cuarto lugar del campeonato con 22 puntos, bajando de esta forma al Internacional de Bogotá de posición, y colocando a Atlético Bucaramanga en el noveno puesto con 19 puntos.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Atlético Nacional: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17)
  2. Deportivo Pasto: 27 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  3. Once Caldas: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  4. Junior: 22 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  5. Internacional de Bogotá: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  6. Millonarios: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  8. Deportes Tolima: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  10. Deportivo Cali: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  11. Águilas Doradas: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Independiente Santa Fe: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  14. Fortaleza: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. Independiente Medellín: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  16. Jaguares de Córdoba: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  17. Alianza FC: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  18. Cúcuta Deportivo: 8 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Boyacá Chicó: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  20. Deportivo Pereira: 6 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

El Tiburón se hizo fuerte ante el Leopardo y lo sacó del grupo de los 8

Junior jugará en el grupo
Junior jugará en el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Colprensa

El 24 de marzo de 2026, Junior derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Romelio Martínez durante la jornada 13 de la Liga BetPlay I-2026, con goles de Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez, y subió al cuarto lugar de la tabla con 22 puntos.

El triunfo del conjunto dirigido por Alfredo Arias provocó que Bucaramanga descendiera al noveno puesto con 19 unidades y un partido pendiente, escenario que pone en riesgo su aspiración de continuar en la zona de clasificación.

El primer tanto llegó al minuto 43, cuando Sarmiento sorprendió al arquero Luis Vásquez al ejecutar un tiro libre directo, tras una barrera débil de dos hombres. Solo dos minutos después de iniciado el segundo tiempo, Gutiérrez amplió la ventaja gracias a una asistencia de Jesús Rivas, superando nuevamente la resistencia de Vásquez.

Las intervenciones de Mauro Silveira resultaron determinantes para mantener el arco en cero, especialmente al detener disparos de Luciano Pons y Fabián Sambueza en la primera parte del encuentro. La presión ofensiva de los dirigidos por Leonel Álvarez no logró alterar el marcador, en parte por el desempeño del guardameta local.

En la próxima fecha, Junior se enfrentará a Inter Bogotá como visitante, mientras que Atlético Bucaramanga recibirá a Independiente Santa Fe.

Así va la fecha 13 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay va de
La Liga BetPlay va de la siguiente forma - crédito Catalina Olaya / Colprensa

21 de marzo de 2026

  • Once Caldas 1-4 Millonarios
  • Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá

22 de marzo de 2026

  • Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

23 de marzo de 2026

  • Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima
  • Independiente Santa Fe 2-1 Independiente Medellín
  • Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas

24 de marzo de 2026

  • Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo
  • Junior 2-0 Atlético Bucaramanga
  • Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto

25 de marzo de 2026

  • América de Cali vs. Llaneros

Temas Relacionados

Junior FCAtlético BucaramangaLiga BetPlayJunior vs. Atlético BucaramangaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca

Etapa 3 de la Vuelta

Así formaría la selección Colombia en el partido contra Croacia: James Rodríguez sería titular por primera vez en el año

La Tricolor enfrentará en el estadio Camping World Stadium de Orlando el jueves 26 de marzo desde las 6:30 p. m. en uno de los últimos partidos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así formaría la selección Colombia

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

El equipo de Néstor Lorenzo afrontará su preparación para el Mundial 2026 ante dos de los equipos llamados a ser protagonistas en el torneo, siendo su primer partido ante combinados europeos en dos años

Colombia y su historial de

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

A través de sus abogados, el jugador de Atlético Nacional expresó su disposición a colaborar con las autoridades, con el fin de demostrar su inocencia

Defensa de Nicolás Rodríguez se

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

El entrenador se quedó sin trabajo a finales de enero de 2026, cuando fue despedido de los azules por el mal inicio de temporada y bajo muchas críticas

Hernán Torres pasó la página
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos reveló que su

Sebastián Villalobos reveló que su hija Isla tuvo un accidente casero mientras la bañaban: “Está bien”

Feid dio pistas de su ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali: esto se sabe de los eventos

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a Cataluña EN VIVO: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Así formaría la selección Colombia en el partido contra Croacia: James Rodríguez sería titular por primera vez en el año

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso